Perú

BiPay: SBS autoriza a filial de la vietnamita Bitel a emitir dinero electrónico en Perú

La SBS autorizó el funcionamiento de BiPay Empresa Emisora de Dinero Electrónico S.A. como empresa de servicios complementarios y conexos del sistema financiero peruano

celular pasa dinero a otro celular
BiPay es la billetera digital desarrollada por Viettel Perú S.A.C. (la empresa que opera comercialmente bajo la marca Bitel), la cual a su vez pertenece al conglomerado internacional Viettel Group.
Guardar

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó el funcionamiento de BiPay Empresa Emisora de Dinero Electrónico S.A., una firma organizada por Viettel Perú S.A.C., como empresa de servicios complementarios y conexos dentro del sistema financiero peruano.

La autorización quedó establecida en la Resolución SBS N.° 02248-2026, emitida el 10 de septiembre. El organismo supervisor indicó que BiPay cumplió con los requisitos técnicos y administrativos requeridos para el inicio de sus operaciones como emisora de dinero electrónico.

PUBLICIDAD

BiPay recibió primero el permiso para organizarse

La compañía había obtenido en enero de este año la autorización para su organización. Esa etapa permitió constituir la empresa y avanzar con los procedimientos exigidos por la SBS antes de solicitar el permiso definitivo de funcionamiento.

Tras evaluar la documentación presentada, la entidad concluyó que BiPay se encuentra habilitada para operar. La solicitud había sido presentada el 24 de marzo por Viettel Perú S.A.C., a través de su representante, Pham Anh Duc.

Con esta resolución, BiPay ingresa al grupo de empresas autorizadas para emitir dinero electrónico en el país. Estas entidades pueden ofrecer herramientas para almacenar y transferir fondos por medios digitales, dentro de las condiciones y límites que establece la regulación aplicable.

PUBLICIDAD

Fachada de la SBS
La Resolución SBS N.° 02248-2026 formalizó la autorización el 10 de septiembre tras verificar que BiPay cumplió los requisitos técnicos y administrativos.

Qué implica ser una emisora de dinero electrónico

El dinero electrónico es un valor monetario que se almacena de forma digital y puede usarse para realizar operaciones de pago o transferencias. A diferencia del dinero físico, no requiere billetes ni monedas para concretar una transacción.

Las empresas emisoras de dinero electrónico operan bajo supervisión de la SBS y deben cumplir exigencias vinculadas con su gestión, seguridad, solvencia y protección de los usuarios.

No obsatnte, la autorización del regulador peruano no precisa los productos que BiPay pondrá a disposición del público ni la fecha en que iniciará la prestación de sus servicios. Esto ya lo determinará la empresa.

Bitel fue fundada en 2014.
BiPay podrá emitir dinero electrónico para almacenar y transferir fondos por canales digitales, aunque aún no informó sus productos ni la fecha de inicio de operaciones.

La empresa debe publicar su certificado de funcionamiento

La resolución también ordena que la Secretaría General de la SBS entregue a BiPay el certificado de autorización de funcionamiento. La empresa deberá publicar ese documento en dos oportunidades alternadas.

La primera publicación deberá realizarse en el diario oficial El Peruano, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación del certificado. La segunda deberá aparecer en un diario de circulación nacional, también dentro de los 10 días hábiles posteriores a la primera difusión.

Además, el certificado deberá permanecer disponible de forma permanente para el público. La medida forma parte del procedimiento previsto para las compañías que reciben autorización de funcionamiento de la SBS. La resolución lleva la firma de Sergio Javier Espinosa Chiroque, superintendente de Banca, Seguros y AFP.

pago niubiz
Niubiz es una empresa peruana de medios de pago. Ofrece servicios para que comercios, empresas e instituciones acepten cobros con tarjetas y otros canales electrónicos, además de recaudar y transferir fondos.

Niubiz es la primera entidad autorizada bajo nuevas reglas del BCRP

Días antes, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) autorizó a Niubiz como la primera Entidad de Servicios de Pago bajo el nuevo Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos, vigente desde abril de 2026. Con esta habilitación, la empresa podrá participar en TAPP, el sistema de Transferencias Automáticas de Pagos Perú, así como en otros sistemas y acuerdos de pago.

La autorización para Niubiz corresponde a una regulación distinta de la que recibió BiPay por parte de la SBS para emitir dinero electrónico. Ambas decisiones se producen en un contexto de mayor supervisión sobre las empresas que ofrecen pagos digitales, transferencias y otros servicios vinculados al movimiento electrónico de dinero en Perú.

Temas Relacionados

BitelSBSBiPaybilleteras digitalesperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Gala Santa 2026: fecha y rival confirmado de la presentación de la San Martín previo a la Liga Peruana de Vóley

Yudy Balcázar brindó detalles de la presentación de las ‘santas’, que contará con un rival internacional y se realizará en un coliseo de mayor aforo

La Gala Santa 2026: fecha y rival confirmado de la presentación de la San Martín previo a la Liga Peruana de Vóley

Alias ‘La Gringa’, vinculada a ‘La Jauría’, sostuvo reuniones con el Comandante general de la PNP, Óscar Arriola

Jasmin La Rosa sería una de las personas con vínculos criminales que entrega información sobre Los Pulpos a la Policía Nacional del Perú. Afirmó que trabajó con el exjefe de la Región Policial La Libertad, Guillermo Llerena

Alias ‘La Gringa’, vinculada a ‘La Jauría’, sostuvo reuniones con el Comandante general de la PNP, Óscar Arriola

Lima: este es el precio de la gasolina este martes 15 de setiembre

<p>El precio de las gasolinas cambia diariamente en la capital peruana </p>

Lima: este es el precio de la gasolina este martes 15 de setiembre

Buzones rotos y sin plan de emergencia: la Contraloría detalla las fallas de Sedapal detrás de la inundación en Villa El Salvador

La inspección detectó buzones deteriorados, estructuras oxidadas y puntos de la red que operaban al 75 % de su capacidad máxima

Buzones rotos y sin plan de emergencia: la Contraloría detalla las fallas de Sedapal detrás de la inundación en Villa El Salvador

Horacio Melgarejo dio singular respuesta tras enterarse que dirigente de Cienciano quiere renovarle por 3 años: “Que aparezca el papelito”

El DT argentino confirmó que recibió propuestas de clubes de Brasil y Argentina, aunque prioriza su continuidad en el equipo cusqueño, que atraviesa una destacada campaña internacional

Horacio Melgarejo dio singular respuesta tras enterarse que dirigente de Cienciano quiere renovarle por 3 años: “Que aparezca el papelito”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Idel Vexler respalda Plan Nacional de Educación y destaca retorno de las evaluaciones docentes

Exministro Idel Vexler respalda Plan Nacional de Educación y destaca retorno de las evaluaciones docentes

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori sobre sicarios: “A un animal lo trata como animal, no tiene derechos”

Silvana Robles al ministro de Educación: “Prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente no es ideología”

Keiko Fujimori figura entre los cuatro presidentes con mayor aprobación en Latinoamérica, según ranking

Diputada de JP provoca molestia de fujimoristas por afirmar que los “altos mandos militares operan” con criminales

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sorprendida con exitoso casting de Combate y advierte: “Desde que Said Palao dijo que ganaba 35 mil soles...”

Magaly Medina sorprendida con exitoso casting de Combate y advierte: “Desde que Said Palao dijo que ganaba 35 mil soles...”

Magaly Medina defiende a Gisela Valcárcel y cuestiona a Giselo por no decir que es su madrina: “Hoy serías un desconocido bailarín”

Jefferson Farfán condenó las amenazas que ha recibido Magaly Medina, pero descartó haberlas ordenado: “Que se rectifique”

Magaly Medina descubre de dónde salió el número que la amenazó gracias a un seguidor: “Vive en Trujillo”

Israel Dreyfus responde a Alejandra Baigorria tras eliminarlo de sus amigos por parodiarla: “La gente que se araña por las puras”

DEPORTES

Agustín Lozano rechazó deudas a los árbitros, pero advirtió por reiteradas polémicas en Liga 1: “No puede haber descuido, corrupción ni apañamiento”

Agustín Lozano rechazó deudas a los árbitros, pero advirtió por reiteradas polémicas en Liga 1: “No puede haber descuido, corrupción ni apañamiento”

La Gala Santa 2026: fecha y rival confirmado de la presentación de la San Martín previo a la Liga Peruana de Vóley

Los resultados que necesita Alianza Lima para tentar el título del Torneo Clausura 2026

Mr Peet lapidó a 4 jugadores de Alianza Lima tras derrota ante Universitario: “Ingenuidad total, una cosa insólita y absurda”

Revelan por qué Mr. Peet siempre narra los partidos de Alianza Lima en la Liga 1: “No sabes la presión que hay”