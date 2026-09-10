¿Deuda cara? Perú estaría pagando más intereses de los necesarios para financiarse en el exterior, según analistas

Los bonos soberanos de Perú en dólares con vencimientos intermedios figuran entre las opciones con mejor relación entre riesgo y retorno de América Latina, según Renta 4 Research. Photo: picture alliance / dpa ECONOMIA INTERNACIONAL picture alliance / dpa

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Un informe de Renta 4 Research ubicó a los bonos soberanos de Perú con vencimientos intermedios entre las alternativas con mejor relación entre riesgo y retorno en América Latina.

El análisis concluyó que algunos títulos peruanos ofrecían diferenciales de rendimiento superiores a los que corresponderían a sus fundamentos macroeconómicos y fiscales.

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El estudio comparó instrumentos emitidos en dólares por seis países de la región: Perú, Chile, México, Colombia, Brasil y Panamá. Para ello, desarrolló un modelo cuantitativo que incorporó datos sobre deuda pública, reservas internacionales, resultado fiscal, inflación, crecimiento económico y volatilidad cambiaria.

Según la investigación, Perú presentó el menor nivel de riesgo de la muestra, por delante de Chile, Panamá y México. Brasil y Colombia quedaron en las posiciones de mayor riesgo, debido a sus mayores cargas fiscales y de endeudamiento, una volatilidad macroeconómica más elevada y una posición externa relativamente menos favorable.

Chile, Panamá y México quedaron detrás de Perú en el ranking de riesgo, mientras Brasil y Colombia mostraron mayores vulnerabilidades fiscales y macroeconómicas.

Pero, entonces, ¿Qué pasó? Sucede que el reporte se basó en indicadores del período 2020-2025 y no incorporó de manera directa factores políticos o sociales. Esos elementos también pudieron afectar la cotización de los bonos y la percepción de riesgo del país.

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Vale precisar que esta clasificación no constituye una recomendación de inversión general. Plantea una herramienta de comparación entre los rendimientos que ofrecían los bonos y las condiciones económicas, fiscales y crediticias de cada emisor.

Pero claro, también había que considerar el factor político y social

Renta 4 Research atribuyó la posición de Perú a una combinación de deuda pública contenida, reservas internacionales, disciplina fiscal y estabilidad monetaria. Al cierre de 2025, la deuda pública peruana equivalía a cerca de 32% del producto bruto interno (PBI), según los datos empleados por el informe.

El análisis estimó además que las reservas internacionales netas alcanzaban aproximadamente 83% de la deuda pública. A esos indicadores sumó un déficit fiscal moderado frente a otros países examinados, una inflación baja y una volatilidad cambiaria reducida.

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El modelo concluyó que los bonos ofrecían intereses altos frente al riesgo económico, fiscal y crediticio que midió, pero no consideró de forma directa la incertidumbre política o social. REUTERS/Angela Ponce

La firma elaboró un indicador denominado Country Score, que agrupó siete variables macroeconómicas y fiscales en una escala de cero a 10. Los puntajes más bajos reflejaban un perfil soberano con menor riesgo relativo, mientras que los valores más altos correspondían a economías con mayores vulnerabilidades.

El modelo otorgó el mayor peso a la estabilidad del tipo de cambio, con 25%. La deuda pública respecto del PBI y el pago de intereses en relación con los ingresos fiscales recibieron una ponderación de 20% cada uno. También consideró las reservas frente a la deuda, el resultado fiscal, el crecimiento económico y la inflación.

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Los bonos con vencimientos entre 2032 y 2037 concentraron la oportunidad identificada

El estudio añadió un segundo indicador, denominado Bond Score, que incorporó las condiciones específicas de cada instrumento. Los fundamentos del país representaron el 65% de la evaluación, la calificación crediticia explicó el 20% y la duración del bono concentró el 15% restante.

Bajo esa metodología, los bonos soberanos peruanos en dólares con vencimientos entre 2032 y 2037 aparecieron como el tramo con mejor relación entre riesgo y retorno dentro de la curva local.

El reporte advirtió que un spread alto no alcanza para volver atractivo a un bono y aclaró que su metodología no incorpora de forma directa factores políticos o sociales.

En la comparación regional, los papeles que vencían entre 2033 y 2037 destacaron por ofrecer spreads, o diferenciales de rendimiento, por encima de los niveles que el modelo asociaba con el perfil crediticio del país. Renta 4 Research consideró que esos instrumentos estarían relativamente subvaluados.

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Esa condición implica que el rendimiento ofrecido por los bonos sería mayor al que el modelo estimó para un emisor con los indicadores macroeconómicos y fiscales de Perú. En otras palabras, quienes compraran esos títulos recibirían una tasa de interés alta para el nivel de riesgo que, según el estudio, asumían al prestarle dinero al país.

Los mayores rendimientos favorecían a los inversionistas que asumían riesgo peruano

El informe también detectó oportunidades puntuales en otros mercados. Mencionó un bono chileno con vencimiento en 2027, un título panameño que vencía en 2031, varios instrumentos colombianos entre 2033 y 2054, un bono perpetuo mexicano y un bono brasileño con vencimiento en 2056.

La firma advirtió que un spread elevado no garantizaba, por sí solo, una inversión atractiva. En algunos instrumentos regionales, el rendimiento adicional no alcanzaría para compensar la exposición a un mayor riesgo soberano, una duración más extensa o una calificación crediticia menor.

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