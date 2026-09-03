¿Por qué tanta gente quiere vivir en Santa Catalina? Boom inmobiliario y diferencias con el resto de La Victoria

Santa Catalina se ha convertido en uno de los sectores de La Victoria que concentra mayor interés entre quienes buscan una vivienda en una zona céntrica de Lima. Su cercanía con importantes avenidas, áreas empresariales y servicios, junto con una oferta de departamentos que todavía mantiene precios competitivos frente a otros distritos de Lima Moderna, ha favorecido su transformación urbana.
El cambio también se refleja en el mercado inmobiliario. Según Urbania, La Victoria registró una revalorización de 16,3% entre 2024 y 2025, muy por encima del avance promedio de 1,5% observado en Lima Metropolitana. A ello se suma que el precio promedio del metro cuadrado en el distrito bordea los S/ 5.800, por debajo de los valores que pueden encontrarse en zonas consolidadas como San Isidro o Miraflores.
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Una ubicación que impulsa la demanda
Uno de los principales atractivos de Santa Catalina es su posición dentro de Lima. El sector se encuentra próximo a vías como Javier Prado, la Vía Expresa, Canadá, Aviación y Nicolás Arriola, lo que facilita el desplazamiento hacia San Isidro, San Borja, Lince y otros puntos de la capital. Esta característica resulta especialmente relevante para personas que buscan reducir tiempos de traslado sin alejarse de los principales centros laborales y comerciales.
William Ticona, gerente general de Grupo T&C, considera que el perfil del comprador también ha cambiado. “El comprador actual busca cada vez más una vivienda que combine ubicación, eficiencia y potencial de valorización. Por ello, zonas céntricas como Santa Catalina están ganando relevancia, al ofrecer acceso a servicios, centros de trabajo y principales vías de conexión a precios que todavía resultan competitivos frente a otros distritos consolidados”, señala.
La demanda se concentra principalmente en departamentos de uno y dos dormitorios, con superficies orientadas a un uso eficiente del espacio. Este tipo de oferta puede responder tanto a quienes buscan residir en la zona como a compradores interesados en destinar una propiedad al alquiler. Ticona añade que los compradores están evaluando más variables antes de decidir: “Estamos viendo un comprador cada vez más analítico, que evalúa, además del precio del departamento, la ubicación, el acceso a servicios, la movilidad y la posibilidad de que el inmueble mantenga o incremente su valor en el tiempo”.
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Santa Catalina frente al resto de La Victoria
La transformación de Santa Catalina contrasta con la imagen tradicional de otras zonas de La Victoria. Mientras sectores como los alrededores de Gamarra concentran tiendas, talleres, almacenes y una intensa actividad comercial, Santa Catalina presenta una combinación más marcada de viviendas, oficinas, restaurantes y servicios. Esta composición le ha dado un perfil residencial y corporativo diferenciado dentro del mismo distrito.
La diferencia también se observa en el desarrollo urbano. Santa Catalina ha experimentado una importante densificación vertical, con edificios residenciales y oficinas que reemplazaron progresivamente a antiguas construcciones de pocos niveles. La zona incluso alberga torres que alcanzan los 37 pisos, mientras que cambios en las condiciones de uso del suelo han permitido incorporar nuevas actividades comerciales en determinados puntos.
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Un nuevo polo inmobiliario
El crecimiento de Santa Catalina no se limita a la construcción de edificios. La presencia de Plaza Santa Catalina, establecimientos comerciales, restaurantes y sedes empresariales ha contribuido a consolidar un entorno de usos diversos. Al mismo tiempo, sus principales avenidas registran un movimiento vehicular considerable, una consecuencia de la conexión que mantiene con distintos sectores de Lima.
Para Ticona, el interés por esta zona forma parte de una tendencia más amplia en la capital. “La apuesta por Santa Catalina no responde a un fenómeno aislado, sino a una tendencia que estamos viendo en distintas zonas de Lima. Son mercados que todavía tienen espacio para crecer, con una demanda sostenida y potencial de valorización, que hoy forman parte de nuestra estrategia de expansión”, explica.
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Así, Santa Catalina mantiene una identidad distinta, aunque integrada al resto de La Victoria. Su evolución combina vivienda en altura, oficinas, servicios y comercio moderno, mientras otras áreas conservan una orientación más comercial y productiva. Esa convivencia de perfiles explica por qué el sector ha ganado protagonismo como alternativa residencial y como uno de los espacios con mayor dinamismo inmobiliario del distrito.
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