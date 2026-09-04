Perú

Más de 17 mil puestos de trabajo disponibles en INEI: así puedes postular a la oferta laboral

La convocatoria contempla plazas para egresados técnicos y universitarios de todas las carreras, con labores vinculadas a la evaluación docente a nivel nacional. Los seleccionados deberán cumplir distintas etapas de capacitación y participación antes de acceder al pago correspondiente

La convocatoria ofrece 14.018 plazas para aplicadores y 3.220 para orientadores, todas bajo la modalidad de locación de servicios
La convocatoria ofrece 14.018 plazas para aplicadores y 3.220 para orientadores, todas bajo la modalidad de locación de servicios. Foto: Google Maps
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) abrió una convocatoria para incorporar a 17.238 personas como aplicadores y orientadores en el operativo de Evaluación Docente para el Ascenso (EDA) 2026. La oportunidad está dirigida a egresados de carreras técnicas y universitarias y contempla plazas distribuidas a nivel nacional.

La convocatoria considera 14.018 puestos para aplicadores y 3.220 para orientadores, bajo la modalidad de locación de servicios. Las asignaciones económicas son de S/ 370 para el primer cargo y S/ 320 para el segundo, además de pagos por movilidad local en determinadas actividades. La inscripción contempla etapas diferenciadas y los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos.

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¿Qué requisitos deben cumplir los postulantes?

Entre las condiciones solicitadas se encuentra contar, como mínimo, con la condición de egresado técnico o universitario. También se exige acreditar al menos seis meses de experiencia laboral general, ya sea en el sector público o privado, además de demostrar un buen nivel de comprensión lectora y razonamiento lógico.

Los participantes deberán aprobar el curso de capacitación del tercer nivel y residir en la sede operativa que les corresponda. De manera preferente, se solicita contar con DNI electrónico y, como requisito deseable, conocimientos de inglés en nivel intermedio o avanzado. No podrán participar quienes sean docentes del sector estatal ni quienes estén postulando a los concursos públicos que forman parte del operativo.

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Como requisito mínimo, se solicita ser egresado de una carrera técnica o universitaria.
Como requisito mínimo, se solicita ser egresado de una carrera técnica o universitaria. Foto: Google Maps

¿Cuánto recibirán los aplicadores y orientadores?

La convocatoria establece una asignación económica de S/ 370 para los aplicadores y de S/ 320 para los orientadores. En ambos casos, el pago está condicionado a la participación en las actividades previstas: reforzamiento, simulacro y aplicación de la prueba.

Además, el INEI contempla una asignación de S/ 40 por movilidad local durante la capacitación, siempre que el participante concluya esta etapa y asista a la prueba escrita. También se reconocerá el mismo monto por movilidad durante el día del simulacro y el día de aplicación de la evaluación.

¿Cuándo se realizarán las actividades?

La asignación de cargos se efectuará según el orden de mérito obtenido después de la capacitación y hasta completar las vacantes de cada sede. Primero se cubrirán las plazas de aplicadores y, posteriormente, las de orientadores.

El operativo incluye una jornada de reforzamiento de tres horas, cuya fecha dependerá de la programación de cada sede, además de un simulacro previsto para el 17 de octubre de 2026. La aplicación de la prueba nacional está programada para el 18 de octubre. En total, el periodo de ejecución tendrá una duración de hasta cinco días.

La convocatoria contempla un pago de S/ 370 para los aplicadores y S/ 320 para los orientadores.
La convocatoria contempla un pago de S/ 370 para los aplicadores y S/ 320 para los orientadores. Foto: Google Maps

¿Cómo postular a la convocatoria del INEI?

El proceso de inscripción contempla el registro de la Ficha de Postulantes mediante la página institucional del INEI. Según el cronograma proporcionado, esta etapa puede realizarse hasta el 13 de setiembre de 2026 a las 23:59 horas.

Posteriormente, los postulantes deberán presentar su Curriculum Vitae en formato físico entre el 27 de agosto y el 14 de setiembre, hasta las 17:30 horas. Esta documentación será indispensable para la evaluación curricular y deberá seguir las indicaciones establecidas en el comunicado de la convocatoria.

Los documentos del CV deben estar debidamente foliados y firmados. El INEI advierte que no se aceptarán expedientes que incumplan estas condiciones. Asimismo, quienes resulten seleccionados deberán participar en todas las actividades programadas para acceder al pago correspondiente.

¿Cuándo se realizará el pago?

El pago de la asignación económica y de las movilidades se efectuará mediante una Orden de Pago Electrónica (OPE) del Banco de la Nación, después de la firma de la planilla correspondiente al finalizar la aplicación.

La OPE será generada únicamente para quienes hayan cumplido con todas las actividades previstas y firmado la planilla en la fecha indicada. El cobro podrá realizarse presentando el DNI en cualquier ventanilla del Banco de la Nación a partir del 2 de noviembre. La orden tendrá una vigencia de 15 días calendario desde la fecha establecida para el cobro.

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