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¿Qué hay detrás del trend de las fotos ochenteras? La IA y la nostalgia que devuelven esta estética a las redes sociales

Peinados voluminosos, colores intensos, pantalones acampanados y prendas deportivas forman parte del estilo que vuelve a circular en redes y tiendas de Gamarra

Un reportaje que explora el resurgimiento de la moda de los años 80. Desde los colores vibrantes y las hombreras hasta los peinados voluminosos, descubre cómo esta icónica década vuelve a ser tendencia en las calles y en las redes sociales a través de la inteligencia artificial. Buenos Días Perú
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Las fotografías con estética de los años 80 se multiplican en redes sociales a partir de una herramienta que permite modificar imágenes actuales con ayuda de inteligencia artificial. Una fotografía personal y una instrucción específica pueden ser suficientes para recrear peinados, prendas, colores, iluminación y escenarios propios de aquella década.

El fenómeno combina tecnología y referencias culturales de una época que vuelve a captar la atención de públicos jóvenes. La transformación digital no busca únicamente cambiar la apariencia de una imagen, sino recrear una estética reconocible mediante elementos visuales asociados con los años 80.

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La tendencia también encuentra espacio fuera de las plataformas digitales. En Gamarra, algunas prendas incorporan formas, colores y estilos inspirados en esa década, aunque con cambios que responden a las preferencias actuales. Los pantalones acampanados, por ejemplo, conservan esa referencia, pero con cortes más rectos y menor desgaste.

El interés por los años 80 también se relaciona con la música, el cine, la televisión y las referencias familiares. Para quienes no vivieron esa época, la década aparece como un periodo que pueden conocer a través de sus padres, fotografías antiguas y productos culturales que vuelven a circular.

La inteligencia artificial recrea la estética de los años 80

La transformación de fotografías permite trasladar una imagen contemporánea a un escenario inspirado en cuatro décadas atrás. La inteligencia artificial modifica elementos como la ropa, el cabello, los colores, el ambiente y la textura de la fotografía, mientras el usuario puede solicitar que las facciones permanezcan sin cambios.

El resultado busca reproducir características visuales vinculadas con las fotografías de aquella época. Entre ellas aparece el efecto granulado, además de determinadas combinaciones de iluminación y color que permiten identificar la referencia temporal.

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La tendencia convierte una fotografía personal en una representación de cómo podría verse una persona con los códigos visuales de los años 80. El procedimiento también permite experimentar con estilos que permanecen presentes en la memoria cultural de quienes vivieron esa década.

Gamarra incorpora referencias de la moda ochentera

La tendencia combina herramientas de inteligencia artificial con referencias familiares, películas, series, música y una moda ochentera adaptada a los gustos actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La tendencia combina herramientas de inteligencia artificial con referencias familiares, películas, series, música y una moda ochentera adaptada a los gustos actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia de los años 80 también aparece en prendas disponibles en Gamarra. Las propuestas actuales recuperan colores intensos y modelos asociados con aquella época, aunque con modificaciones para adecuarlos a las preferencias contemporáneas.

Entre las tonalidades mencionadas aparecen el rojo, el fucsia y otros colores tropicales. También aparecen opciones más suaves, como el celeste y el amarillo bebé. Esta combinación recupera parte de la paleta vinculada con la moda ochentera y la incorpora a colecciones actuales.

Los pantalones acampanados constituyen otra referencia que permanece en las tiendas. Los modelos actuales presentan cortes menos desgastados y más rectos. También existen versiones que mantienen el efecto acampanado con modificaciones en el tiro y la forma de la prenda.

Otra referencia corresponde al estilo bomber con cuello chino. Este modelo busca ubicarse entre una apariencia formal y otra más amplia, con una adaptación del corte utilizado décadas atrás.

El deporte y el glamour forman parte de la referencia

Una mujer con peinado abultado y sudadera de colores posa frente a un fondo azul y rosa con líneas luminosas que simulan rayos láser.
Una mujer posa en un estudio fotográfico con vestimenta, peinado y fondo de luces de neón característicos de la década de 1980. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La moda de los años 80 también se relaciona con una estética deportiva. Las prendas inspiradas en los aeróbicos incluyen buzos, vinchas, cintas para el cabello y zapatillas, elementos que combinan una apariencia deportiva con detalles asociados al glamour.

El antropólogo Alex Huerta explicó a Buenos Días Perú que este interés también responde a la relación de los jóvenes con una época que descubren mediante diferentes referencias culturales. “Los jóvenes están en una etapa más transitoria y más experimental donde van a lograr aterrizar culturalmente”, indicó.

La estética de películas como Footloose y Flashdance también forma parte de esta referencia. Según Huerta, aquellas producciones mostraban prendas con materiales y colores intensos que quedaron asociados con la moda de esa década.

Música, cine y familia mantienen vigente la década

Mujer con peinado voluminoso, suéter azul de punto con figuras geométricas y pulseras coloridas junto a la marquesina de un teatro.
Una joven luce un suéter de punto geométrico y pulseras de colores frente a la entrada iluminada de un teatro en Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acercamiento de las nuevas generaciones a los años 80 también ocurre mediante sus padres. Las fotografías familiares permiten observar cómo eran las personas de esa generación durante su juventud y qué prendas utilizaban.

Huerta señaló que existe una relación entre ese descubrimiento familiar y el interés por la cultura de la época. También identificó a la música como uno de los elementos que mantienen presentes las referencias ochenteras.

El cine y las series constituyen otra vía para recuperar esos contenidos. Entre los ejemplos mencionados por el antropólogo aparecen Cobra Kai, vinculada con Karate Kid, Creed, relacionada con Rocky, y The Mandalorian, dentro del universo de Star Wars.

Estos regresos permiten que referencias de décadas anteriores vuelvan a circular entre públicos que no necesariamente vivieron esos años. La tendencia de las fotografías digitales se suma así a un consumo cultural que recupera estilos, imágenes y productos asociados con los años 80.

El fenómeno reúne elementos que circulan en distintos espacios: las redes sociales, la inteligencia artificial, la moda y el entretenimiento. La fotografía funciona como punto de encuentro para reproducir una imagen asociada con la década, mientras las prendas y los productos culturales trasladan esas referencias al consumo actual.

La posibilidad de modificar una fotografía mediante una instrucción también facilita que los usuarios experimenten con esos códigos visuales sin necesidad de contar con prendas o escenarios de aquella época. La tecnología permite recrear el aspecto de una fotografía ochentera a partir de una imagen contemporánea.

La moda, por su parte, mantiene determinadas formas y colores, pero con ajustes en los cortes y diseños. De ese modo, elementos como los pantalones acampanados, los colores intensos y las prendas deportivas aparecen dentro de propuestas adaptadas al presente.

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