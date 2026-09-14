Del sofá a los cañones: Perú lanza plataforma para visitar virtualmente algunos de sus volcanes potencialmente activos

Los mapas interactivos y turísticos del geoparque permiten ubicar volcanes, formaciones naturales, paisajes y rutas por distrito en Colca y Volcanes de Andagua.

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El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) presentó una plataforma digital que permite recorrer de forma virtual el Geoparque Mundial UNESCO Colca y Volcanes de Andagua, reconocido como el primero del Perú.

El aplicativo reúne imágenes en 360°, mapas interactivos, paneles educativos e investigaciones sobre este territorio ubicado en la región Arequipa. El nuevo StoryMap fue desarrollado por el Proyecto Nacional Patrimonio Geológico y Geoturismo de INGEMMET.

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La herramienta concentra estudios y materiales que la institución acumuló sobre el geoparque, con una propuesta dirigida a estudiantes, docentes, autoridades, operadores turísticos y visitantes interesados en conocer las características geológicas de la zona.

La plataforma está disponible en español e inglés a través de la sección Aplicativos del portal institucional de INGEMMET. El acceso no requiere conocimientos técnicos y apunta a facilitar la comprensión de los procesos geológicos, paisajes y puntos de interés que forman parte del territorio.

En el Valle de los Volcanes de Andagua hay más de 25 conos volcánicos, según la información reciente del Ministerio de Cultura y de la Red Global de Geoparques de la Unesco.

La plataforma reúne mapas, imágenes en 360° y material para planificar visitas

El StoryMap organiza sus contenidos en seis apartados. El primero ofrece una introducción al geoparque, su historia y sus principales características. A partir de allí, los usuarios pueden acceder a recorridos inmersivos en 360° por distintos lugares de interés.

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La herramienta también incorpora un mapa interactivo que identifica los puntos geológicos registrados en el ámbito del Colca y Volcanes de Andagua. Este recurso permite ubicar volcanes, formaciones naturales, paisajes y otros espacios incluidos dentro del geoparque.

La Unesco reconoció al Geoparque Mundial Colca y Volcanes de Andagua por sus paisajes, su historia geológica, su patrimonio cultural y su biodiversidad.

Otra sección está destinada a la planificación de viajes. Allí se incluyen mapas turísticos organizados por distrito, con información que puede servir como referencia para quienes proyecten una visita presencial a los atractivos del área.

El contenido educativo completa la oferta digital con una galería de paneles informativos. A ello se suman publicaciones y estudios técnicos elaborados por INGEMMET, que abordan la geología, el patrimonio natural y otros aspectos vinculados con el territorio.

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El geoparque recibió el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) por sus paisajes, su historia geológica, su patrimonio cultural y su biodiversidad. Con la plataforma, la institución busca acercar ese contenido al público a través de recursos digitales.

INGEMMET señaló que la iniciativa forma parte de sus acciones de investigación, identificación y evaluación de lugares de interés geológico en el país. La entidad considera que estos espacios tienen valor científico, educativo y turístico, por lo que promueve herramientas que faciliten su difusión y conservación.

La plataforma virtual del geoparque reúne imágenes en 360°, mapas interactivos, paneles educativos e investigaciones sobre paisajes y procesos geológicos.

Cajamarca coordina medidas de prevención ante peligros geológicos para El Niño 2026-2027

En otra acción institucional, INGEMMET sostuvo una reunión técnica con la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca para avanzar en la evaluación de zonas críticas por peligros geológicos ante el Fenómeno El Niño 2026-2027.

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El encuentro contó con representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). Las entidades intercambiaron información técnica para reforzar la coordinación en materia de gestión del riesgo de desastres.

INGEMMET coordinó en Cajamarca una evaluación de zonas críticas ante El Niño 2026-2027 para prevenir peligros geológicos y definir medidas de mitigación.

La jornada se desarrolló dentro del proyecto ACT-16, Servicio de Asistencia Técnica en la Evaluación de Peligros Geológicos a Nivel Nacional. A través de esta iniciativa, INGEMMET brinda soporte a gobiernos regionales y locales para identificar y evaluar amenazas como deslizamientos, derrumbes, huaicos y otros procesos vinculados con la dinámica del terreno.

Como resultado de la reunión, las instituciones acordaron compartir el informe técnico que surja de la evaluación de zonas críticas. El documento servirá como base para definir medidas de mitigación de acuerdo con las recomendaciones de los especialistas.

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La evaluación busca aportar información para que las autoridades adopten decisiones preventivas antes de la temporada asociada al Fenómeno El Niño.