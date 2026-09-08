Aerolínea y un comandante de vuelo llevan su conflicto laboral ante la justicia de Perú

La aerolínea negó que la desvinculación de Óscar Ugarte tuviera relación con su afiliación sindical o con sus actividades gremiales en LATAM Perú.

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Una disputa laboral enfrenta a LATAM Airlines Perú con el capitán Óscar Ugarte Salinas, piloto comandante y dirigente del Sindicato de Pilotos de LATAM Perú (SIPLAP), a raíz de su despido en abril de 2025 y de una posterior controversia judicial por su reposición provisional.

El caso permanece en trámite luego de que una jueza dejara sin efecto la medida cautelar que ordenaba su reincorporación.

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De acuerdo con SIPLAP y la defensa del piloto, el proceso adquiere relevancia porque Ugarte ejercía funciones de representación sindical cuando fue despedido y había sido designado para integrar la comisión negociadora de un nuevo convenio colectivo con la aerolínea.

LATAM sostiene que la desvinculación obedeció a una falta grave y niega que tuviera relación con las actividades gremiales del trabajador.

LATAM atribuye el cese a una falta grave y rechaza una represalia sindical

La compañía informó que el cese se produjo en abril de 2025 y que aplicó el procedimiento previsto por la normativa laboral. En un comunicado difundido el 7 de septiembre de 2026, afirmó que la desvinculación del comandante respondió “únicamente” a una causal disciplinaria.

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LATAM Perú aseguró que el despido no tuvo relación con la afiliación sindical ni con las actividades gremiales de Óscar Ugarte. La empresa también señaló que respeta la libertad sindical, los derechos laborales de sus colaboradores y los acuerdos alcanzados con las organizaciones de trabajadores.

El conflicto entre LATAM Airlines Perú y Óscar Ugarte Salinas sigue abierto desde su despido en abril de 2025 por la disputa sobre su reposición provisional.

Según la información proporcionada por la defensa, el origen del caso se remonta a noviembre de 2024, cuando la aerolínea abrió una investigación interna tras una actividad organizada por SIPLAP. La empresa atribuyó al piloto un supuesto consumo de alcohol durante una licencia médica.

La defensa del capitán sostiene que esa imputación no fue acreditada y que Ugarte cumplió con los procedimientos médicos y administrativos establecidos. Tras el despido, el piloto interpuso una demanda de nulidad, bajo el argumento de que el cese vulneró su protección como dirigente sindical.

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Un juzgado ordenó la reposición provisional del comandante

En junio de 2025, el Cuarto Juzgado Especializado de Trabajo de Lima concedió una medida cautelar y dispuso la reposición provisional de Ugarte. La decisión consideró, entre otros elementos, su condición de representante sindical y su actividad en espacios internacionales vinculados con los pilotos.

Óscar Ugarte es dirigente de SIPLAP desde 2020 y fue reelegido para el periodo 2024-2027. Desde 2024, además, ejerce como vicepresidente regional para Sudamérica de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA).

LATAM comunicó al juzgado, en julio de 2025, que había cumplido la medida cautelar. Sin embargo, la defensa sostiene que la reposición no se concretó plenamente porque el piloto permaneció impedido de retomar sus funciones de vuelo. La empresa indicó que acató todas las resoluciones judiciales que se emitieron dentro del proceso.

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SIPLAP sostiene que la reposición ordenada por la justicia no se concretó plenamente porque Óscar Ugarte siguió impedido de retomar sus funciones de vuelo en LATAM Perú.

La medida fue revocada antes de una negociación colectiva

La oposición presentada por LATAM contra la medida cautelar quedó pendiente durante aproximadamente un año, según la defensa. En junio de 2026, una jueza provisional emitió la Resolución N.° 6, que dejó sin efecto la orden de reposición.

La decisión fue dictada pocos días antes del inicio de una negociación colectiva entre SIPLAP y LATAM. El sindicato había elegido a Ugarte como integrante de la comisión negociadora para el nuevo convenio.

La defensa apeló la resolución y pidió restablecer la reposición provisional mientras se resuelve la demanda principal. También cuestionó que, después de la revocatoria, la empresa objetara la participación del comandante como asesor sindical y miembro de la comisión negociadora.

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La condición de los pilotos es otro punto de debate

El proceso también incluye la discusión sobre la condición laboral de los pilotos. La defensa afirma que LATAM califica a los comandantes como personal de dirección y a los copilotos como personal de confianza, una denominación que cuestiona por considerar que sus funciones son operativas y no gerenciales.

LATAM no se pronunció sobre ese argumento en su comunicado. La Sala Superior deberá resolver la apelación contra la Resolución N.° 6 y definir si corresponde reponer de manera provisional al capitán mientras continúa el juicio por nulidad de despido.