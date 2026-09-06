Elecciones Regionales y Municipales 2026, ¿qué es la ONPE y cuál es su función durante la jornada electoral?

La fachada de la Oficina Nacional de Procesos Electorales exhibe el logotipo de la entidad encargada de organizar las elecciones en el Perú. (ONPE)

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es el organismo autónomo encargado de organizar y ejecutar los procesos electorales en el Perú. De cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), programadas para el domingo 4 de octubre, la entidad concentra un conjunto de tareas que abarcan desde el diseño del material de votación hasta la publicación de los resultados oficiales.

En estos comicios, más de 26 millones de ciudadanos están convocados a elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales, además de las autoridades de los concejos y consejos regionales correspondientes. El horario de votación se extenderá de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. en todo el territorio nacional.

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Un elector deposita su cédula de sufragio en la urna electoral durante una jornada de votación organizada por la ONPE en Perú. (ONPE)

Responsabilidades de la ONPE

Conforme a los literales b) y c) del artículo 5 de su ley orgánica, corresponde a la ONPE diseñar la cédula de sufragio, las actas electorales, los formatos y todo otro material necesario para garantizar el respeto de la voluntad del ciudadano en los procesos a su cargo. La entidad también debe planificar, preparar y ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de las elecciones, en cumplimiento estricto de la normativa vigente.

Según los artículos 159 y 165 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859), es competencia de la ONPE determinar las características y el diseño de la cédula de sufragio, disponer su impresión y distribución, y decidir sobre las indicaciones ilustrativas que faciliten el voto del elector. Dentro de los dos días calendario posteriores al vencimiento del plazo para la presentación de candidaturas, el organismo debe publicar el diseño ante personeros y candidatos, quienes pueden presentar impugnaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Un grupo de electores acude a un aula para emitir su voto en las ánforas de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diseño e impresión de la cédula de sufragio

La ONPE aprobó los diseños de las cédulas que se usarán en las ERM 2026 mediante la Resolución Jefatural n.° 000096-2026-JN/ONPE, publicada en el diario oficial El Peruano. La papeleta está dividida en cuatro secciones: Gobernador y Vicegobernador Regional, Consejero Regional, Municipal Provincial y Municipal Distrital, cada una con un color de fondo distinto (amarillo, verde claro, rosado y celeste, respectivamente).

Todas las cédulas incorporan un borde negro con las siglas “JNE ONPE RENIEC” caladas en blanco, además de un código de barras que identifica la circunscripción electoral correspondiente. El ancho mínimo de la cédula es de 38 centímetros por 21 centímetros de largo, medida que se incrementa según el número de organizaciones políticas participantes, hasta un máximo de 52 centímetros.

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Antes de la impresión masiva, la ONPE ejecuta una prueba de color para verificar el diseño y los nombres de las agrupaciones políticas. Una vez impresas, las cédulas pasan por un control de calidad manual y por una verificación electrónica mediante escáner, que confirma que la cantidad de papeletas de cada paquete coincida con el número de electores hábiles de cada mesa.

Unas manos sostienen cédulas de votación personalizadas junto a una urna transparente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despliegue del material electoral

Tras el ensamblaje del material en la Gerencia de Gestión Electoral, la ONPE organiza el traslado hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país y hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao. El proceso incluye tanto la distribución del material para el sufragio como el envío de equipos informáticos destinados al cómputo electoral.

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Para las ERM 2026 fueron seleccionadas 809.415 personas como miembros de mesa, distribuidas en 89.935 mesas de sufragio a nivel nacional. Quienes resulten designados deben presentarse en su local de votación a las 6:00 a. m. del día de la elección para instalar la mesa, bajo apercibimiento de una multa de S/ 275 en caso de inasistencia injustificada.

La sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) gestiona el espacio no electoral para partidos políticos en Perú. (ONPE)

Conteo de votos

Al cierre de la votación, los miembros de mesa asumen el escrutinio, que consiste en el conteo de votos y el llenado de las actas electorales según los procedimientos establecidos por la ONPE. Concluido este proceso, lacran los paquetes de cédulas y los trasladan hacia el Centro de Acopio correspondiente.

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Las actas se remiten posteriormente a la ONPE, que las procesa a través de su sistema de cómputo electoral. En un repliegue final, se recoge la caja lacrada con las cédulas hacia la ODPE respectiva, mientras que las actas continúan el circuito de digitalización que permitirá la difusión de los resultados.

Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fiscaliza la segunda entrega de información financiera de campañas políticas para las Elecciones Generales 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primeros resultados oficiales

La ONPE difunde el avance del conteo a través de su plataforma de presentación de resultados electorales, que se actualiza conforme se procesan las actas remitidas desde los distintos locales de votación. La entidad no adelanta resultados sin el respaldo de actas ingresadas al sistema de cómputo.

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Tras la proclamación de los resultados, el material electoral utilizado durante la jornada, incluidas las cédulas de sufragio, es replegado hacia Lima para su posterior destrucción. Ese acto se realiza ante notario y autoridades correspondientes, como parte del cierre formal del proceso electoral.