Perú

Ministerio de Trabajo analizará impacto de la IA en el empleo y en los derechos de los trabajadores

La comisión estará integrada por representantes del Estado, trabajadores y empleadores, y tendrá seis meses para identificar desafíos, evaluar posibles cambios normativos y plantear medidas frente a la transformación tecnológica del mercado laboral

La evaluación permitirá detectar los principales desafíos y definir posibles medidas para hacerles frente.
La evaluación permitirá detectar los principales desafíos y definir posibles medidas para hacerles frente. Foto: Telefónica
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La expansión de la inteligencia artificial (IA), la automatización y la robotización está modificando progresivamente las dinámicas del mercado laboral. Frente a este escenario, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) conformó una Comisión Sectorial que tendrá a su cargo evaluar los efectos que estas tecnologías pueden generar sobre los puestos de trabajo y las relaciones laborales en el sector privado.

El grupo de trabajo buscará identificar tanto las oportunidades como los desafíos asociados a estos avances tecnológicos, con el propósito de que el país pueda adoptar medidas que permitan aprovechar sus beneficios sin dejar de proteger los derechos de los trabajadores.

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Comisión evaluará cambios en el mercado laboral

La comisión estará integrada por representantes del Estado, los trabajadores y los empleadores, quienes analizarán las transformaciones que ya se vienen produciendo en el mercado laboral. A partir de esta evaluación, se podrán identificar los principales desafíos y plantear eventuales acciones para afrontarlos.

Entre las alternativas que serán estudiadas figuran nuevas políticas públicas, medidas específicas y posibles modificaciones de las normas laborales. La intención es contar con herramientas que permitan responder a las nuevas condiciones derivadas del avance de la tecnología.

La comisión evaluará posibles políticas públicas, medidas concretas y modificaciones a la normativa laboral.
La comisión evaluará posibles políticas públicas, medidas concretas y modificaciones a la normativa laboral. Foto: El Peruano

MTPE advierte sobre efectos de la robotización

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sostuvo que el país debe establecer condiciones que permitan utilizar la inteligencia artificial y la robotización como mecanismos para elevar la productividad, al mismo tiempo que se prepara a los trabajadores para las transformaciones que puedan producirse.

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“Los mayores niveles de productividad están cada vez más vinculados al uso de tecnologías de la información y procesos automatizados”, anotó.

El titular del sector también señaló que la adopción de tecnología no implica necesariamente una mayor creación de puestos de trabajo. Por ello, consideró necesario que los trabajadores desarrollen capacidades que respondan a las nuevas demandas y oportunidades que aparecerán en el mercado laboral.

Derechos laborales también estarán bajo análisis

La labor de la comisión no se limitará a estudiar los efectos de estas herramientas sobre el empleo. También revisará las posibles repercusiones sobre la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la dignidad de quienes trabajan, además de otros derechos reconocidos en el ámbito laboral.

El ministro Juan Sheput señaló que el país debe aprovechar la IA y la robotización para elevar la productividad y preparar a los trabajadores ante los cambios tecnológicos.
El ministro Juan Sheput señaló que el país debe aprovechar la IA y la robotización para elevar la productividad y preparar a los trabajadores ante los cambios tecnológicos. Foto: Teleton

Otro de los aspectos que formará parte de la evaluación será la libertad sindical. De esta manera, el grupo buscará determinar cómo la incorporación de nuevas tecnologías podría incidir en distintos ámbitos de las relaciones entre trabajadores y empleadores.

Informe servirá para definir futuras medidas

La comisión también estudiará las modificaciones que podrían producirse en la organización del trabajo y en las condiciones bajo las cuales se desarrollan las actividades laborales como consecuencia de la incorporación de IA y otras tecnologías emergentes.

Como resultado de este proceso, elaborará un informe técnico final que será entregado al MTPE. El documento proporcionará elementos para evaluar posteriormente la adopción de medidas, políticas públicas o eventuales cambios en la normativa laboral.

Comisión tendrá una vigencia de seis meses

El grupo de trabajo tendrá un plazo de seis meses para desarrollar sus funciones. Durante ese periodo, buscará generar información que permita al país anticiparse a las consecuencias que puedan derivarse de la transformación tecnológica.

La finalidad es evitar que las autoridades reaccionen únicamente cuando aparezcan dificultades en el mercado laboral. En cambio, el MTPE apunta a que trabajadores y empleadores puedan contar con mejores condiciones para afrontar desde ahora los cambios que marcarán el futuro del empleo.

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