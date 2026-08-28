Perú

Alias ‘Rubí’: así cayó la ladrona de joyas capturada tras hurtar en una tienda de Miraflores

Las autoridades señalaron que algunas bandas llegan al distrito en vehículos y recorren distintos establecimientos para sustraer productos

La Policía Nacional capturó a una mujer de 38 años, conocida como ‘alias Rubí’, acusada de hurtar joyas y bisutería de una tienda en Miraflores. Las cámaras de seguridad permitieron identificar su modus operandi y concretar su detención. (Crédito: Panamericana)
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Las cámaras de seguridad fueron clave para frustrar el robo de joyas en una tienda de Miraflores y permitir la captura de alias ‘Rubí’, una mujer de 38 años que habría sustraído diversos artículos de bisutería. Según informó Panamericana, la intervenida fue descubierta cuando intentaba salir del establecimiento con los productos ocultos en su cartera.

Las imágenes difundidas por el medio muestran a la mujer acercándose a los exhibidores y aprovechando un descuido del trabajador para tomar diferentes piezas. Luego, guardó los artículos mientras continuaba recorriendo el establecimiento, sin advertir que sus movimientos estaban siendo registrados por las cámaras.

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De acuerdo con el comisario de Miraflores, Mario Bonillas Bellon, al momento de revisar la cartera de la intervenida se encontraron numerosos productos. “Hemos tenido una importante captura, justamente esta modalidad muy recurrente en la zona, que son estos tenderos que hurtan productos de diferentes tiendas por departamento”, declaró a Panamericana.

Una mujer con blusa blanca y pantalón beige interactúa con un empleado tras el mostrador de un establecimiento comercial
Una mujer investigada por hurtar artículos en tiendas permanece frente al mostrador de un establecimiento en el distrito de Miraflores. (Panamericana TV)

Así operaba ‘Rubí’

Según Bonillas, alias ‘Rubí’ habría utilizado su cartera para ocultar los productos y luego intentó pasar desapercibida al momento de pagar. La Policía encontró en su poder cadenas, anillos, aretes y otras piezas de bisutería, cuyo valor fue estimado entre S/800 y S/1.000.

“Estuvo el hurto de un promedio de casi ochocientos soles a mil soles en lo que es bisutería. Joyas, cadenas, alhajas. Todo lo metía o lo introducía a su cartera para que, de esta forma, quería pasar desapercibida”, explicó el comisario.

Las imágenes mostradas por Panamericana registraron el momento en que la mujer seleccionaba las piezas y las colocaba entre sus pertenencias. La intervención se produjo luego de que el personal detectara el contenido que llevaba en su cartera.

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Una mujer, conocida como alias ‘Rubí’, fue capturada tras ser grabada por cámaras de seguridad mientras robaba joyas en una tienda de Miraflores. Las imágenes muestran cómo operaba y los detalles de su detención. (Crédito: Panamericana)

Robos recurrentes en Miraflores

El caso de alias ‘Rubí’ se enmarca en una modalidad que, según la Policía, se presenta con frecuencia en establecimientos comerciales del distrito. El comisario indicó que estos hechos son reportados de manera constante en la jurisdicción de Miraflores.

“Mire, más o menos hemos reportado casi semanal un promedio de tres a cuatro veces que se reporta este tipo de hechos. Todos, afortunadamente, con captura de estas personas y, lógicamente, ponemos a disposición de la Fiscalía”, señaló Bonillas.

El jefe policial explicó que los delincuentes emplean diferentes métodos para concretar los hurtos. En algunos casos, actúan en grupos de dos o tres personas, mientras una de ellas distrae a los trabajadores para facilitar la sustracción de los productos.

Una mujer con blusa blanca manipula un paquete grande envuelto en plástico sobre el mostrador de un comercio
Una cámara de vigilancia registra a una mujer durante un presunto hurto en un establecimiento comercial del distrito de Miraflores en Lima. (Panamericana TV)

Bandas llegan a Miraflores para robar

Bonillas sostuvo que la Policía ha detectado grupos que llegan desde otros sectores para recorrer diferentes tiendas del distrito. Según detalló, algunas de estas personas se movilizan en vehículos que utilizan posteriormente para abandonar la zona.

“Incluso hemos detectado bandas que vienen en vehículos como taxi y un grupo de tres, cuatro mujeres que llegan al distrito y salen a diferentes tiendas por departamento para sustraer las prendas y luego llevarlas a este taxi para luego darse a la fuga”, manifestó.

Ante la recurrencia de estos casos, la comisaría de Miraflores mantiene coordinación con empresas y establecimientos comerciales para recibir alertas cuando se detecten posibles robos. “Nosotros ya hemos hecho un sistema con estas empresas para que ante una situación similar nos reporten inmediatamente a la comisaría para hacer la intervención inmediata y poder detenerlas”, explicó.

Dos fotografías de una mujer con camiseta blanca que revisa el interior de un bolso negro sobre una mesa en la que hay un teléfono celular
La mujer identificada como alias Rubí revisa su bolso tras ser intervenida por la Policía por el hurto de productos en una tienda de Miraflores. (Panamericana TV)

Productos robados en el mercado negro

Durante la entrevista, el comisario también fue consultado sobre el destino de los productos que son sustraídos de las tiendas. Según su respuesta, estos artículos son posteriormente negociados fuera de los canales comerciales autorizados.

“Definitivamente, todos estos productos que hurtan estas personas, todo lo negocian en el mercado negro”, afirmó Bonillas. El comisario mencionó como ejemplo casos de ropa que son comercializados en espacios donde se ofrecen productos ilícitos.

De acuerdo con lo señalado a Panamericana, estos artículos pueden ser revendidos a precios inferiores a los de las tiendas autorizadas. En el caso de alias ‘Rubí’, la intervención permitió recuperar los productos de bisutería que, según la Policía, habían sido sustraídos del establecimiento.

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