Madres de una olla común en VMT enfrentan calles llenas de barro tras lluvias: piden ayuda para los niños y adultos mayores

Las lluvias complicaron el acceso a la olla común Fe y Esperanza, en José Gálvez, Villa María del Triunfo. Las madres deben atravesar calles con barro y piedras para preparar 45 raciones diarias destinadas a 25 familias. Maricruz Estrella contó que esta semana tampoco pudieron ofrecer desayuno y pidió apoyo con botas, ropa, abrigos y frazadas para niños y adultos mayores. Fuente: ATV Noticias

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Las intensas lluvias registradas durante la noche dejaron calles con charcos, barro y piedras en la zona de José Gálvez, en Villa María del Triunfo (VMT). La situación dificulta el desplazamiento de los vecinos y preocupa especialmente a las madres de la olla común Fe y Esperanza, quienes deben atravesar estos sectores para llegar al lugar donde preparan los alimentos.

La organización atiende actualmente a 25 familias y prepara 45 raciones diarias, de acuerdo con Maricruz Estrella, una de las madres que participa en la olla común. Los niños que reciben estos alimentos también deben desplazarse por las calles afectadas para acudir al colegio, muchas veces sin botas ni calzado adecuado para caminar sobre el barro.

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En declaraciones a ATV Noticias, Maricruz contó las dificultades que afrontan tras las lluvias y pidió apoyo para las familias de la zona. Entre las principales necesidades mencionó ropa, abrigos, frazadas y botas, especialmente para los menores y adultos mayores.

Integrantes de la olla común Fe y Esperanza en Villa María del Triunfo afrontan dificultades para preparar alimentos tras las intensas lluvias en la zona de José Gálvez. (Composición: Infobae Perú / ATV Noticias)

Lluvias complican el acceso a las ollas comunes de Villa María del Triunfo

Las precipitaciones dejaron varias zonas de José Gálvez con acumulación de agua. Con el paso de las horas, los charcos comenzaron a convertirse en barro, mientras que algunas calles de la zona presentaban piedras y superficies deterioradas debido a que se encuentran en pendiente.

Para las madres de la olla común, llegar hasta el punto donde preparan los alimentos implica recorrer este terreno diariamente. Maricruz explicó a ATV Noticias que vive en otro cerro y que demora aproximadamente 20 minutos en llegar hasta la olla común.

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La propia madre sufrió una caída mientras descendía durante la lluvia. “Me había resbalado en la parte de las escaleras para bajar con mi hijito”, relató durante el enlace. En ese momento llevaba consigo a su bebé de dos años y a otro de sus hijos.

La preocupación también alcanza a los escolares. Maricruz señaló que muchos niños deben bajar por estas calles con sus zapatos habituales y sin implementos para protegerse del agua y el barro. “Ellos se van al colegio con sus zapatitos y ya se resbalan”, manifestó.

Una reportera y una vecina recorren una calle embarrada en José Gálvez, Villa María del Triunfo, tras las intensas lluvias registradas en la zona. (Captura: ATV Noticias)

Olla común prepara 45 raciones y enfrenta dificultades para comprar alimentos

Las madres comienzan sus actividades desde temprano. Según Maricruz, llegan aproximadamente a las 6:30 de la mañana para preparar los alimentos, una labor que realiza desde hace casi seis años, cuando comenzó la organización durante la pandemia.

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La situación económica también limita la cantidad y variedad de productos que pueden adquirir. Maricruz contó que algunos alimentos tienen precios elevados y puso como ejemplo el tomate, cuyo kilo, según su testimonio, cuesta S/8. Ante este escenario, las madres deben ajustar las compras para lograr que las raciones alcancen.

La falta de recursos incluso impidió que la olla común ofreciera desayuno durante la semana. “Hoy día no hemos dado desayuno y esta semana no estamos dando desayuno porque no tenemos tampoco”, explicó a ATV Noticias.

Las familias reciben principalmente sopa y segundo, por lo que algunas deben distribuir las raciones para cubrir parte de su alimentación durante el día. A esto se suma el costo del transporte para comprar los productos en la zona baja. Maricruz indicó que el traslado puede representar un gasto adicional importante para las madres.

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Vecinos de Villa El Salvador, Lima, enfrentan fuertes inundaciones causadas por las lluvias intensas, y colaboran en la colocación de sacos de arena para proteger sus viviendas de la crecida del agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Madres piden donaciones de botas, ropa y frazadas

Ante las condiciones que afrontan los vecinos, las madres de Fe y Esperanza solicitaron apoyo para conseguir prendas de abrigo y calzado. “Ahorita lo que nosotros estamos pidiendo son ropas, abrigos, colchas para los niños, botas para las niñas, las personas mayores”, señaló Maricruz.

La olla común está conformada por 25 familias y prepara 45 raciones diarias para los vecinos de la zona. Sin embargo, la falta de recursos también afectó la entrega de alimentos. Maricruz indicó que esta semana no están dando desayuno, por lo que las familias deben buscar alternativas para completar la alimentación de los menores.

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La madre precisó que también reciben ropa y zapatos usados que puedan ser aprovechados por las familias. La principal preocupación está relacionada con los niños que deben trasladarse diariamente al colegio y con los adultos mayores que tienen dificultades para movilizarse por las calles afectadas por las lluvias.

Quienes deseen colaborar con las familias de la olla común Fe y Esperanza pueden comunicarse con Maricruz Estrella al 912748966 para coordinar el apoyo. La organización se encuentra en José Gálvez, Villa María del Triunfo, paradero C, asentamiento humano La Esperanza, por Las Vaquitas. Entre las necesidades mencionadas figuran botas, ropa, abrigos y frazadas para niños y adultos mayores.

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