Perú

Lista de 160 distritos en riesgo por lluvias entre el 13 y 14 de setiembre: se prevé deslizamientos, huaicos y movimientos en masa

El Indeci alertó que las lluvias previstas entre el 13 y el 14 de setiembre podrían provocar deslizamientos, huaicos y movimientos en masa en jurisdicciones de 11 departamentos. San Martín concentra la mayor cantidad de distritos con riesgo muy alto

Alerta naranja en la selva peruana: Senamhi advierte lluvias fuertes y ráfagas de viento. (Foto: Agencia Andina)
Alerta en la selva peruana: Senamhi advierte lluvias. (Foto: Agencia Andina)
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El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) advirtió que 160 distritos de la selva están en riesgo de sufrir deslizamientos, huaicos y otros movimientos en masa ante el pronóstico de lluvias de ligera a moderada intensidad previsto entre el domingo 13 y el lunes 14 de setiembre.

La alerta parte del escenario elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), a partir del aviso meteorológico N.º 358 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El organismo anticipó precipitaciones en zonas de la Amazonía y áreas de ceja de selva.

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El reporte clasifica a los distritos según niveles de riesgo muy alto y alto. Las precipitaciones pueden afectar sectores vulnerables por la saturación de los suelos, el incremento del caudal de ríos y quebradas, así como por la inestabilidad de laderas.

senamhi - indeci - defensa civil - lluvia - tormentas eléctricas - selva peruana - perú - 26 marzo

San Martín concentra la mayor cantidad de jurisdicciones con riesgo muy alto

San Martín presenta la mayor cantidad de distritos en nivel de riesgo muy alto, con 16 jurisdicciones. Le siguen Amazonas y Ayacucho, con cinco distritos cada uno; Pasco, con tres; y Cajamarca, Junín y Puno, con dos cada uno. Loreto registra un distrito en esta categoría.

A esa relación se suman 124 distritos en riesgo alto en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Las autoridades deberán mantener vigilancia sobre las zonas cercanas a quebradas, ríos y pendientes pronunciadas.

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El Indeci indicó que los gobiernos regionales y locales deben verificar que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos y cuenten con señalización. El objetivo es que la población pueda trasladarse hacia áreas seguras, lejos de cauces de ríos y quebradas, si se presenta una emergencia.

senamhi-intensas lluvias-selva-14 de febrero

Las autoridades deberán revisar centros de salud, comisarías y bomberos

La entidad también pidió confirmar la disponibilidad de los centros de salud, las compañías de bomberos y las comisarías de las jurisdicciones alertadas. Estos servicios forman parte de la respuesta inicial frente a eventuales desastres asociados a las lluvias.

Para los hogares situados en sectores expuestos, el Indeci recomendó proteger y reforzar los techos de las viviendas. También sugirió coordinar con las autoridades locales la instalación de mecanismos de alerta temprana, como silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes.

Estas medidas buscan facilitar una comunicación rápida en caso de que se detecten señales de peligro, como lluvias persistentes, desprendimientos de tierra, aumento repentino del caudal de una quebrada o grietas en terrenos próximos a viviendas.

Senamhi declaró en alerta naranja a 12 regiones del país por fuertes lluvias este fin de semana. (Fotocomposición Infobae Perú ( Marlon Carrasco)/Foto: Andina)
(Fotocomposición Infobae Perú ( Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el monitoreo de los departamentos incluidos en la alerta y coordina con las autoridades regionales y locales ante los posibles efectos del fenómeno meteorológico.

La relación remitida para esta nota contiene 162 registros, aunque el comunicado del Indeci señala que son 160 distritos. La diferencia debe ser verificada con la entidad antes de su publicación.

Conoce la lista completa aquí

--- Región | Provincia | Distrito

  • Amazonas | Bagua | Aramango
  • Amazonas | Bagua | Imaza
  • Amazonas | Bongará | Yambrasbamba
  • Amazonas | Condorcanqui | El Cenepa
  • Amazonas | Condorcanqui | Nieva
  • Amazonas | Condorcanqui | Río Santiago
  • Ayacucho | Huanta | Canayre
  • Ayacucho | Huanta | Llochegua
  • Ayacucho | Huanta | Sivia
  • Ayacucho | La Mar | Anco
  • Ayacucho | La Mar | Ayna
  • Ayacucho | La Mar | Samugari
  • Ayacucho | La Mar | Santa Rosa
  • Cajamarca | Jaén | Santa Rosa
  • Cajamarca | San Ignacio | Huarango
  • Cajamarca | San Ignacio | San José de Lourdes
  • Cusco | La Convención | Echarate
  • Cusco | La Convención | Kimbiri
  • Cusco | La Convención | Pichari
  • Cusco | La Convención | Quellouno
  • Cusco | La Convención | Villa Kintiarina
  • Cusco | Paucartambo | Kosñipata
  • Cusco | Quispicanchi | Camanti
  • Huánuco | Huamalíes | Monzón
  • Huánuco | Leoncio Prado | Castillo Grande
  • Huánuco | Leoncio Prado | Hermilio Valdizán
  • Huánuco | Leoncio Prado | José Crespo y Castillo
  • Huánuco | Leoncio Prado | Luyando
  • Huánuco | Leoncio Prado | Mariano Dámaso Beraún
  • Huánuco | Leoncio Prado | Pucayacu
  • Huánuco | Leoncio Prado | Pueblo Nuevo
  • Huánuco | Leoncio Prado | Santo Domingo de Anda
  • Huánuco | Marañón | Cholón
  • Huánuco | Marañón | La Morada
  • Huánuco | Marañón | Santa Rosa de Alto Yanajanca
  • Huánuco | Puerto Inca | Codo del Pozuzo
  • Huánuco | Puerto Inca | Puerto Inca
  • Huánuco | Puerto Inca | Yuyapichis
  • Junín | Chanchamayo | Perené
  • Junín | Chanchamayo | Pichanaqui
  • Junín | Chanchamayo | San Luis de Shuaro
  • Junín | Junín | Ulcumayo
  • Junín | Satipo | Coviriali
  • Junín | Satipo | Mazamari-Pangoa
  • Junín | Satipo | Pampa Hermosa
  • Junín | Satipo | Río Negro
  • Junín | Satipo | Río Tambo
  • Junín | Satipo | Satipo
  • Junín | Satipo | Vizcatán del Ene
  • Loreto | Alto Amazonas | Balsapuerto
  • Loreto | Alto Amazonas | Jeberos
  • Loreto | Alto Amazonas | Lagunas
  • Loreto | Datem del Marañón | Barranca
  • Loreto | Datem del Marañón | Cahuapanas
  • Loreto | Datem del Marañón | Manseriche
  • Loreto | Datem del Marañón | Morona
  • Loreto | Loreto | Parinari
  • Loreto | Loreto | Urarinas
  • Loreto | Maynas | Las Amazonas
  • Loreto | Putumayo | Rosa Panduro
  • Loreto | Requena | Emilio San Martín
  • Loreto | Requena | Jenaro Herrera
  • Loreto | Requena | Maquía
  • Loreto | Requena | Puinahua
  • Loreto | Requena | Soplin
  • Loreto | Ucayali | Contamana
  • Loreto | Ucayali | Inahuaya
  • Loreto | Ucayali | Padre Márquez
  • Loreto | Ucayali | Pampa Hermosa
  • Loreto | Ucayali | Sarayacu
  • Loreto | Ucayali | Vargas Guerra
  • Pasco | Oxapampa | Chontabamba
  • Pasco | Oxapampa | Constitución
  • Pasco | Oxapampa | Huancabamba
  • Pasco | Oxapampa | Oxapampa
  • Pasco | Oxapampa | Palcazú
  • Pasco | Oxapampa | Pozuzo
  • Pasco | Oxapampa | Puerto Bermúdez
  • Pasco | Oxapampa | Villa Rica
  • Puno | Carabaya | Ayapata
  • Puno | Carabaya | Coasa
  • Puno | Carabaya | San Gabán
  • Puno | Sandia | Alto Inambari
  • Puno | Sandia | Limbani
  • Puno | Sandia | Phara
  • Puno | Sandia | San Juan del Oro
  • Puno | Sandia | San Pedro de Putina Punco
  • Puno | Sandia | Yanahuaya
  • San Martín | Bellavista | Alto Biavo
  • San Martín | Bellavista | Bajo Biavo
  • San Martín | Bellavista | Bellavista
  • San Martín | Bellavista | Huallaga
  • San Martín | Bellavista | San Pablo
  • San Martín | Bellavista | San Rafael
  • San Martín | El Dorado | Agua Blanca
  • San Martín | El Dorado | San José de Sisa
  • San Martín | El Dorado | San Martín
  • San Martín | El Dorado | Santa Rosa
  • San Martín | El Dorado | Shatoja
  • San Martín | Huallaga | Alto Saposoa
  • San Martín | Huallaga | El Eslabón
  • San Martín | Huallaga | Piscoyacu
  • San Martín | Huallaga | Sacanche
  • San Martín | Huallaga | Saposoa
  • San Martín | Huallaga | Tingo de Saposoa
  • San Martín | Lamas | Alonso de Alvarado
  • San Martín | Lamas | Barranquita
  • San Martín | Lamas | Caynarachi
  • San Martín | Lamas | Cuñumbuqui
  • San Martín | Lamas | Pinto Recodo
  • San Martín | Lamas | Rumisapa
  • San Martín | Lamas | San Roque de Cumbaza
  • San Martín | Lamas | Tabalosos
  • San Martín | Lamas | Zapatero
  • San Martín | Mariscal Cáceres | Campanilla
  • San Martín | Mariscal Cáceres | Huicungo
  • San Martín | Mariscal Cáceres | Juanjuí
  • San Martín | Mariscal Cáceres | Pachiza
  • San Martín | Mariscal Cáceres | Pajarillo
  • San Martín | Moyobamba | Calzada
  • San Martín | Moyobamba | Habana
  • San Martín | Moyobamba | Jepelacio
  • San Martín | Moyobamba | Moyobamba
  • San Martín | Moyobamba | Soritor
  • San Martín | Moyobamba | Yantaló
  • San Martín | Picota | Buenos Aires
  • San Martín | Picota | Caspisapa
  • San Martín | Picota | Picota
  • San Martín | Picota | Pilluana
  • San Martín | Picota | Pucacaca
  • San Martín | Picota | San Cristóbal
  • San Martín | Picota | San Hilarión
  • San Martín | Picota | Shamboyacu
  • San Martín | Picota | Tingo de Ponasa
  • San Martín | Picota | Tres Unidos
  • San Martín | Rioja | Awajún
  • San Martín | Rioja | Pardo Miguel
  • San Martín | Rioja | Pósic
  • San Martín | Rioja | Rioja
  • San Martín | Rioja | San Fernando
  • San Martín | Rioja | Yorongos
  • San Martín | Rioja | Yuracyacu
  • San Martín | San Martín | Alberto Leveau
  • San Martín | San Martín | Chazuta
  • San Martín | San Martín | El Porvenir
  • San Martín | San Martín | Huimbayoc
  • San Martín | San Martín | Juan Guerra
  • San Martín | San Martín | La Banda de Shilcayo
  • San Martín | San Martín | San Antonio
  • San Martín | San Martín | Sauce
  • San Martín | San Martín | Shapaja
  • San Martín | Tocache | Nuevo Progreso
  • San Martín | Tocache | Pólvora
  • San Martín | Tocache | Shunte
  • San Martín | Tocache | Tocache
  • San Martín | Tocache | Uchiza
  • Ucayali | Coronel Portillo | Iparia
  • Ucayali | Padre Abad | Irazola
  • Ucayali | Padre Abad | Padre Abad
  • Ucayali | Purús | Purús

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