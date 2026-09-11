Araña casera: estos son los síntomas de alarma tras una mordedura, según especialistas del INS

Náuseas, vómitos, fiebre, sudoración, dificultad para respirar, necrosis o sangrado pueden advertir un cuadro de mayor gravedad - Créditos: Minsa.

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El Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención frente a posibles mordeduras de animales ponzoñosos, como arañas y serpientes, ante el incremento de las altas temperaturas en diversas regiones del país. Especialistas del Instituto Nacional de Salud (INS) explicaron cómo reducir el riesgo de estos accidentes y cuáles son los signos que requieren atención médica inmediata.

El doctor Cristopher Schwartz Vásquez, médico veterinario y responsable del Área de Animales Venenosos del INS, señaló que una de las especies más frecuentes en el territorio nacional es la araña casera, conocida científicamente como Loxosceles laeta. Su presencia es habitual en la costa y en distintas zonas urbanas, donde suele refugiarse en lugares oscuros y poco transitados.

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Este arácnido presenta una tonalidad marrón y una figura semejante a un violín en la parte dorsal. La hembra alcanza un mayor tamaño y puede producir una cantidad superior de veneno respecto del macho. En la etapa adulta, un ejemplar puede medir entre 3 y 5 centímetros.

“El peligro de estas mordeduras no debe subestimarse. La toxina de la Loxosceles puede causar dos tipos de síndromes: cutáneo, que afecta la piel, y sistémico, que puede dañar órganos vitales como los riñones y poner en riesgo la vida”, advirtió Schwartz Vásquez.

Ante una posible intoxicación, se recomienda inmovilizar la zona afectada y buscar atención médica inmediata para recibir el tratamiento correspondiente - Créditos: Minsa.

El especialista explicó que las lesiones suelen producirse de manera accidental, cuando la persona aplasta al animal sin advertir su presencia. Esto puede suceder al momento de vestirse, acostarse o manipular objetos donde el arácnido permanecía oculto. Además, indicó que estos ejemplares suelen tener mayor actividad durante la noche.

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“Las arañas caseras suelen aparecer por la noche; sin embargo, debido a los huaicos por el fenómeno El Niño podrían verse obligadas a salir también durante el día”, refirió el representante del INS.

¿Cuáles son los signos de alarma?

El doctor Manuel Espinoza, médico infectólogo del INS, detalló que una de las primeras señales de una mordedura peligrosa es la aparición de dolor intenso y progresivo en la zona afectada. También pueden presentarse hinchazón, enrojecimiento y ampollas.

A estos síntomas se suman manifestaciones generales como náuseas, vómitos, fiebre, sudoración excesiva o dificultad para respirar. En cuadros de mayor gravedad, la persona podría desarrollar necrosis, que consiste en la muerte del tejido corporal, además de sangrado.

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Sacudir la ropa y el calzado, mantener las camas alejadas de las paredes y realizar una limpieza profunda semanal ayuda a reducir el riesgo de accidentes - Créditos: Minsa.

Ante una posible intoxicación, el médico recomendó inmovilizar la extremidad afectada, como si se tratara de una fractura. Esta medida busca disminuir la absorción del veneno mientras se consigue asistencia profesional.

“La atención médica debe ser inmediata. Las primeras 1 a 3 horas son clave para recibir el tratamiento adecuado, como el suero antiveneno, y evitar complicaciones graves o incluso la muerte”, señaló Espinoza.

¿Cómo prevenir una mordedura?

Para disminuir la posibilidad de encontrar estos animales dentro del hogar, los especialistas aconsejaron realizar una limpieza profunda de la vivienda al menos una vez por semana. También recomendaron mantener las camas separadas de las paredes y evitar utilizar clavos como improvisados percheros para guardar prendas.

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Otra medida consiste en sacudir cuidadosamente la ropa y el calzado antes de utilizarlos, sobre todo cuando permanecieron almacenados durante varias horas.

El Minsa recordó que una mordedura de araña venenosa no debe ser tomada a la ligera. Si existe sospecha de envenenamiento o aparecen signos de alarma, la recomendación es acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano para recibir una evaluación y tratamiento oportunos.