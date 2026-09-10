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Ethel Pozo rompe en llanto tras escuchar promesa de Julián Alexander sobre su matrimonio

El director afirmó que una traición afectaría a todos los integrantes de su hogar y remarcó que mantiene un compromiso con la conductora y sus hijos

El director afirmó que una traición afectaría a todos los integrantes de su hogar y remarcó que mantiene un compromiso con la conductora y sus hijos. Sin más que decir/ YouTube
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Ethel Pozo no pudo contener las lágrimas cuando Julián Alexander afirmó que una infidelidad no solo supondría fallarle a ella, sino también a los hijos que forman parte de su hogar. El director de telenovelas habló sobre las tentaciones, el compromiso y los retos de la convivencia durante su participación en el pódcast Sin más que decir.

Alexander, esposo de la conductora e hijo político de Gisela Valcárcel, acudió al espacio para conversar sobre su vida familiar con Ethel Pozo. Uno de los momentos que concentró la atención surgió cuando le preguntaron por las situaciones que pueden poner a prueba la confianza en una relación.

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Ethel Pozo se emocionó ante la promesa de Julián Alexander sobre su matrimonio
Ethel Pozo se emocionó ante la promesa de Julián Alexander sobre su matrimonio

El director de Del Barrio Producciones reconoció que las tentaciones existen para ambos integrantes de la pareja. Sin embargo, sostuvo que la decisión de respetar el vínculo tiene consecuencias que alcanzan a toda la familia.

“Ustedes siempre hablan de ‘y si se aparece una chica’. Las tentaciones para ambos siempre están, ¿pero el compromiso que uno le pone a la relación?”, planteó Julián Alexander durante la entrevista.

Julián Alexander vinculó la fidelidad con el bienestar de sus hijos

La reflexión de Julián Alexander se centró en la dinámica que mantiene con Pozo y los hijos de ambos. El director remarcó que cría a las hijas de su esposa con el mismo afecto que brinda a su propio hijo.

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Si le fallo, no le estoy fallando solo a ella, le estoy fallando a mi propio hijo, a sus hijas, que son de los dos, porque yo las crío con todo el amor”, afirmó.

Ethel Pozo y Julián Alexander se casan este 10 de septiembre. (Instagram)
Ethel Pozo y Julián Alexander llevan 4 años de casados. (Instagram)

El esposo de la conductora señaló que dentro de su casa no hace diferencias entre los menores. También dijo que Pozo mantiene el mismo trato con su hijo, por lo que ambos han formado un hogar de cinco integrantes.

“Tenemos un hogar los cinco y le estaría fallando a mi suegra, a quien le mando un beso”, agregó Alexander. Luego expresó una promesa ante las cámaras: “Yo no le voy a fallar a ninguno de ellos”.

Sus palabras provocaron una reacción inmediata de la conductora. Ethel Pozo se mostró conmovida y lloró mientras escuchaba el argumento de su esposo. Alexander buscó aliviar el momento con una frase dirigida a ella: “No vale llorar, amor”.

La presentadora explicó que la emoción surgió por el alcance que, a su juicio, puede tener una traición en el entorno familiar. “Es que me emocionó. A veces los hombres no se ponen a pensar, lamentablemente, que si le fallas a tu pareja, le fallas a todos”, respondió.

Ethel Pozo y Julián Alexander se casaron un 10 de septiembre. (Instagram)
Ethel Pozo y Julián Alexander se casaron un 10 de septiembre. (Instagram)

La pareja y sus desafíos como pareja

Durante el diálogo, Pozo y Alexander, quienes celebran cuatro años de matrimonio, también se refirieron a la experiencia que han construido desde el inicio de su relación. El director señaló que las parejas enfrentan dificultades de manera cotidiana y que un matrimonio requiere compromiso para afrontar los momentos complejos.

“Creo que todas las parejas la reman y la luchan a diario. El matrimonio nunca va a ser un cuento de hadas, tiene momentos bonitos y momentos que son difíciles”, sostuvo Alexander.

Alexander señaló que antes tuvo una vida distinta y que esa etapa quedó atrás. El director utilizó una expresión en tono de broma para definir la forma en que entiende su presente sentimental, lejos de las conductas que, según indicó, tuvo durante su juventud.

Yo más bien soy de los que han sido medio demonios toda su vida, ya se retiró a una cierta edad. Ya están jubilados y cansados”, dijo entre risas.

Julián Alexander indicó que hoy en día ha elegido tener una vida más tranquila y familia, abocado en su trabajo y proyectos junto a Ethel Pozo.

Julián Alexander emocionó a Ethel Pozo al hablar de fidelidad y familia
Julián Alexander emocionó a Ethel Pozo al hablar de fidelidad y familia

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