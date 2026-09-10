Perú

Marco Rubio advirtió sobre la influencia china en la región: “Lo que pasa en Sudamérica tiene un impacto directo sobre EEUU”

El Secretario de Estado defendió en Lima una mayor presencia de Estados Unidos en América Latina y afirmó que la región será una prioridad real de la administración de Donald Trump

U.S. Secretary of State Marco Rubio gives a joint news conference with Peruvian President Keiko Fujimori (not pictured) at the presidential palace in Lima, Peru, Thursday, September 10, 2026. Martin Mejia/Pool via REUTERS
U.S. Secretary of State Marco Rubio gives a joint news conference with Peruvian President Keiko Fujimori (not pictured) at the presidential palace in Lima, Peru, Thursday, September 10, 2026. Martin Mejia/Pool via REUTERS
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió una mayor presencia de Washington en América Latina ante una pregunta sobre la influencia de China en Perú y el puerto de Chancay.

Lo que pasa en Sudamérica, Centroamérica y en el Caribe tiene un impacto directo sobre Estados Unidos”, afirmó durante su presentación conjunta con la presidenta Keiko Fujimori en Lima.

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La consulta planteó si el nuevo Gobierno peruano estaba dispuesto a profundizar la asociación con Estados Unidos pese a las grandes inversiones chinas en el país durante los últimos años, con una referencia expresa al terminal portuario de Chancay.

Rubio no mencionó a China ni respondió de manera puntual sobre el terminal. En cambio, expuso la estrategia de la administración de Donald Trump para el hemisferio occidental y sostuvo que América Latina ocupará un lugar central en las prioridades de seguridad nacional de Washington.

Vamos a darle prioridad al hemisferio”, dijo. El funcionario señaló que gobiernos de los dos partidos estadounidenses dejaron a la región en un segundo plano durante más de dos décadas, mientras concentraban su atención en otras zonas del mundo.

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Keiko Fujimori ofrece unas palabras luego de reunirse con Marco Rubio, secretario general de los Estados Unidos
Keiko Fujimori ofrece unas palabras luego de reunirse con Marco Rubio, secretario general de los Estados Unidos. Foto: Renato Silva | Infobae Perú

Rubio dijo que la prioridad de Estados Unidos en América Latina será “real”

El secretario de Estado, quien también se presentó como asesor de seguridad nacional de Trump, argumentó que los asuntos regionales tienen consecuencias inmediatas para Estados Unidos. Citó la proximidad geográfica, los flujos turísticos y comerciales, los negocios y la presencia de ciudadanos de ambos países como factores que refuerzan esa interdependencia.

No es prioridad retórica, ni simbólica, ni ceremonial, una prioridad real”, sostuvo Rubio. También adelantó que la cooperación no se limitará al denominado Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad regional anunciada por Washington.

Según su exposición, habrá “otros esfuerzos en conjunto” con países aliados para atender intereses compartidos. Rubio vinculó esa agenda con la seguridad, el comercio y la economía, sin detallar nuevos acuerdos durante la intervención.

El secretario planteó que los gobiernos que colaboren con Estados Unidos deberán poder trasladar beneficios concretos a sus ciudadanos. “Es sumamente importante que le pueda enseñar al pueblo que hay beneficio para el pueblo en asociarse con Estados Unidos y trabajar con Estados Unidos”, afirmó.

Rubio agregó que esos resultados deberían abarcar la cooperación en materia de seguridad, así como oportunidades comerciales y económicas. “Los países que cooperan con nosotros van a poder responderle a su pueblo y a sus votantes que esto es el fruto de nuestra cooperación con los Estados Unidos”, expresó.

U.S. Secretary of State Marco Rubio walks with Peruvian Foreign Minister Carlos Espa in Lima, Peru, Thursday, Sept. 10, 2026. Martin Mejia/Pool via REUTERS
U.S. Secretary of State Marco Rubio walks with Peruvian Foreign Minister Carlos Espa in Lima, Peru, Thursday, Sept. 10, 2026. Martin Mejia/Pool via REUTERS

Fujimori defendió los intercambios de Perú con Asia-Pacífico, Europa y EEUU

Fujimori respondió que Perú mantendrá sus relaciones comerciales con distintas regiones. La mandataria recordó que el país forma parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), al igual que Estados Unidos y China, y destacó las exportaciones peruanas de minerales, productos pesqueros y agrícolas.

“Perú tiene una gran producción de minerales, de productos pesqueros, productos agrarios”, afirmó. Luego señaló que el país seguirá con el objetivo de sostener intercambios comerciales con países de Asia-Pacífico, Europa y otros mercados.

La presidenta presentó la visita de Rubio, los acuerdos firmados en los últimos días y la cooperación bilateral como el comienzo de “una nueva era de las relaciones entre el Perú y los Estados Unidos”.

El puerto de Chancay representa uno de los principales símbolos de la presencia económica china en Perú. La empresa china Cosco Shipping Ports controla el 60% de la compañía operadora del terminal y Volcan Compañía Minera posee el 40% restante.

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