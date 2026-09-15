Medio Ambiente

Nueva advertencia científica sobre El Niño: crecen los impactos extremos en cultivos, rutas marítimas y la pesca

El evento intenso del Pacífico oriental, con pocos antecedentes comparables desde fines de la década de 1990, ya provoca sequías, lluvias torrenciales y alteraciones en la disponibilidad de alimentos. Analizan cómo puede interactuar con el aumento de la temperatura del planeta y modificar patrones climáticos históricos

Vista satelital del planeta con una mancha roja y amarilla en el océano Pacífico frente a la costa occidental de América del Sur.
El Niño elevó la temperatura del mar frente a Perú y desplazó a las anchoas hacia aguas más profundas y frías. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Niño se intensifica este año en el Pacífico tropical y ya golpea una de las pesquerías más productivas del planeta. Frente a las costas de Perú, el aumento de la temperatura del mar empujó a las anchoas adultas hacia aguas más profundas y frías, donde buscan alimento.

La consecuencia fue inmediata: la pesca de anchoa se desplomó y millones de toneladas destinadas a fertilizantes y alimento animal quedaron fuera del mercado, según un artículo en revista Nature.

PUBLICIDAD

A fines de agosto, el gobierno peruano canceló de manera anticipada la temporada de pesca de anchoa. La medida expuso la dimensión de un fenómeno cuyas consecuencias exceden a Perú.

Lo que ocurre en Perú es apenas la punta visible de una cadena de perturbaciones que se despliega a escala global. Según Deepti Singh, climatóloga de la Universidad Estatal de Washington en Vancouver, los pronósticos para los próximos meses indican que los impactos de este evento se sentirán en la mayoría de las zonas históricamente asociadas a la influencia de El Niño: sequías en regiones próximas al ecuador, Centroamérica y el Pacífico occidental, y lluvias torrenciales en el Cuerno de África, el oeste de Estados Unidos y la costa pacífica de Sudamérica.

PUBLICIDAD

Vista aérea de un puente de concreto sobre un río turbio, rodeado de vegetación, terrenos agrícolas y un cielo nublado.
La comunidad científica analiza si El Niño y el calentamiento global amplifican los eventos extremos y alteran las teleconexiones históricas del clima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia tiene pocos precedentes

Lo que distingue al fenómeno de este año de sus antecesores no es solo su escala, sino también su ubicación de origen y su cronología. Eran Vos, climatólogo de la Universidad Bar-Ilan en Ramat Gan, Israel, señala que este es el primer El Niño intenso con características del Pacífico oriental desde finales de la década de 1990.

Los eventos originados en esa zona del océano se comportan de manera distinta a los que se forman en el Pacífico central, y los de gran magnitud generan patrones climáticos diferentes a los de intensidad moderada. “Los El Niño vienen en distintos sabores, como los helados”, ilustró Jérôme Vialard, del Instituto de Investigación para el Desarrollo en Marsella, Francia.

Ese detalle tiene consecuencias directas sobre la capacidad de predicción: casi tres décadas separan este evento de los últimos registros comparables, un período en el que el calentamiento global ha reconfigurado la atmósfera de maneras que la ciencia aún procesa.

El fenómeno también se intensificó antes de lo que lo hicieron eventos históricos de gran escala, como los de 1997 y 2015. Algunos pronósticos indican que este El Niño podría convertirse en el más fuerte en siglos y que, combinado con el calentamiento de base, elevaría las temperaturas promedio en 2024 a niveles sin precedentes en el registro histórico.

Un hombre y una mujer caminan con paraguas abiertos por una calle mojada flanqueada por edificios.
Los pronósticos sobre El Niño anticipan sequías en Centroamérica y el Pacífico occidental, y lluvias torrenciales en el Cuerno de África, el oeste de Estados Unidos y la costa pacífica de Sudamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sequía cierra un canal

Por ahora, los efectos visibles guardan coherencia con los patrones de eventos intensos anteriores, aunque su alcance ya resulta vasto. En Centroamérica, la sequía asociada a El Niño ha reducido el caudal de los lagos que alimentan el Canal de Panamá, cuyas esclusas dependen del agua dulce para operar, lo que ha ralentizado el tráfico marítimo.

Decenas de miles de pequeños agricultores en Guatemala, Honduras y El Salvador perdieron sus cosechas. En el Caribe, una sequía de proporciones históricas —agravada por el cambio climático— derivó en racionamiento de agua en Puerto Rico y estrés hídrico sobre los cultivos de Jamaica.

El cinturón de calor y aridez se extiende más allá. Indonesia registró un inicio de temporada de incendios forestales por encima del promedio. India, a pesar de que algunas de sus regiones sufrieron inundaciones —un efecto también esperable de El Niño—, tuvo en conjunto precipitaciones monzónicas por debajo de la media.

En partes del sur y el este de África, la combinación de sequía con precios elevados del combustible y los fertilizantes amenaza la seguridad alimentaria de poblaciones enteras. Un informe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), publicado en junio, proyectó que decenas de millones de personas en esas regiones sufrirán inseguridad alimentaria aguda como consecuencia directa del fenómeno.

Campo de cultivo con tierra seca y agrietada bajo un cielo despejado, con brotes de plantas verdes en la superficie.
El Niño provocó pérdidas de cosechas en Guatemala, Honduras y El Salvador, y agravó el racionamiento de agua en Puerto Rico y el estrés hídrico en Jamaica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias en Chile y Perú cerraron Machu Picchu

Al mismo tiempo, y como si el planeta operara en modo de contraste extremo, otras latitudes reciben el fenómeno en forma de diluvio. Las lluvias y nevadas en Chile y Perú provocaron inundaciones, paralizaron operaciones en la industria minera del cobre y forzaron el cierre de la ciudadela inca de Machu Picchu para los visitantes. El Cuerno de África, por su parte, enfrenta proyecciones de inundaciones similares a las del El Niño de 2023, que desplazó a millones de personas de sus hogares.

La pregunta que más inquieta a la comunidad científica no es qué ocurrirá, sino hasta qué punto los efectos de este fenómeno podrían amplificarse al interactuar con el calentamiento global acumulado. Christopher Callahan, científico del sistema terrestre de la Universidad de Indiana en Bloomington, lo formula así:

¿Interactuará este fenómeno con el cambio climático de forma compleja para producir impactos que superen la suma de sus partes? No estoy seguro. Pero para mí, esa es la pregunta científica más importante de cara a este fenómeno”. Algunas de las influencias de El Niño —como el aumento de las lluvias o las temperaturas más elevadas— podrían combinarse con el calentamiento global de base para magnificar los fenómenos extremos.

Singh, por su parte, advierte que “los impactos, en cierta medida, son proporcionales a la magnitud de El Niño”, una fórmula que, aplicada a un evento de esta escala, no deja demasiado margen para el optimismo.

Vista satelital del oeste de Estados Unidos con límites estatales blancos y nubes con tonos verdes y azules que ingresan desde el océano Pacífico.
La sequía asociada a El Niño redujo el caudal que alimenta el Canal de Panamá y ralentizó el tráfico marítimo por las esclusas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las “teleconexiones” históricas de El Niño

Hay además una dimensión más profunda del problema: el cambio climático podría estar alterando no solo la intensidad de los efectos de El Niño, sino también su geografía. Existen indicios de que los patrones mediante los cuales este fenómeno ha influido históricamente en el clima —denominados “teleconexiones”— están comenzando a desplazarse.

Vos y sus colegas documentaron que los fenómenos de El Niño se asociaron con temperaturas más cálidas en el sur de Asia y el noreste de África entre 1960 y 1990, pero que desde entonces esos mismos eventos han estado vinculados a temperaturas más frías en esas regiones. Durante el mismo período, Europa Occidental experimentó el proceso inverso: pasó de enfriarse durante los episodios de El Niño a calentarse. Si esas teleconexiones continúan cambiando, la capacidad de los países para prepararse con antelación se vería comprometida. “Sabemos menos sobre las teleconexiones de la nueva atmósfera”, concluyó Vos, una advertencia que, en el contexto de un fenómeno de esta envergadura, suena a territorio sin mapas.

Temas Relacionados

El NiñoCambio climáticoCanal de PanamáÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los arrecifes de coral tienen cada vez menos tiempo para recuperarse, según un nuevo informe mundial

Una evaluación basada en más de 21 millones de observaciones detectó una caída del 9,5% en la cobertura de coral duro y advirtió que el calentamiento del océano reduce los intervalos de recuperación a solo cinco o seis años

Los arrecifes de coral tienen cada vez menos tiempo para recuperarse, según un nuevo informe mundial

Por qué el tráfico de fauna y madera atrae a las mismas estructuras criminales que dominan otras economías ilícitas en la región

Penas bajas, herramientas digitales y ganancias altas dibujan un escenario que explica un giro silencioso con impacto creciente

Por qué el tráfico de fauna y madera atrae a las mismas estructuras criminales que dominan otras economías ilícitas en la región

El Niño entra en una fase muy fuerte: qué regiones enfrentan más riesgo de sequías e inundaciones

Un informe de la OMM prevé que el fenómeno se fortalezca hasta alcanzar una intensidad elevada y persista hasta entrado 2027. Expertos advierten que la combinación con un planeta más cálido puede modificar los patrones conocidos y volver menos previsibles sus efectos regionales.

El Niño entra en una fase muy fuerte: qué regiones enfrentan más riesgo de sequías e inundaciones

El lado oscuro del Everest: ¿basura y contaminación en la montaña más alta del mundo?

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran carpas abandonadas, cilindros de oxígeno vacíos, latas y equipo roto sobre la nieve a unos 7.900 metros, en el último descanso antes del intento de cumbre

El lado oscuro del Everest: ¿basura y contaminación en la montaña más alta del mundo?

“Nadie sabe cuánta agua guardan las montañas del Himalaya”: la advertencia de un científico tras la tragedia en Nepal que causó más de 1.300 muertes

El colapso registrado sobre el cordón asiático expuso fallas metodológicas históricas. Un experto de la Universidad de Cambridge propuso un método indispensable para prever catástrofes

“Nadie sabe cuánta agua guardan las montañas del Himalaya”: la advertencia de un científico tras la tragedia en Nepal que causó más de 1.300 muertes
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un arquitecto lo confirma: la obra de tu casa no termina hasta que se hace la lista de repaso

Un arquitecto lo confirma: la obra de tu casa no termina hasta que se hace la lista de repaso

Fuerza Civil y Defensa abaten a 7 presuntos criminales tras ataque armado en General Treviño, Nuevo León

‘MasterChef Celebrity Legends’ expulsa a Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y deja un emocionante momento con Paz Vega: “No quiero ver a ninguna mujer sufrir”

Cazas de la OTAN derriban un dron de Bielorrusia sobre el espacio aéreo lituano

Jesús Castro se sincera sobre el momento que cambió su vida: “Fue duro no tener a nadie de mi familia en ese momento”

DEPORTES

De brillar con varones y tener una cancha con su nombre a ser la capitana de Argentina en el Mundial Sub 20 femenino

De brillar con varones y tener una cancha con su nombre a ser la capitana de Argentina en el Mundial Sub 20 femenino

La ruta de los campeones: un viaje por la identidad deportiva de Santa Fe

Hizo goles en Independiente y San Lorenzo, ostenta un récord imbatible, y además de ser DT vendió seguros y tuvo una casa de lotería

Un prestigioso medio europeo puso de portada a Messi como uno de los cinco candidatos al Balón de Oro: el gran ausente

Boxeó con un permiso especial desde la cárcel, sufrió un duro nocaut y la decisión arbitral generó polémica

ENTRETENIMIENTO

Mientras compagina el cine de autor con Marvel, Sebastian Stan propone una película para ‘El soldado de invierno’: “Podría ser de bajo presupuesto”

Mientras compagina el cine de autor con Marvel, Sebastian Stan propone una película para ‘El soldado de invierno’: “Podría ser de bajo presupuesto”

Salma Hayek cumple 60 años y ya prepara su gran debut como directora: una épica y romántica aventura con Cara Delevingne como protagonista

Vuelve ‘Viernes 13′ en una serie protagonizada por la madre de Jason Voorhees: “Va a ser sangrienta y sorprendente”

Matthew Rhys hace historia en los Emmy: ha ganado dos premios al mejor actor protagonista por ‘La maldición de Widow’s Bay’ y ‘La bestia en mí’

Lista de ganadores de los Emmy 2026: ‘Widow’s Bay’ y Matthew Rhys triunfaron en una noche histórica