Perú

En picada: pasajeros en conexión por el Jorge Chávez cayeron 21,41% en junio tras cobro de la TUUA internacional

Lima Airport Partners propuso reducir la tarifa de transferencia internacional de USD 10,05 más IGV a USD 6,40 más IGV e incorporarla al precio del boleto, pero el cambio aún requiere acuerdos con las aerolíneas

Aeropuerto Jorge Chávez conecta al Perú con 49 destinos internacionales y acelera su plan para ser el hub lider regional
Un reporte de ALTA mostró que Lima perdió tráfico de conexión frente a Panamá y Bogotá en rutas como Argentina-México y Chile-República Dominicana durante 2026.
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El número de pasajeros que realizó conexiones internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cayó 21,41% en junio de 2026, la mayor reducción del primer semestre, según cifras de Ositrán.

El descenso coincidió con la aplicación plena de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para transferencias internacionales, un pago de US$11,86 por viajero que se aplica desde el 7 de diciembre de 2025 a quienes usan Lima como escala hacia otro país.

La caída de los pasajeros en tránsito fue mayor que el retroceso del tráfico internacional total del país. En junio, el flujo de viajeros internacionales en Perú bajó 4,41% frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

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El resultado fue el peor dato mensual del año y la segunda contracción de 2026, después de la caída de abril.

Lima perdió pasajeros de conexión durante tres meses consecutivos

El tráfico de viajeros internacionales que conectaron a través del Jorge Chávez retrocedió entre abril y junio. En abril, Ositrán registró 129.933 pasajeros de transferencia internacional, 2,03% menos que en el mismo mes de 2025. La disminución se profundizó durante los dos meses siguientes, hasta alcanzar el 21,41% en junio.

El desempeño contrasta con los resultados del primer trimestre. Entre enero y marzo de 2026, el aeropuerto registró 487.891 pasajeros de conexión internacional, un crecimiento de 5,44% respecto de igual periodo del año anterior. Sin embargo, las cifras posteriores muestran un cambio de tendencia en el principal terminal aéreo del país.

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El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sigue fortaleciendo su oferta de destinos y operaciones aéreas.
La caída de pasajeros de conexión internacional en el Jorge Chávez se aceleró a 21,41% en junio de 2026 tras la aplicación plena de la TUUA para transferencias internacionales.

La TUUA es objeto de cuestionamientos de aerolíneas y gremios del sector, que sostienen que el cobro resta competitividad a Lima frente a otros aeropuertos de la región.

Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del terminal, propuso reducir el pago de US$10,05 más Impuesto General a las Ventas (IGV) a US$6,40 más IGV e incluirlo en el precio del boleto, pero la modificación todavía requiere acuerdos con las compañías aéreas.

Panamá y Bogotá captaron rutas que antes conectaban por Lima

La pérdida de conexiones también se observa en rutas específicas. Un reporte de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), elaborado con datos de Cirium SRS Analyzer, muestra que los pasajeros de la ruta Argentina-México que hicieron escala en Panamá crecieron 38,5% entre enero y abril de 2026.

Los que conectaron por Bogotá aumentaron 21,6%, mientras que quienes usaron Lima descendieron 36,2%, de acuerdo con el reporte aeronáutico.

La ruta entre Chile y República Dominicana registró un comportamiento similar. Panamá elevó sus pasajeros en conexión en 17,7% y Bogotá en 20,2%, mientras que Lima anotó una reducción de 23,9%. En total, seis de los diez principales mercados conectados vía Lima cayeron durante los primeros cuatro meses de 2026.

LATAM - aeropuerto jorge chavez
AETAI advirtió al MTC que la TUUA de transferencia internacional afecta la competitividad de Lima y citó un impacto superior a USD 1.200 millones anuales sobre la economía peruana.

El tráfico internacional aún crece en el semestre, pero los datos mensuales cambiaron

Pese a las caídas de abril y junio, el tráfico internacional acumulado en Perú todavía registró un crecimiento de 3,62% durante el primer semestre frente al mismo periodo de 2025. El indicador, sin embargo, pasó de una expansión interanual de 9,79% en enero a terreno negativo en junio, con una recuperación parcial de 1,94% en mayo.

La consultora RONIN, citada por gremios aeronáuticos, estima que la continuidad de la tarifa podría implicar una pérdida anual de 580 mil turistas internacionales.

El cálculo proyecta US$955 millones menos en ingreso de divisas, US$80 millones menos en recaudación fiscal y más de US$1.200 millones menos en actividad económica, equivalente a 0,2% del Producto Bruto Interno. Se trata de una estimación privada, no de una proyección oficial del Estado.

Así luce el nuevo aeropuerto Jorge Chávez | Presidencia de la República
La Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto cobra USD 11,86 por viajero en conexión internacional desde el 7 de diciembre de 2025 a quienes usan Lima como escala hacia otro país.

AETAI pide al MTC revisar el impacto de la TUUA internacional

La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) saludó la disposición al diálogo del ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey, tras una reunión sostenida el 26 de agosto con representantes de las aerolíneas.

El gremio señaló que buscará aportar información técnica al MTC para fortalecer la conectividad aérea y la competitividad de Perú como destino y punto de conexión regional.

AETAI sostuvo que la TUUA de transferencia internacional afecta la posición de Lima frente a otros centros de conexión, como Bogotá y Panamá, y citó un análisis independiente que calcula un impacto superior a US$1.200 millones anuales, equivalente a cerca de 0,2% del Producto Bruto Interno.

El gremio afirmó que respeta los contratos vigentes y la estabilidad jurídica, pero consideró necesario encontrar una solución que preserve la conectividad aérea del país.

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