Perú

Precio del dólar subió en Perú: Así va la cotización del tipo de cambio hoy 11 de septiembre

Mira los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

mano con dolares en Perú
¿Cuál es la tendencia del precio del dólar en Perú? - Crédito Andina/Carla Patiño Ramírez
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Reporte del precio del dólar hoy viernes 11 de septiembre en Perú. El tipo de cambio ha cerrado ayer con alza a S/3,3740, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú. Asimismo, la moneda estadounidense había abierto con un alza a alrededor de S/3,3716, según Bloomberg.

En el frente internacional, el Brent superó los US$ 105 por barril y el WTI volvió a ubicarse por encima de US$ 100, aumentando las preocupaciones sobre nuevas presiones inflacionarias. A ello se suma la caída de 4.25% del cobre, que cotiza por debajo de US$ 6.60. En el mercado local, Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. señaló que este escenario viene ejerciendo presión al alza sobre el tipo de cambio, principalmente por el impacto del petróleo sobre la inflación, las expectativas de tasas y los flujos de importación hacia mercados emergentes.

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Cabe recordar que el pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales no se puede predecir ‘a ciencia cierta’ su valor para el 2026.

Captura del BCRP con el precio del dólar del 10 de septiembre en Perú
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Dólar: Compra y venta

Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

  • Compra: S/3,350
  • Venta: S/3,380.

Según el portal A cuánto está el dólar su precio digital está en:

  • Compra: S/3,309
  • Venta: S/3,389.

Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

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Captura del BCRP con el precio del dólar del 9 de septiembre en Perú
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

  • Compra: S/3,367
  • Venta: S/3,373.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias: 11 de septiembre

  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/ 600 millones, (b) Depósitos BCRP S/ 8 771,8 millones, (c) Swap Cambiario Compra S/ 200 millones y (d) Swap Cambiario Venta S/ 36,2 millones.

El fortalecimiento del sol peruano

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer
En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

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