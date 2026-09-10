Keiko Fujimori luego de reunión con Marco Rubio: “El Escudo de las Américas nos permitirá obtener información contra la criminalidad”

La presidenta Keiko Fujimori, junto al secretario de estado Marco Rubio, ofrece una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno para anunciar la integración de Perú al 'Escudo de las Américas'. Se destaca la importancia de esta alianza para combatir el crimen organizado y el narcotráfico a nivel transnacional. - TV Perú Noticias

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, afirmó este jueves que la incorporación del país al Escudo de las Américas permitiría reforzar el intercambio de información y la coordinación regional contra las organizaciones criminales. Lo dijo luego de reunirse este 10 de septiembre con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Palacio de Gobierno de Lima.

La mandataria señaló que la visita oficial de Rubio expresa un cambio en la atención que Washington concede a América Latina. “Para el Perú es de vital importancia saber que los Estados Unidos tiene hoy una mirada política en Latinoamérica”, sostuvo ante la prensa.

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Fujimori indicó que, según lo conversado durante el encuentro, administraciones estadounidenses anteriores no habían otorgado a la región la misma prioridad. En esa línea, atribuyó a la presencia de Rubio una diferencia en la política del presidente Donald Trump hacia los países latinoamericanos.

Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio y la presidenta peruana Keiko Fujimori. Martin Mejia/Pool via REUTERS

Fujimori vinculó el Escudo de las Américas con la lucha contra el crimen transnacional

La presidenta planteó que la participación peruana en el Escudo de las Américas fortalecería el trabajo conjunto en materia de seguridad. “Entrar al Escudo de las Américas nos va a permitir muchas cosas, entre ellas obtener información”, afirmó.

Fujimori contrastó la experiencia peruana frente a grupos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) con los desafíos que plantea la criminalidad actual. Según expresó, aquellas organizaciones actuaban dentro del territorio nacional, mientras que las redes delictivas contemporáneas operan a través de las fronteras.

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Como ejemplo, mencionó la captura reciente de un integrante de la banda criminal Los Pulpos, quien se encontraba en Bolivia. De acuerdo con su relato, la información fue remitida por la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, lo cual permitió una acción coordinada entre la Policía boliviana y la Policía peruana.

“Por eso es tan importante pertenecer y ser parte del Escudo de las Américas, porque vamos a poder actuar de manera directa”, dijo Fujimori. La mandataria añadió que el Gobierno busca acelerar la respuesta ante delitos que involucran a varios países.

Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubioen Palacio de gobierno - Martin Mejia/Pool via REUTERS

La presidenta recordó la cooperación antidrogas de la década de los 90

Durante sus declaraciones, Fujimori citó la cooperación bilateral desarrollada en los años 90 como un antecedente del trabajo que, según sostuvo, podría retomarse con mayor intensidad. Recordó que Estados Unidos apoyó a Perú en las acciones contra el narcotráfico y vinculó ese respaldo con una reducción de los cultivos de coca.

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“En el año 90, con 120 mil hectáreas, disminuyó al año 2000 con 20 mil”, afirmó al referirse a la producción de hoja de coca. También señaló que la reducción se produjo mediante programas de cultivos alternativos y acciones directas con agricultores.

La presidenta sostuvo que esos resultados demostraron la importancia de la decisión política y de la cooperación entre ambos gobiernos. “Ya hemos demostrado resultados cuando dos países que tienen decisión política pueden trabajar juntos”, expresó.

La reunión incluyó asuntos de seguridad, defensa, comercio e inversiones

Rubio llegó al Palacio de Gobierno acompañado por el canciller peruano Carlos Espá y el embajador estadounidense Bernie Navarro. La reunión se realizó como parte de la visita oficial del secretario de Estado al país.

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Según la información previa difundida sobre el encuentro, Fujimori y Rubio abordaron asuntos de interés común, con foco en la cooperación ante el fenómeno de El Niño, la seguridad, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la defensa, las inversiones y el comercio bilateral.

La mandataria aseguró que el gabinete presidido por Luis Galarreta tiene “la firme voluntad” de enfrentar a las organizaciones criminales. Añadió que la coordinación con otros países y el acceso a información permitirían obtener “más rapidez y logros concretos” en esa tarea.