Acribillaron a un menor de 14 años al confundirlo con su hermano mayor: capturan a dos sospechosos con un arma y droga

Dos presuntos integrantes de ‘Los Peleles de Calle’ fueron capturados en Balconcillo tras el asesinato de un menor de 14 años. Según la Policía, los sujetos buscaban al hermano mayor de la víctima, pero lo confundieron y lo atacaron dentro de su vivienda. Durante el operativo, los agentes hallaron un arma CZ P-07, 12 municiones, droga, dos celulares y una laptop. Fuente: Latina Noticias

Guardar

Un adolescente de 14 años fue asesinado a balazos dentro de su vivienda en La Victoria, luego de que presuntos integrantes de una banda criminal llegaran al inmueble en busca de su hermano mayor. De acuerdo con la investigación policial, los sujetos habrían confundido al menor con la persona que buscaban y terminaron atacándolo.

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada en el jirón Las Ágatas, en Balconcillo, donde posteriormente la Policía desplegó un operativo que permitió detener a dos hombres. Los intervenidos fueron identificados como Enrique Luján Huanca, de 29 años, y Víctor Eduardo Luna Reina, de 37, quienes serían integrantes de la banda denominada Los Peleles de Calle.

PUBLICIDAD

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó que el adolescente fue confundido con su hermano durante el ataque. “Estos criminales están inmersos en una investigación en la cual fallece un menor de edad de catorce años, que fue confundido con su hermano”, declaró. La Policía también investiga la presunta participación de otros integrantes de organizaciones criminales en el caso.

Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menor fue confundido con su hermano y atacado dentro de su propia casa

Según la información difundida por Latina Noticias, los presuntos delincuentes habían llegado hasta la vivienda con la intención de encontrar al hermano mayor de la víctima. El objetivo habría sido atacar a este hombre; sin embargo, los sujetos confundieron al adolescente de 14 años con la persona que buscaban.

PUBLICIDAD

El menor se encontraba dentro de su propia vivienda cuando ocurrió el ataque. La hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el error de identificación terminó con el asesinato del adolescente, quien habría sido atacado durante la intervención de los presuntos criminales.

Un dormitorio en una vivienda del distrito de La Victoria donde un menor de 14 años fue asesinado a tiros tras ser confundido con su hermano mayor. (Captura: Latina Noticias)

Astudillo se refirió a este punto al explicar la investigación. “Lo privaron al menor de edad, pensando que era el hermano”, sostuvo el ministro del Interior. Las autoridades buscan establecer cómo se produjo el ataque y qué responsabilidad tuvo cada uno de los intervenidos en la muerte del adolescente.

Policía captura a dos presuntos implicados en el asesinato del menor

Luego del crimen, la Policía realizó un operativo en el inmueble del jirón Las Ágatas, en Balconcillo, donde logró detener a Enrique Luján Huanca y Víctor Eduardo Luna Reina. Ambos fueron encontrados en el segundo piso de la vivienda y trasladados bajo custodia policial.

PUBLICIDAD

Los dos hombres son señalados como presuntos integrantes de Los Peleles de Calle y estarían vinculados con el asesinato del menor. La investigación deberá determinar cuál habría sido su participación en el ataque y si existen otros integrantes de la banda involucrados.

Agentes policiales custodian a uno de los sospechosos detenidos tras el homicidio de un menor de edad en el distrito de La Victoria. (Captura: Latina Noticias)

La Policía también maneja la hipótesis de que el crimen habría sido cometido por encargo. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los detenidos habrían actuado siguiendo las órdenes de los hermanos Critter y Maikoli, a quienes señalan como presuntos líderes de Los Injertos del Rímac.

Los hermanos cuentan con una solicitud de detención preliminar, según el reporte difundido. La Policía busca determinar si ambos estuvieron detrás de la orden de ubicar al hermano mayor del adolescente y esclarecer qué motivó el ataque.

PUBLICIDAD

Arma, 12 municiones y droga fueron halladas durante el operativo

Durante la intervención, los agentes encontraron una mochila que contenía diversos objetos que ahora forman parte de las evidencias de la investigación. Entre ellos había droga, una gramera y un arma de fuego CZ P-07, de acuerdo con el reporte policial.

En el mismo lugar fueron halladas 12 municiones para armas de 9 milímetros, además de dos celulares y una laptop. Los investigadores analizarán estos dispositivos para establecer si contienen información relacionada con el asesinato del adolescente o con las actividades de la presunta organización criminal.

Agentes policiales intervienen a un sospechoso del homicidio de un adolescente en La Victoria e incautan un arma de fuego durante el operativo. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Las autoridades indicaron que los celulares y la laptop podrían estar vinculados con al menos otros cinco asesinatos. Esta información será materia de investigación para establecer si los detenidos tuvieron participación en esos casos.

PUBLICIDAD

Por ahora, Enrique Luján Huanca y Víctor Eduardo Luna Reina permanecen a disposición de las autoridades correspondientes. Las diligencias continuarán para esclarecer el asesinato del menor, determinar quiénes participaron en el ataque y establecer las responsabilidades que correspondan.