Dueño de cevichería es asesinado a balazos en Ventanilla: Policía investiga crimen ocurrido cerca de municipalidad

Agentes policiales y vecinos se encuentran en la escena del ataque a balazos que causó la muerte del dueño de una cevichería en Ventanilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un nuevo hecho de violencia generó alarma entre los vecinos de Ventanilla, en el Callao. Un hombre de 58 años fue asesinado a balazos durante la mañana de este domingo 13 de septiembre, en la denominada exzona comercial del distrito. El ataque ocurrió a pocos metros del mercado Señor de los Milagros y a la espalda de la Municipalidad de Ventanilla, una zona donde se encontraban varias personas al momento del crimen.

La víctima fue identificada como Ernesto Retuerto Arenaza, quien recibió varios impactos de bala durante el ataque. De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, se habrían escuchado más de cinco disparos, situación que provocó alarma entre quienes transitaban o se encontraban en los alrededores.

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El crimen ocurrió en un punto cercano a un centro de abastos, por lo que el sonido de los disparos generó preocupación entre comerciantes, clientes y vecinos. Tras conocerse el ataque, la zona fue intervenida por agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes llegaron para asegurar el lugar y comenzar con las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido.

El ataque ocurrió a pocos metros del mercado Señor de los Milagros y a la espalda de la Municipalidad de Ventanilla. Testigos aseguraron haber escuchado más de cinco disparos. Facebook/ Via TV.

Asesinato en Ventanilla ocurrió cerca del mercado Señor de los Milagros

Según la información preliminar, Ernesto Retuerto Arenaza se encontraba en la exzona comercial de Ventanilla cuando fue atacado. El hecho ocurrió a pocos metros del mercado Señor de los Milagros y en las inmediaciones de la Municipalidad de Ventanilla.

Los testigos señalaron que durante el ataque se escucharon varios disparos. De manera preliminar, se habla de más de cinco detonaciones, aunque las circunstancias exactas en las que se produjo el crimen todavía son materia de investigación.

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La violencia del ataque generó preocupación en la zona, debido a que se trata de un sector con movimiento comercial y tránsito de personas. Luego de los disparos, agentes policiales se trasladaron hasta el lugar para establecer un perímetro de seguridad y evitar que se alteraran posibles evidencias relacionadas con el asesinato.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la identidad del autor o de los autores del crimen ni sobre la forma en que se produjo el ataque antes de que la víctima recibiera los impactos de bala.

Ventanilla: hombre de 58 años muere tras recibir varios impactos de bala cerca de mercado. Captura: Facebook.

Ernesto Retuerto Arenaza sería dueño de una cevichería

Uno de los datos que viene siendo considerado dentro de las primeras diligencias es la actividad comercial que realizaba la víctima. De acuerdo con la información preliminar, Ernesto Retuerto Arenaza sería propietario de una cevichería ubicada dentro del mercado Señor de los Milagros.

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Sin embargo, este aspecto todavía no permite establecer una relación entre su actividad comercial y el asesinato. Las autoridades aún no han determinado si el negocio que administraba tendría algún vínculo con el ataque o si se trató de un crimen relacionado con otras circunstancias.

Por ello, la Policía mantiene abiertas las investigaciones y busca determinar qué ocurrió antes, durante y después del ataque. La información que puedan proporcionar las personas que estuvieron en el lugar será importante para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer las circunstancias que terminaron con la vida del hombre de 58 años.

Ventanilla: hombre de 58 años muere tras recibir varios impactos de bala cerca de mercado. Captura: Facebook.

Policía acordonó la zona tras el ataque a balazos

Después del asesinato, efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar y procedieron a acordonar el área. Esta medida busca preservar la escena mientras se desarrollan las diligencias correspondientes y se recopila información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.

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Personal especializado trabaja en la zona para recoger elementos que permitan conocer con mayor precisión cómo ocurrió el ataque. Asimismo, los agentes vienen tomando en cuenta los testimonios de las personas que se encontraban cerca del lugar y que pudieron haber escuchado los disparos o presenciado algún momento relacionado con el crimen.

La presencia policial permitió iniciar las primeras acciones de investigación en una zona que, minutos antes, desarrollaba sus actividades comerciales con normalidad. El asesinato provocó conmoción entre quienes se encontraban cerca del mercado Señor de los Milagros, debido a la cantidad de disparos que, según testigos, se habrían escuchado.

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Ventanilla: hombre de 58 años muere tras recibir varios impactos de bala cerca de mercado. Captura: Facebook.

Investigan móvil del asesinato ocurrido en Ventanilla

Las circunstancias que rodean la muerte de Ernesto Retuerto Arenaza continúan sin esclarecerse. La Policía analiza los testimonios obtenidos durante las primeras diligencias y otros elementos que puedan permitir establecer cómo se produjo el ataque y hacia dónde se dirigió el responsable después de disparar contra la víctima.

Uno de los principales objetivos de la investigación será determinar el móvil del asesinato. Aunque se ha informado preliminarmente que Retuerto Arenaza sería propietario de una cevichería, todavía no existe una confirmación oficial de que su actividad comercial haya sido el motivo del ataque.

La hipótesis de que se haya tratado de un ataque dirigido contra el comerciante también deberá ser determinada por las autoridades a partir de las evidencias recopiladas. En ese sentido, las investigaciones buscarán establecer si la víctima fue seguida, si el atacante conocía sus movimientos o si el crimen se produjo bajo otras circunstancias.

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Por ahora, cualquier explicación sobre las razones del asesinato permanece en el terreno de la investigación. La Policía deberá contrastar los testimonios y demás elementos disponibles antes de establecer una hipótesis sobre lo ocurrido.

Ventanilla: hombre de 58 años muere tras recibir varios impactos de bala cerca de mercado. Captura: Facebook.