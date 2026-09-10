Detienen en Costa Rica a presuntos integrantes de una red ligada al Cártel de Sinaloa

Las autoridades costarricenses investigan a los detenidos por su presunta vinculación con una estructura relacionada con el Cártel de Sinaloa. Crédito: MSP

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Un operativo desarrollado por autoridades de Costa Rica, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), permitió detener a cinco personas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones mexicanas dedicadas al tráfico internacional de drogas.

La acción fue desarrollada por la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), en coordinación con la Fiscalía de Narcotráfico y con información aportada por la agencia estadounidense.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, los detenidos son tres costarricenses, un mexicano de apellido Romero y un ciudadano de nacionalidad peruana.

Las capturas se realizaron en diferentes momentos y puntos del país. Durante la jornada de este jueves fueron intervenidos varios sospechosos, entre ellos el ciudadano mexicano, mientras que el peruano fue ubicado y detenido en el centro de Alajuela, provincia situada al oeste de San José.

A esas capturas se suman las de dos costarricenses detenidos durante la noche anterior en el sector de Esparza, en la provincia de Puntarenas.

Como parte de las diligencias, las autoridades también intervinieron un apartamento localizado en una torre situada al costado sur del Parque Metropolitano La Sabana, uno de los sectores de mayor desarrollo inmobiliario de la capital costarricense.

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Según Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas (PCD), durante el operativo, la información compartida por la agencia antidrogas estadounidense apunta hacia una posible relación de los investigados con la organización mexicana.

“Lo que presumimos es que se trata de un grupo que está ligado al Cártel de Sinaloa, de acuerdo con la información que estamos recibiendo por parte de la DEA”, señaló la autoridad.

La investigación continúa abierta y la presunta relación de los sospechosos con la organización criminal deberá ser determinada dentro del correspondiente proceso judicial.

La Policía de Control de Drogas realizó el operativo con apoyo de otras unidades del Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía y la DEA. Crédito: MSP

Cocaína, armas y dinero en efectivo

Las autoridades reportaron de manera preliminar el decomiso de tres kilogramos de cocaína, además de dinero en efectivo y armas durante las diferentes intervenciones.

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El Ministerio de Seguridad Pública calificó las acciones como un nuevo golpe contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y destacó la coordinación entre cuerpos policiales nacionales e internacionales.

“Esto es importante porque se le da nuevamente un golpe al narcotráfico”, afirmó Madden.

La participación de diferentes cuerpos especializados permitió desarrollar intervenciones simultáneas y dar seguimiento a los sospechosos en distintos puntos del territorio costarricense.

Durante las intervenciones policiales fueron decomisados tres kilos de cocaína, dinero en efectivo y armas, según el reporte preliminar. Crédito: MSP

Dos sospechosos ya habían sido investigados

Las autoridades revelaron además que dos de las personas intervenidas en el apartamento cercano a La Sabana ya habían sido investigadas este mismo año por la Policía de Control de Drogas.

Ese expediente, según la información suministrada durante el operativo, había sido previamente judicializado, por lo que ambos sospechosos deberán enfrentar no solamente las actuaciones derivadas de las diligencias de este jueves, sino también el proceso relacionado con aquella investigación.

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“Van a ser presentados para que afronten no solamente la causa del día de hoy, sino la causa que ya se investigó en su momento”, detalló Madden.

El caso se encuentra ahora bajo conocimiento de las autoridades judiciales, que deberán determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los detenidos y valorar las eventuales solicitudes de medidas cautelares.

Dinero decomisado en los allanamientos realizados por las autoridades. Crédito: MSP

La posible conexión con el Cártel de Sinaloa coloca nuevamente bajo atención las redes internacionales que utilizan países de Centroamérica como puntos estratégicos dentro de las rutas del narcotráfico.

Por ahora, las autoridades costarricenses mantienen las diligencias para establecer qué función habría desempeñado cada sospechoso dentro de la presunta estructura, el origen y destino de la droga, así como el alcance de sus conexiones internacionales.

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Los investigadores también deberán determinar si existen más personas vinculadas con el grupo y establecer la dimensión de las operaciones desarrolladas en territorio costarricense.

La investigación es dirigida por la Fiscalía de Narcotráfico, mientras los detenidos serán puestos a las órdenes de las autoridades judiciales para continuar con el proceso correspondiente.