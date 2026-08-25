Rescatan a tres llamas de Gamarra tras denuncia por presunto maltrato: cobraban S/10 por fotografías en los alrededores del parque Cánepa

Un grupo de llamas que eran explotadas en el emporio comercial de Gamarra para que los transeúntes se tomaran fotos fue rescatado por la Municipalidad de La Victoria. Los animales, visiblemente cansados, fueron trasladados al Parque de las Leyendas para recibir cuidados. Buenos Días Perú

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Tres llamas fueron retiradas de los alrededores del parque Cánepa, en el Emporio Comercial de Gamarra, luego de una denuncia por presunto maltrato animal. El operativo estuvo a cargo del personal de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, que intervino ante el uso de los animales para obtener dinero mediante fotografías con visitantes.

Según la información difundida por Panamericana Televisión, las personas podían pagar diez soles para tomarse una fotografía con las llamas. La actividad tenía como principal público a niños que acudían a la zona comercial y buscaban interactuar con los animales.

Los auquénidos permanecían durante varias horas en los alrededores del parque Cánepa, expuestos a las condiciones de la vía pública y al contacto constante con personas. La denuncia también puso atención sobre la presencia de otros animales en el sector, entre ellos caballos, que también serían utilizados para fotografías a cambio de dinero.

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La intervención municipal permitió retirar a las tres llamas del lugar y coordinar su traslado al Parque de las Leyendas, donde ingresaron a un periodo de cuarentena. El personal veterinario del recinto quedó a cargo de las evaluaciones necesarias para determinar su estado de salud.

Municipalidad de La Victoria retira a las llamas de Gamarra

El operativo se produjo luego de la denuncia sobre el uso de los animales con fines comerciales. Personal de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria acudió al sector del parque Cánepa y retiró a las tres llamas.

De acuerdo con la información difundida, los animales no contaban con alimento ni agua en el punto donde eran utilizados para las fotografías. Además, permanecían a la intemperie y en un espacio con presencia constante de comerciantes, compradores y visitantes.

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La actividad consistía en ofrecer fotografías con los auquénidos. El precio señalado durante la cobertura fue de diez soles por imagen. La intervención municipal permitió sacar a los animales de ese circuito y derivarlos a un espacio destinado al cuidado de especies.

Las llamas ingresan a cuarentena en el Parque de las Leyendas

Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria retiró a tres llamas de los alrededores del parque Cánepa. Captura de video

El Parque de las Leyendas recibió a los tres animales después de la coordinación con la comuna de La Victoria. El personal del recinto determinó que las llamas debían cumplir primero un periodo de cuarentena antes de cualquier eventual ingreso a una zona de exhibición.

Un experto del Parque de las Leyendas explicó que este procedimiento sirve para verificar posibles enfermedades. “Inician un proceso de cuarentena para ver si no han adquirido alguna enfermedad que podría causarles daño en el futuro”, señaló.

Durante esta etapa, los médicos veterinarios realizarán los controles correspondientes para conocer las condiciones de los animales. El experto indicó que las evaluaciones incluirán “todos los chequeos pertinentes” antes de definir su siguiente ubicación dentro del parque.

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El periodo estimado para la cuarentena será de seis meses, según la información proporcionada por el especialista durante la cobertura.

El personal del Parque de las Leyendas también informó que las llamas permanecerán juntas durante el proceso de adaptación. La decisión responde a las características sociales de esta especie y evita una separación de los ejemplares que llegaron desde Gamarra.

El experto del recinto explicó: “No, se mantienen en familia. Es ese grupo, son gregarios. Sería muy traumático para ellos separarlos en este momento. Entonces, por esa razón, van a permanecer juntos”.

Una vez concluida la cuarentena y efectuados los controles veterinarios, el personal del parque evaluará su incorporación a una zona de exhibición. El especialista precisó que, después de superar esta etapa, “ya irían a una zona de exhibición donde todo el público las pueda ver”.

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Fiscalización continuará con operativos contra el maltrato animal

Los animales eran utilizados para fotografías con visitantes a cambio de S/10 por imagen. Captura de video

La Municipalidad de La Victoria informó que la Gerencia de Fiscalización continuará con los operativos contra situaciones vinculadas al maltrato animal dentro de su jurisdicción.

El caso de las tres llamas también puso atención sobre otros animales presentes en los alrededores del emporio comercial. La información difundida por Panamericana Televisión señaló la existencia de caballos que serían utilizados por sus propietarios para fotografías con visitantes a cambio de un pago.