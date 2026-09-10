Perú

Keiko Fujimori luego de reunión con Marco Rubio: “El Escudo de las Américas nos permitirá obtener información contra la criminalidad”

La presidenta destacó ante el secretario de Estado de Estados Unidos la necesidad de ampliar el intercambio de información y la coordinación regional contra el crimen organizado

La presidenta Keiko Fujimori, junto al secretario de estado Marco Rubio, ofrece una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno para anunciar la integración de Perú al 'Escudo de las Américas'. Se destaca la importancia de esta alianza para combatir el crimen organizado y el narcotráfico a nivel transnacional. - TV Perú Noticias
Guardar

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, afirmó este jueves que la incorporación del país al Escudo de las Américas permitiría reforzar el intercambio de información y la coordinación regional contra las organizaciones criminales. Lo dijo luego de reunirse este 10 de septiembre con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Palacio de Gobierno de Lima.

La mandataria señaló que la visita oficial de Rubio expresa un cambio en la atención que Washington concede a América Latina. “Para el Perú es de vital importancia saber que los Estados Unidos tiene hoy una mirada política en Latinoamérica”, sostuvo ante la prensa.

PUBLICIDAD

Fujimori indicó que, según lo conversado durante el encuentro, administraciones estadounidenses anteriores no habían otorgado a la región la misma prioridad. En esa línea, atribuyó a la presencia de Rubio una diferencia en la política del presidente Donald Trump hacia los países latinoamericanos.

Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio y la presidenta peruana Keiko Fujimori. Martin Mejia/Pool via REUTERS
Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio y la presidenta peruana Keiko Fujimori. Martin Mejia/Pool via REUTERS

Fujimori vinculó el Escudo de las Américas con la lucha contra el crimen transnacional

La presidenta planteó que la participación peruana en el Escudo de las Américas fortalecería el trabajo conjunto en materia de seguridad. “Entrar al Escudo de las Américas nos va a permitir muchas cosas, entre ellas obtener información”, afirmó.

Fujimori contrastó la experiencia peruana frente a grupos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) con los desafíos que plantea la criminalidad actual. Según expresó, aquellas organizaciones actuaban dentro del territorio nacional, mientras que las redes delictivas contemporáneas operan a través de las fronteras.

PUBLICIDAD

Como ejemplo, mencionó la captura reciente de un integrante de la banda criminal Los Pulpos, quien se encontraba en Bolivia. De acuerdo con su relato, la información fue remitida por la Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, lo cual permitió una acción coordinada entre la Policía boliviana y la Policía peruana.

Por eso es tan importante pertenecer y ser parte del Escudo de las Américas, porque vamos a poder actuar de manera directa”, dijo Fujimori. La mandataria añadió que el Gobierno busca acelerar la respuesta ante delitos que involucran a varios países.

Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubioen Palacio de gobierno - Martin Mejia/Pool via REUTERS
Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubioen Palacio de gobierno - Martin Mejia/Pool via REUTERS

La presidenta recordó la cooperación antidrogas de la década de los 90

Durante sus declaraciones, Fujimori citó la cooperación bilateral desarrollada en los años 90 como un antecedente del trabajo que, según sostuvo, podría retomarse con mayor intensidad. Recordó que Estados Unidos apoyó a Perú en las acciones contra el narcotráfico y vinculó ese respaldo con una reducción de los cultivos de coca.

En el año 90, con 120 mil hectáreas, disminuyó al año 2000 con 20 mil”, afirmó al referirse a la producción de hoja de coca. También señaló que la reducción se produjo mediante programas de cultivos alternativos y acciones directas con agricultores.

La presidenta sostuvo que esos resultados demostraron la importancia de la decisión política y de la cooperación entre ambos gobiernos. “Ya hemos demostrado resultados cuando dos países que tienen decisión política pueden trabajar juntos”, expresó.

La reunión incluyó asuntos de seguridad, defensa, comercio e inversiones

Rubio llegó al Palacio de Gobierno acompañado por el canciller peruano Carlos Espá y el embajador estadounidense Bernie Navarro. La reunión se realizó como parte de la visita oficial del secretario de Estado al país.

Según la información previa difundida sobre el encuentro, Fujimori y Rubio abordaron asuntos de interés común, con foco en la cooperación ante el fenómeno de El Niño, la seguridad, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la defensa, las inversiones y el comercio bilateral.

La mandataria aseguró que el gabinete presidido por Luis Galarreta tiene “la firme voluntad” de enfrentar a las organizaciones criminales. Añadió que la coordinación con otros países y el acceso a información permitirían obtener “más rapidez y logros concretos” en esa tarea.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriMarco Rubioperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Día de la Familia Peruana: Actividades en diversos parques de Lima hasta este domingo 13 de setiembre

La Municipalidad de Lima organizó una programación con cine, talleres, pasacalles, actividades ambientales, espectáculos y propuestas deportivas en distintos espacios de la capital. La agenda continuará hasta el domingo 13 de setiembre

Día de la Familia Peruana: Actividades en diversos parques de Lima hasta este domingo 13 de setiembre

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

La novena jornada del segundo certamen nacional de la temporada incluirá cruces de interés, entre ellos el clásico del fútbol peruano. Revisa la programación completa del fin de semana

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Minería, logística y agroindustria concentran las mayores barreras para adoptar inteligencia artificial en Perú

La adopción de la IA en el país avanza con más rapidez en banca, seguros, retail, educación y entretenimiento, de acuerdo con un análisis de Primero. ¿Qué oportunidades se abren?

Minería, logística y agroindustria concentran las mayores barreras para adoptar inteligencia artificial en Perú

Precio del dólar cerró con fuerte alza en Perú: Así se cotiza hoy 10 de septiembre

Revisa los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar cerró con fuerte alza en Perú: Así se cotiza hoy 10 de septiembre

Marco Rubio en Perú EN VIVO: el secretario de Estado de EEUU se reunió con Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno

El emisario de Donald Trump viene cumpliendo con una gira por Sudamérica en países que son clave para el gigante norteamericano

Marco Rubio en Perú EN VIVO: el secretario de Estado de EEUU se reunió con Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marco Rubio en Perú EN VIVO: el secretario de Estado de EEUU se reunió con Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno

Marco Rubio en Perú EN VIVO: el secretario de Estado de EEUU se reunió con Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno

Neutralidad estatal durante el proceso electoral: Prohibiciones y multas del JNE

Juntos por el Perú propone derogar ley de lesa humanidad y restituir los procesos archivados

“Ernesto Álvarez no tiene idea de lo que está hablando”: penalistas responden al ministro por sus críticas al Código Procesal Penal

Rafael López Aliaga: “La ley es clarísima; si no hay alcalde, asume el primer regidor de la lista”

ENTRETENIMIENTO

The Jacksons en Perú 2026: fecha, precios y venta de entradas para su primer concierto en Lima

The Jacksons en Perú 2026: fecha, precios y venta de entradas para su primer concierto en Lima

Ethel Pozo rompe en llanto tras escuchar promesa de Julián Alexander sobre su matrimonio

Magaly Medina cuestiona a organizador de Teletón por no responde por ausencia de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo

Robbie Williams se declara fascinado por Perú antes de sus conciertos en Lima: “¡Uno de los lugares más místicos del planeta!”

Carla Campos-Salazar reaparece lejos de Perú tras cancelar su matrimonio con Curwen

DEPORTES

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Qué resultados necesita Perú para clasificar al Mundial en el Sudamericano de vóley 2026

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: canal tv online del partido por cuartos ida de Copa Sudamericana 2026