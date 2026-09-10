Perú

Se confirma que el primer aumento del sueldo mínimo se dará en 2026: esto dice el Ministerio de Trabajo

Aunque aún no se define el día exacto, el Gobierno contempla que el primer tramo se aplique entre octubre y noviembre, mientras la presidenta Keiko Fujimori tendrá a su cargo el anuncio oficial

Sheput destacó que el CNT retomó sus reuniones tras dos años, con participación de trabajadores y empleadores para debatir el reajuste de la remuneración mínima.
Sheput destacó que el CNT retomó sus reuniones tras dos años, con participación de trabajadores y empleadores para debatir el reajuste de la remuneración mínima. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae
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El Gobierno confirmó que la Remuneración Mínima Vital (RMV) subirá a S/ 1.300 y que el incremento se aplicará en dos tramos. El anuncio fue realizado por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, luego de la sesión del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), donde representantes de trabajadores y empleadores retomaron el debate sobre el sueldo mínimo.

Según explicó el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el primer tramo se ejecutará durante este año. Aunque todavía no existe una fecha definitiva, el ministro señaló que se evalúan los meses de octubre o noviembre y que el anuncio final corresponderá a la presidenta Keiko Fujimori, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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Aumento de la RMV será en dos tramos

Sheput destacó que el CNT volvió a reunirse después de dos años y que esta vez contó con la participación de trabajadores y empleadores para discutir el reajuste de la remuneración mínima. El ministro señaló que durante la sesión se consiguió establecer el monto de S/ 1.300 planteado por la presidenta de la República.

“Se ha logrado establecer el aumento de la RMV aceptando los S/ 1,300 (que propuso) la presidenta. Se ha dicho que va a ser en dos tramos”, anotó.
El anuncio estuvo a cargo del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, tras la sesión del Consejo Nacional del Trabajo (CNT).
El anuncio estuvo a cargo del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, tras la sesión del Consejo Nacional del Trabajo (CNT). Foto: Desde Adentro

El principal punto pendiente está relacionado con el momento en que comenzará a aplicarse el primer tramo. El sector empresarial planteó que el incremento se concrete después del Fenómeno El Niño (FEN), debido al impacto que podría tener sobre las empresas. Sin embargo, Sheput indicó que existe un compromiso presidencial para que el ajuste se ejecute durante el segundo semestre de 2026.

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Octubre o noviembre, las fechas en evaluación

El ministro explicó que la definición de la fecha debe coordinarse con el titular del MEF, Elmer Cuba. No obstante, durante sus declaraciones mencionó que octubre o noviembre son los meses considerados para realizar el primer desembolso y que será la presidenta Fujimori quien comunique oficialmente cuándo comenzará.

“Ellos (el sector empresarial) preferirían que sea luego del Fenómeno El Niño, pero nosotros hemos dicho que ya hay un compromiso presidencial para que se haga en este semestre; el ministro Cuba señaló que puede ser octubre o noviembre”, apuntó.

El reajuste estará acompañado por un bono para las MYPE, cuyo monto será definido por el MEF. La intención, según Sheput, es que esta ayuda se entregue de manera paralela al aumento de la RMV para reducir el impacto que el mayor costo laboral pueda generar en los empleadores.

El sector empresarial propuso postergar el incremento hasta después del Fenómeno El Niño (FEN), ante su posible impacto en las empresas.
El sector empresarial propuso postergar el incremento hasta después del Fenómeno El Niño (FEN), ante su posible impacto en las empresas. Foto: ComexPerú

Bono para las MYPE se incluirá en el presupuesto

Sheput sostuvo que el bono estatal destinado a las micro y pequeñas empresas será contemplado dentro del presupuesto correspondiente a 2026, aunque evitó precisar cuánto dinero se destinará a este mecanismo. La decisión sobre su ejecución, añadió, corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas.

“Yo creo que sí (se va a otorgar el bono este año) esa es una cuestión que le corresponde decirlo al ministro Elmer Cuba, pero conociendo su seriedad y profesionalismo y alto nivel técnico, es algo que se va a cumplir también”, puntualizó.

El ministro también vinculó estas medidas con el objetivo de fortalecer a las MYPE, sector que concentra la mayor parte de las empresas del país. En ese sentido, sostuvo que el incremento de la remuneración mínima no debe analizarse de manera independiente, sino junto con otras propuestas que el Ejecutivo busca impulsar mediante la delegación de facultades legislativas.

Gobierno plantea más medidas para las MYPE

Sheput señaló que las MYPE representan el 99,7% de las empresas, mientras que las medianas constituyen el 0,2% y las grandes empresas el 0,1%. A partir de esa distribución, sostuvo que las políticas dirigidas a las micro y pequeñas empresas son relevantes tanto para reducir la informalidad como para ampliar el empleo formal.

Sheput indicó que las MYPE concentran el 99,7% de las empresas, frente al 0,2% de las medianas y el 0,1% de las grandes.
Sheput indicó que las MYPE concentran el 99,7% de las empresas, frente al 0,2% de las medianas y el 0,1% de las grandes. Foto: PQS
“Entonces, la gran carga de informalidad, la gran responsabilidad en generación de empleo está en la micro y pequeña empresa y por eso queremos acometerla con un conjunto de medidas que la saque adelante”, apuntó.

El titular del MTPE también defendió el monto de S/ 1.300 como una referencia para recuperar capacidad de consumo. Según explicó, la RMV tiene un efecto que trasciende a los trabajadores que reciben directamente ese ingreso y puede servir como referencia para otros sectores de la economía.

“En ese sentido, nosotros estamos planteando una remuneración mínima de S/ 1.300 con lo cual se llegaría a los niveles de consumo, es decir, la capacidad de consumo de una persona del año 2020”, aseveró.

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