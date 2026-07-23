TAPP, en la recta final: Niubiz se une a la india Juspay para desarrollar la nueva infraestructura de pagos del BCR

TAPP funcionará como una infraestructura transaccional que conectará a bancos, cajas, fintechs y emisores de dinero electrónico bajo reglas comunes.

El próximo arribo de la tecnología de Transferencias Automáticas de Pagos Perú (TAPP), desarrollada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), abre una nueva etapa para las transferencias instantáneas entre entidades financieras en el país.

El despliegue de esta nueva arquitectura financiera, previsto para comenzar en 2026 y expandirse en 2027, cuenta ahora también con la participación de Niubiz, que se suma al desarrollo de la infraestructura junto a la tecnológica india Juspay.

Un cambio en la experiencia del usuario

El despliegue de TAPP no supondrá la aparición de una nueva aplicación para el usuario. El sistema funcionará como una infraestructura invisible, o “riel” transaccional, que conectará a bancos, cajas, fintechs y emisores de dinero electrónico bajo reglas y estándares comunes.

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Esto permitirá que los usuarios realicen pagos o transferencias directas desde cualquier aplicación autorizada, como comercios, servicios de delivery o apps de servicios, sin necesidad de abrir la billetera digital o la app de su banco.

La plataforma TAPP permitirá transferencias de hasta 30.000 soles, las 24 horas y todos los días del año, con celular, DNI o códigos QR como alias. (Foto: Shutterstock)

Gustavo Leaño Concha, CEO de Niubiz, detalló que “la competencia va a evolucionar y se va a intensificar, entre otros gracias a la innovación que esta nueva red puede generar en el ecosistema”.

El directivo remarcó que la interoperabilidad permitirá conectar todas las cuentas y plataformas en un mismo sistema, con menos intermediarios y más libertad para el usuario final.

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Cifras de penetración y desafíos pendientes

El sector de pagos digitales en Perú ya muestra niveles de adopción elevados a nivel regional, solo superados por Brasil y Chile.

De acuerdo con la información recogida, uno de cada tres adultos peruanos aún se mantiene fuera del sistema financiero, lo que revela la existencia de desafíos estructurales en materia de inclusión.

BCRP. El esquema de TAPP toma como referencia la UPI de India y busca facilitar la entrada de nuevos actores, ampliar la competencia y reducir costos.

La limitada conectividad en zonas rurales continúa restringiendo el acceso y uso de soluciones digitales, y ampliar la cobertura de internet en áreas alejadas sigue siendo una prioridad.

La meta de TAPP es facilitar transferencias inmediatas de hasta 30.000 soles, disponibles las 24 horas del día y durante todo el año, utilizando el celular, el DNI o códigos QR como alias, eliminando la necesidad de conocer el número de cuenta del destinatario.

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Todas las entidades que ofrecen pagos digitales quedarán obligadas a aceptar estas transferencias, independientemente de la plataforma utilizada por emisor o receptor.

Inspiración internacional y nuevo modelo de integración

El diseño de TAPP toma como referencia la Interfaz de Pagos Unificada (UPI) de la India, reconocida por su capacidad para reducir comisiones y agilizar operaciones en tiempo real.

Niubiz fue convocada por el BCRP para los pilotos de la plataforma y, en ese marco, selló una alianza estratégica con Juspay.

Niubiz. Uno de cada tres adultos peruanos sigue fuera del sistema financiero, mientras la conectividad rural y la seguridad condicionan la adopción de TAPP en Perú.

La compañía india aporta su experiencia en el desarrollo de sistemas de pago inmediato, mientras que Niubiz asume la responsabilidad de la implementación y operación en el país.

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La infraestructura ofrecida permitirá a cada entidad participante adoptar solo las capacidades que requiera, sin necesidad de desarrollar toda la tecnología desde cero. Esto facilitará la incorporación de nuevos actores y acelerará la expansión de la red.

Seguridad, confianza y próximos pasos

La seguridad es uno de los pilares del proyecto. Niubiz aplica estándares internacionales como PCI DSS, PCI PIN e ISO 27001, 27017 y 27018 para garantizar que las operaciones cuenten con los mayores niveles de protección del mercado.

“La seguridad es la base de la confianza, que es lo que mueve el sistema de pagos”, afirmó Leaño Concha. El sector discute mecanismos para proteger a los usuarios ante fraudes o errores, y la confianza del público se refuerza con una comunicación clara sobre los beneficios y el funcionamiento del sistema.

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Por ello, se considera que la apertura de TAPP también busca fortalecer la competencia y propiciar menores costos para el usuario, al integrar más actores y alternativas en el ecosistema de pagos.