Perú

Perú exhibe su nuevo poderío militar: el tanque K2 Black Panther ya está en el país

La firma Hyundai Rotem prevé despachar las unidades a inicios de 2027, pero evalúa acelerar el cronograma para disponer de transporte protegido en inundaciones, evacuaciones y traslado de suministros

El Ejército del Perú realiza pruebas de campo con el tanque de combate K2 Black Panther y el vehículo blindado K808, ambos de fabricación surcoreana. La demostración, llevada a cabo en las instalaciones de FAME en Huachipa, muestra la movilidad y capacidades de estos vehículos como parte de un programa de modernización de las fuerzas armadas. Video de Miguel Yoplac
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El tanque de combate K2 Black Panther y el vehículo blindado 8x8 K808-PE se presentaron ante el ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaunde, y el alto mando militar del país, en un acto que marca un nuevo paso en el fortalecimiento de las capacidades bélicas peruanas mediante la alianza estratégica entre Perú y Corea del Sur. La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), ubicada en el distrito de Lurigancho, en Chosica, y reunió a representantes militares y del sector defensa de ambos países.

El tanque surcoreano permanece de manera temporal en territorio peruano con el objetivo de que el personal militar local tenga un primer contacto con el equipo y reciba instrucción técnica sobre su operación. Según información difundida por la cuenta especializada Frontera Militar Internacional, el vehículo ya fue sometido a distintas pruebas de campo realizadas en zonas del centro y el sur del país.

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Tanques y vehículos blindados militares de color arena transitan por una carretera. Banderas de Perú y Corea del Sur ondean en postes a los lados
Tanques K2 Black Panther y vehículos blindados K808 de Hyundai Rotem, de fabricación surcoreana, circulan por una vía en Perú como parte de la Gran Parada Militar por el Día de la Independencia.

El K2 Black Panther es un carro de combate concebido para desplazarse en terrenos variados, detectar amenazas de forma anticipada y responder con precisión ante posibles blancos. El K808, por su parte, cumple funciones de transporte blindado y ofrece movilidad protegida para el traslado de personal, con capacidad de adaptación a distintos tipos de misiones militares y humanitarias.

Durante la presentación, autoridades de FAME señalaron que ambos sistemas pueden convertirse en activos estratégicos para la defensa nacional y para la protección de la población, tanto ante amenazas de origen externo e interno como frente a emergencias que exijan capacidad de desplazamiento rápido en zonas de difícil acceso.

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Un tanque de batalla K2 Black Panther de camuflaje, con cañón largo y orugas, se exhibe en un pabellón con banderas de Corea del Sur y Perú, y logotipos de Hyundai y Kia
Un tanque K2 Black Panther se exhibe en un pabellón, con banderas de Perú y Corea del Sur, en el marco del programa de modernización del Ejército peruano.

El acuerdo de compra aún no cuenta con financiamiento asegurado

El convenio para la adquisición formal del K2 Black Panther continúa en una etapa de negociación, ya que el financiamiento del contrato todavía no está garantizado. De acuerdo con la información compartida por la cuenta Frontera Militar Internacional, la empresa surcoreana fabricante del tanque espera cerrar el acuerdo durante los meses que quedan de 2026 o, en caso de que surjan inconvenientes en el proceso, durante 2027.

El general en retiro Jorge Zapata Vargas, gerente general de FAME, subrayó que la alianza con Corea del Sur representa una oportunidad para que Perú incorpore nueva tecnología militar y desarrolle capacidades propias en mantenimiento, soporte técnico y desarrollo tecnológico dentro de la industria de defensa nacional. El ministro Belaunde estuvo presente en el acto, aunque no brindó declaraciones a los medios de comunicación al término de la presentación.

Dos tanques y vehículos blindados de color beige desfilan en una calle arbolada con banderas de Perú y Corea del Sur. Personas con cascos blancos en los vehículos
Tanques K2 Black Panther y vehículos blindados K808 de fabricación surcoreana circulan por una vía en Perú antes del desfile militar del Día de la Independencia.

La entrega de los vehículos podría adelantarse por el fenómeno de El Niño

La fecha prevista para la entrega de las unidades a Perú es a inicios de 2027, según lo informado por el fabricante Hyundai Rotem, responsable de la producción del K808. Sin embargo, se contempla la posibilidad de acelerar ese cronograma si las circunstancias lo requieren, con un adelanto que podría concretarse en noviembre de 2026.

Ese posible adelanto está directamente vinculado a la necesidad de contar con equipamiento disponible ante los efectos del fenómeno de El Niño, que suele generar inundaciones y daños en infraestructura en distintas regiones del país. De concretarse antes de lo previsto, las unidades del K808 podrían destinarse a labores de traslado de personal y suministros, así como a la evacuación de población en zonas afectadas por el fenómeno climático, donde el acceso terrestre convencional suele verse comprometido.

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