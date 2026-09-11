Perú

Eliminan reservas en Machu Picchu: así se venderán las entradas a partir de ahora

La medida busca corregir las dificultades generadas por el sistema anterior y facilitar el acceso directo de visitantes nacionales y extranjeros. El cambio incluye una etapa de adecuación de la plataforma y una marcha blanca antes de su implementación definitiva

El ministro de Cultura explicó que los visitantes deberán adquirir directamente sus boletos mediante la plataforma Tu Boleto. La medida contempla diez días de adecuación técnica y una marcha blanca de treinta días (Crédito: TV Perú).
Guardar

El Ministerio de Cultura anunció un cambio en el sistema de comercialización de entradas para el Santuario Histórico de Machu Picchu. La medida elimina el mecanismo de reservas y establece que los boletos deberán ser adquiridos directamente por los visitantes mediante la plataforma Tu Boleto.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, explicó que la modificación busca poner fin a las reservas anticipadas que, según señaló, habían generado dificultades para quienes intentaban conseguir una entrada. La nueva modalidad contempla además un periodo de adecuación antes de su implementación definitiva.

PUBLICIDAD

Se eliminan las reservas de entradas

Beingolea sostuvo que el actual sistema permitía mantener localidades reservadas incluso después de culminado el periodo establecido para ello. De acuerdo con su explicación, esta situación habría favorecido la reventa de boletos y dificultado el acceso de los visitantes que buscaban adquirirlos directamente.

“Si usted me está escuchando en este momento y dice: ‘A ver, vamos a ver, entremos a la plataforma Tu Boleto y vamos a comprar entrada para Machu Picchu’. No va a encontrar hasta diciembre. Entonces, usted me dirá: ‘Oiga, el ministro está mal informado, goza de buena salud la venta, está todo lleno’. No es verdad, lo que está es todo reservado, no vendido, reservado”.

PUBLICIDAD

La medida elimina las reservas y dispone que los visitantes compren sus boletos directamente en la plataforma Tu Boleto.
La medida elimina las reservas y dispone que los visitantes compren sus boletos directamente en la plataforma Tu Boleto. Foto: Cusco Perú

El titular del sector indicó que, con la nueva modalidad, los visitantes deberán ingresar sus datos, identificarse y efectuar el pago para obtener directamente su boleto. “A partir de ahora, y es lo que ha ocurrido, se acabaron las reservas de entradas para Machu Picchu. Se van a vender las entradas de Machu Picchu”, afirmó.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

Según explicó el ministro, el procedimiento será similar al utilizado en otras plataformas de venta de entradas. El visitante ingresará a Tu Boleto, seleccionará la fecha y horario disponibles, consignará sus datos personales y realizará el pago correspondiente para recibir el boleto.

“Entrarás a la plataforma Tu Boleto, pondrás, como ocurre cuando entras a cualquier plataforma comercial para comprar entradas para cualquier obra de teatro o película o lo que sea, pones tu nombre, te identificas, DNI, pagas la entrada y te emiten el boleto”, señaló Beingolea.

El cambio también alcanzará a las empresas turísticas, aunque el ministro remarcó que la intención es que estas continúen operando bajo el nuevo esquema. “Esto valdrá también, por supuesto, para las grandes empresas, a quienes queremos, por supuesto, las grandes promotoras del turismo, que sigan trabajando, pero en orden, en orden, para que esto sea en beneficio de todos los peruanos”, sostuvo.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, señaló que el cambio busca acabar con las reservas anticipadas que dificultaban conseguir entradas.
El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, señaló que el cambio busca acabar con las reservas anticipadas que dificultaban conseguir entradas. Foto: Tur

Marcha blanca comenzará en diez días

La resolución contempla un plazo de diez días para que el equipo técnico realice las modificaciones necesarias en la plataforma. Beingolea precisó que los cambios ya habían sido ensayados, pero requerían el respaldo normativo para su ejecución.

Después de ese periodo comenzará una marcha blanca de 30 días, etapa durante la cual se verificará el funcionamiento del nuevo sistema y podrán identificarse eventuales inconvenientes antes de su aplicación plena. “Una marcha blanca para poder estar todos seguros de que está funcionando y, a partir de ahí, volver a tener los niveles de turismo que teníamos antes en Machu Picchu”, indicó.

Se mantendrán las mil entradas presenciales

El ministro también aclaró que la modificación no afectará las 1000 entradas que se comercializan directamente en Machu Picchu. Estas continuarán disponibles para quienes opten por adquirir sus boletos en la boletería del lugar.

“No se va a tomar ninguna medida con respecto a las 1000 entradas que se venden en Machu Picchu. Se seguirán vendiendo sin ningún problema. Ese no es el tema”, afirmó Beingolea. Añadió que el cambio se concentra en los boletos comercializados mediante la plataforma Tu Boleto y no en la venta presencial.

El visitante deberá ingresar a Tu Boleto, elegir la fecha y hora disponibles, registrar sus datos y efectuar el pago para obtener su entrada.
El visitante deberá ingresar a Tu Boleto, elegir la fecha y hora disponibles, registrar sus datos y efectuar el pago para obtener su entrada. Foto: EcoTours

El funcionario relacionó la modificación con la recuperación del flujo turístico hacia la ciudadela. Según explicó, las visitas todavía no han recuperado los niveles registrados antes de la pandemia y los resultados de este año serían incluso inferiores a los del año pasado. Para el Ministerio de Cultura, el sistema de venta virtual constituía uno de los principales puntos que debían ser corregidos.

Temas Relacionados

Machu PicchuMinisterio de Culturaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

ATU interviene colectivos informales: un vehículo tenía multa de S/ 847 mil

Los operativos realizados en San Luis y Javier Prado permitieron detectar unidades sin licencia, sin SOAT y con elevadas sanciones acumuladas, mientras las autoridades advierten sobre los riesgos que representa el transporte informal para los pasajeros

ATU interviene colectivos informales: un vehículo tenía multa de S/ 847 mil

La gerencia firma, pero otros deciden: el riesgo de perder el control estratégico en una empresa

La alta dirección puede conservar formalmente la última palabra y, aun así, terminar validando decisiones ya definidas desde áreas técnicas. Un especialista explica qué señales permiten detectar cuándo la operación empieza a reemplazar a la estrategia

La gerencia firma, pero otros deciden: el riesgo de perder el control estratégico en una empresa

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

La jornada será determinante para definir a los clasificados al próximo Mundial. Conoce todos los detalles

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Barristas de Universitario incendiaron murales de Alianza Lima previo al clásico: el firme pedido del club ‘blanquiazul’ a sus hinchas

Un grupo de simpatizantes de la ‘U’ vandalizó el Caminito Íntimo y pintas de la calle Mendoza Merino, cerca del estadio Alejandro Villanueva durante la madrugada del viernes. El equipo de La Victoria emitió un comunicado sobre lo ocurrido

Barristas de Universitario incendiaron murales de Alianza Lima previo al clásico: el firme pedido del club ‘blanquiazul’ a sus hinchas

Dos adultos mayores, de más de 80 años, fueron agredidos por adolescentes que intentaron robarles en Tumbes: uno terminó en el suelo

Los familiares de los adultos mayores expresaron su indignación por el ataque y pidieron que las autoridades investiguen lo ocurrido y determinen responsabilidades

Dos adultos mayores, de más de 80 años, fueron agredidos por adolescentes que intentaron robarles en Tumbes: uno terminó en el suelo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Zulema Tomás, cuestionada exministra de Vizcarra, será la jefa de EsSalud, confirma Keiko Fujimori

Zulema Tomás, cuestionada exministra de Vizcarra, será la jefa de EsSalud, confirma Keiko Fujimori

Keiko Fujimori no descarta darle un cargo a Óscar Arriola tras su renuncia a la comandancia de la PNP: “Es un hombre muy institucional”

Keiko Fujimori niega cuestión de confianza para forzar aprobación de facultades: “Por ahora no lo veo”

Keiko Fujimori sobre el recuerdo de su padre como presidente: “Lo tengo de ejemplo”

Keiko Fujimori confirma que Álvaro Vargas Llosa estará a cargo de la embajada de Perú en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

De ‘Tal Vez’ a ‘Livin’ la Vida Loca’: Ricky Martin desafió la garúa con una fiesta nostálgica en Lima

De ‘Tal Vez’ a ‘Livin’ la Vida Loca’: Ricky Martin desafió la garúa con una fiesta nostálgica en Lima

El sentido mensaje de Jorge Benavides por la muerte del cómico Enrique Espejo, ‘Yuca’: “Nunca dejé de pensar en él”

Murió Enrique Espejo, el popular Yuca, a los 75 años

Gisela Valcárcel pide apoyo para la Teletón en medio de la polémica por su ausencia y la de Ethel Pozo

Aespa debutó en Perú con el Domo de Costa 21 lleno y la promesa de volver ante miles de MY

DEPORTES

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Programación de la fecha 4 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Barristas de Universitario incendiaron murales de Alianza Lima previo al clásico: el firme pedido del club ‘blanquiazul’ a sus hinchas

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina: día, hora y dónde ver en Perú partido por final del US Open 2026 femenino

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario en Matute por la fecha 9 del torneo Clausura de Liga 1