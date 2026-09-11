Eliminan reservas en Machu Picchu: así se venderán las entradas a partir de ahora

El ministro de Cultura explicó que los visitantes deberán adquirir directamente sus boletos mediante la plataforma Tu Boleto. La medida contempla diez días de adecuación técnica y una marcha blanca de treinta días (Crédito: TV Perú).

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El Ministerio de Cultura anunció un cambio en el sistema de comercialización de entradas para el Santuario Histórico de Machu Picchu. La medida elimina el mecanismo de reservas y establece que los boletos deberán ser adquiridos directamente por los visitantes mediante la plataforma Tu Boleto.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, explicó que la modificación busca poner fin a las reservas anticipadas que, según señaló, habían generado dificultades para quienes intentaban conseguir una entrada. La nueva modalidad contempla además un periodo de adecuación antes de su implementación definitiva.

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Se eliminan las reservas de entradas

Beingolea sostuvo que el actual sistema permitía mantener localidades reservadas incluso después de culminado el periodo establecido para ello. De acuerdo con su explicación, esta situación habría favorecido la reventa de boletos y dificultado el acceso de los visitantes que buscaban adquirirlos directamente.

“Si usted me está escuchando en este momento y dice: ‘A ver, vamos a ver, entremos a la plataforma Tu Boleto y vamos a comprar entrada para Machu Picchu’. No va a encontrar hasta diciembre. Entonces, usted me dirá: ‘Oiga, el ministro está mal informado, goza de buena salud la venta, está todo lleno’. No es verdad, lo que está es todo reservado, no vendido, reservado”.

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La medida elimina las reservas y dispone que los visitantes compren sus boletos directamente en la plataforma Tu Boleto. Foto: Cusco Perú

El titular del sector indicó que, con la nueva modalidad, los visitantes deberán ingresar sus datos, identificarse y efectuar el pago para obtener directamente su boleto. “A partir de ahora, y es lo que ha ocurrido, se acabaron las reservas de entradas para Machu Picchu. Se van a vender las entradas de Machu Picchu”, afirmó.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

Según explicó el ministro, el procedimiento será similar al utilizado en otras plataformas de venta de entradas. El visitante ingresará a Tu Boleto, seleccionará la fecha y horario disponibles, consignará sus datos personales y realizará el pago correspondiente para recibir el boleto.

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“Entrarás a la plataforma Tu Boleto, pondrás, como ocurre cuando entras a cualquier plataforma comercial para comprar entradas para cualquier obra de teatro o película o lo que sea, pones tu nombre, te identificas, DNI, pagas la entrada y te emiten el boleto”, señaló Beingolea.

El cambio también alcanzará a las empresas turísticas, aunque el ministro remarcó que la intención es que estas continúen operando bajo el nuevo esquema. “Esto valdrá también, por supuesto, para las grandes empresas, a quienes queremos, por supuesto, las grandes promotoras del turismo, que sigan trabajando, pero en orden, en orden, para que esto sea en beneficio de todos los peruanos”, sostuvo.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, señaló que el cambio busca acabar con las reservas anticipadas que dificultaban conseguir entradas. Foto: Tur

Marcha blanca comenzará en diez días

La resolución contempla un plazo de diez días para que el equipo técnico realice las modificaciones necesarias en la plataforma. Beingolea precisó que los cambios ya habían sido ensayados, pero requerían el respaldo normativo para su ejecución.

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Después de ese periodo comenzará una marcha blanca de 30 días, etapa durante la cual se verificará el funcionamiento del nuevo sistema y podrán identificarse eventuales inconvenientes antes de su aplicación plena. “Una marcha blanca para poder estar todos seguros de que está funcionando y, a partir de ahí, volver a tener los niveles de turismo que teníamos antes en Machu Picchu”, indicó.

Se mantendrán las mil entradas presenciales

El ministro también aclaró que la modificación no afectará las 1000 entradas que se comercializan directamente en Machu Picchu. Estas continuarán disponibles para quienes opten por adquirir sus boletos en la boletería del lugar.

“No se va a tomar ninguna medida con respecto a las 1000 entradas que se venden en Machu Picchu. Se seguirán vendiendo sin ningún problema. Ese no es el tema”, afirmó Beingolea. Añadió que el cambio se concentra en los boletos comercializados mediante la plataforma Tu Boleto y no en la venta presencial.

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El visitante deberá ingresar a Tu Boleto, elegir la fecha y hora disponibles, registrar sus datos y efectuar el pago para obtener su entrada. Foto: EcoTours

El funcionario relacionó la modificación con la recuperación del flujo turístico hacia la ciudadela. Según explicó, las visitas todavía no han recuperado los niveles registrados antes de la pandemia y los resultados de este año serían incluso inferiores a los del año pasado. Para el Ministerio de Cultura, el sistema de venta virtual constituía uno de los principales puntos que debían ser corregidos.