¿Quiénes son investigados y qué diligencias se realizan por la denuncia de la presunta agresión sexual en bus escolar?

Agentes de la policía custodian a varios jóvenes encapuchados durante una intervención en las instalaciones del Liceo Naval Almirante Guise. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro investiga una denuncia por presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, ocurrida el 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba a escolares tras una actividad deportiva. Diez adolescentes fueron retenidos para las primeras diligencias.

El caso está bajo reserva porque involucra a menores de edad. La Fiscalía deberá determinar qué ocurrió durante el trayecto, establecer la participación individual de los estudiantes investigados y evaluar la actuación de los adultos que estaban a cargo del traslado.

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Diez alumnos de quinto de secundaria son materia de investigación

El Ministerio Público confirmó que son 10 los adolescentes retenidos por la investigación. La cifra inicial fue de ocho, pero la Fiscalía precisó después que las diligencias alcanzaban a un grupo mayor de estudiantes de quinto de secundaria.

La Fiscalía y la Policía investigan la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise denunciada por su familia.

Los alumnos fueron intervenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú dentro del colegio y trasladados a la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre. Permanecieron acompañados por sus padres mientras las autoridades realizaban las actuaciones urgentes.

La presunta víctima es un estudiante de cuarto de secundaria, de 16 años. La denuncia indica que el hecho habría ocurrido durante el retorno de un campeonato interliceos de futsal, en un recorrido entre Surco y San Borja.

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Fiscalía recaba declaraciones y ordenó una entrevista en cámara Gesell

El fiscal Mariano de la Torre Hernández dispuso la toma de testimonios de los adolescentes intervenidos, así como otras diligencias para reconstruir la secuencia de los hechos. El estudiante afectado ya pasó por un examen de medicina legal.

Además, el adolescente deberá declarar mediante cámara Gesell, mecanismo que permite recoger el testimonio de un menor en un entorno especializado y reduce la posibilidad de que tenga que repetir su relato ante distintas autoridades.

La investigación deberá precisar si el vehículo se encontraba en movimiento o detenido, dónde se ubicaban los pasajeros y qué ocurrió durante el traslado. Hasta el momento, no existe una decisión fiscal o judicial que establezca responsabilidades individuales.

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Agentes de la policía trasladan a los 10 estudiantes retenidos por presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros. (Captura video) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los adultos que viajaban en el vehículo también pueden ser citados

La Defensoría del Pueblo informó que en el bus viajaban tres adultos: el chofer y dos representantes del colegio. Las declaraciones de estas personas serán relevantes para establecer si advirtieron alguna situación, qué hicieron durante el viaje y si cumplieron con sus deberes de supervisión.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, señaló que los estudiantes no se trasladaban sin acompañamiento de personal de la institución. Por ello, las diligencias también comprenden la revisión de las condiciones de seguridad aplicadas durante la actividad escolar.

Un padre afirmó que su hijo no participó

Marco Loret de Mola, quien indicó a Perú21 que su hijo figura entre los menores investigados, afirmó que el adolescente estaba en el bus, pero sostuvo que no participó en los hechos denunciados y pidió que no se atribuya responsabilidad a todos antes de que concluyan las pesquisas.

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Sus declaraciones forman parte de la información conocida durante la etapa preliminar y no modifican la reserva ni el deber de protección de las identidades de los menores involucrados.

La Marina separó a la directora, una docente y el entrenador

La Marina de Guerra del Perú anunció este jueves la separación de la directora, una docente y el entrenador del Liceo Naval Almirante Guise. La medida se conoció mientras avanzan las diligencias fiscales y administrativas tras la denuncia.

En paralelo, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó que los estudiantes investigados llevarían clases remotas durante el proceso. La disposición busca evitar que compartan aulas con el adolescente denunciante mientras se esclarecen los hechos.

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La Marina de Guerra del Perú emitió un comunicado oficial en respuesta a los recientes hechos de violencia ocurridos en el Liceo Naval Almirante Guise. En el documento, la institución rechaza todo maltrato y anuncia la separación de la directora y el entrenador de fútbol mientras duren las investigaciones. - Exitosa Noticias

También revisarán posibles antecedentes de bullying

Durante su declaración, el estudiante afectado habría referido episodios previos de bullying. La DRELM informó que no recibió denuncias formales sobre tales situaciones, aunque anunció que solicitará al colegio actas, informes y otros antecedentes para verificar si existieron alertas previas.

Si la Fiscalía determina responsabilidad de los adolescentes, el expediente seguirá el sistema de justicia penal juvenil. Las eventuales consecuencias serían medidas socioeducativas, que pueden incluir internamiento en un centro especializado, según la gravedad de los hechos que establezca la autoridad judicial.