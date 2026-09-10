De la investigación al impacto: un desafío para la salud en América Latina

La investigación en salud avanzó en las últimas décadas, pero América Latina y el Caribe aún enfrentan el desafío de traducir el conocimiento en soluciones concretas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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La investigación en salud ha avanzado en las últimas décadas. El desarrollo de nuevas tecnologías, el intercambio de conocimiento y una mayor capacidad para generar evidencia han abierto nuevas paosibilidades. Sin embargo, en América Latina y el Caribe persiste el desafío fundamental de conseguir que ese conocimiento se traduzca en soluciones que mejoren concretamente la vida de las personas.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que, a pesar del importante crecimiento de la investigación en salud, uno de los grandes desafíos sigue siendo lograr que la evidencia científica se traduzca de manera más consistente en mejores decisiones, políticas y prácticas. Esta brecha entre la generación de conocimiento y su aplicación efectiva representa un desafío fundamental: convertir lo que sabemos en soluciones concretas, accesibles y capaces de mejorar la salud de las personas.

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En ese contexto, impulsar la generación de conocimiento es indispensable, pero también lo es identificar y reconocer iniciativas que consigan dar el siguiente paso y demostrar un impacto real en la población. Esa convicción dio origen hace 20 años a los Premios Carlos Slim en Salud, creados para distinguir a personas e instituciones con aportes extraordinarios al mejoramiento de la salud en México, América Latina y el Caribe.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que la evidencia científica no siempre se convierte en decisiones, políticas y prácticas que mejoren la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante estas dos décadas hemos recibido 1,681 postulaciones de 23 países y reconocido a 45 instituciones e investigadores de 13 países. Más allá de las cifras, este recorrido nos ha permitido conocer investigaciones y modelos de atención, prevención y formación capaces de convertir conocimiento y experiencia en mejoras concretas para las personas.

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El impacto es un criterio central. No buscamos premiar únicamente una buena idea o una trayectoria académica, sino trabajos consolidados, con resultados comprobables y capacidad para responder a desafíos sanitarios relevantes. El reconocimiento también puede dar mayor visibilidad a estas iniciativas, propiciar redes de colaboración y contribuir a que experiencias exitosas sean conocidas y replicadas en otros contextos.

Perú también forma parte de esta historia. En estos 20 años, cinco reconocimientos han puesto en valor el trabajo de profesionales y organizaciones vinculados al país, con aportes que abarcan desde las enfermedades infecciosas y la salud infantil hasta la prevención del cáncer y la atención de poblaciones vulnerables.

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Cumplir 20 años nos permite valorar lo construido y mirar hacia adelante. La región necesita seguir generando conocimiento y fortaleciendo sus capacidades, pero también crear condiciones para que las soluciones que demuestran resultados amplíen su alcance. Porque el verdadero valor de una investigación se materializa cuando transforma la vida de las personas.

La convocatoria para la vigésima edición de los Premios Carlos Slim en Salud permanece abierta hasta el 30 de noviembre de 2026. Invitamos a la comunidad de salud de la región a participar y a ayudarnos a reconocer a quienes están transformando nuestro futuro.