Perú

Perú busca apoyo de Estados Unidos para mejorar la empleabilidad y reducir la informalidad laboral

El ministro Juan Sheput y el embajador Bernie Navarro abordaron mecanismos de cooperación en capacitación, formación dual, servicios de empleo, tecnología y acceso de las Mypes a financiamiento y mercados

La propuesta también busca acercar la formación laboral a las necesidades de las empresas, con énfasis en jóvenes y Mypes.
La propuesta también busca acercar la formación laboral a las necesidades de las empresas, con énfasis en jóvenes y Mypes. Foto: CIES org
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Perú busca fortalecer la cooperación laboral con Estados Unidos para enfrentar desafíos como la informalidad, mejorar las capacidades de los trabajadores y facilitar su acceso a empleos de mayor calidad. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, abordó estos objetivos durante una reunión con el embajador estadounidense en el país, Bernie Navarro.

El encuentro permitió revisar posibles mecanismos de colaboración en empleabilidad, capacitación, formalización y transferencia tecnológica. La propuesta también contempla una mayor conexión entre la formación de los trabajadores y los requerimientos de las empresas, con especial atención en los jóvenes y las micro y pequeñas empresas.

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Cooperación para conectar la formación con el empleo

Uno de los puntos analizados fue la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación técnica con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La iniciativa busca reforzar los servicios de empleo, facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y mejorar el paso de la educación hacia el trabajo.

Dentro de las alternativas figura la formación dual, modelo que permite combinar la enseñanza en centros de formación con experiencia práctica dentro de empresas. Con ello se busca que los programas respondan de manera más cercana a los perfiles y competencias que requieren las actividades productivas.

Entre las opciones analizadas está la formación dual, que integra el aprendizaje en centros educativos con prácticas en empresas.
Entre las opciones analizadas está la formación dual, que integra el aprendizaje en centros educativos con prácticas en empresas. Foto: ComexPerú

Información laboral para identificar brechas de habilidades

Las autoridades también plantearon la modernización de los sistemas de información sobre el mercado laboral. La finalidad es contar con datos que permitan detectar qué capacidades necesitan las empresas y, a partir de ello, orientar mejor los programas de capacitación.

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Una mejor información sobre la demanda de trabajadores también permitiría fortalecer la intermediación laboral, de manera que quienes buscan empleo puedan encontrar oportunidades acordes con sus capacidades. Al mismo tiempo, serviría para anticipar las competencias que podrían requerirse en los puestos de trabajo del futuro.

Mypes y trabajadores independientes

Otro componente de la agenda estuvo relacionado con las micro y pequeñas empresas y los trabajadores independientes. En este caso, se discutió la necesidad de facilitar su acceso a tecnología, capital de trabajo, asistencia técnica y mercados, factores que pueden incidir en sus posibilidades de crecimiento.

La propuesta del MTPE plantea que la formalización laboral debe estar acompañada por condiciones que permitan a los pequeños negocios producir y competir. En ese marco, la representación estadounidense manifestó su disposición a colaborar en iniciativas vinculadas con inclusión laboral, capacitación y formalización.

Otro eje del diálogo estuvo enfocado en las Mypes y los trabajadores independientes.
Otro eje del diálogo estuvo enfocado en las Mypes y los trabajadores independientes. Foto: Revista Gana Más

Perú destaca candidatura ante la OIT

Durante la reunión también se abordó la participación de Estados Unidos en el Consejo de Administración de la OIT, donde el país norteamericano es miembro permanente. En ese contexto, Sheput presentó la candidatura del representante peruano Javier González-Olaechea para ocupar la Dirección General de la organización.

El ministro señaló que el Estado Peruano respaldará esa postulación y afirmó que se realizará “el mayor esfuerzo del Estado Peruano” para impulsarla. La candidatura fue incorporada así dentro de la agenda desarrollada durante el encuentro bilateral.

La cooperación planteada por el MTPE apunta a vincular estos esfuerzos con resultados concretos en el mercado laboral: trabajadores con formación más cercana a las necesidades de las empresas, pequeños negocios con mayores herramientas para avanzar hacia la formalidad e inversiones capaces de incorporar tecnología y generar puestos de trabajo de calidad.

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