Perú

No solo las finanzas: el estrés climático de Perú también está presionando la reputación de sus empresas

Además de morigerar la conducta del crédito, la respuesta operativa de una firma debe incluir el impacto de la interrupción sobre clientes, proveedores, trabajadores y comunidades, según expertos

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La comunicación ante una crisis climática exige informar con rapidez qué ocurrió, qué áreas fueron afectadas, qué medidas se adoptaron y cuáles son los plazos previstos.
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Los eventos climáticos ya no representan solo una amenaza ambiental para las compañías. El riesgo climático puede alterar operaciones, elevar costos, afectar los flujos de caja y complicar el acceso al crédito en América Latina y el Caribe, según un análisis de Moody’s Ratings.

Fenómenos como El Niño, las lluvias intensas, las sequías y las olas de calor pueden interrumpir cadenas de suministro, afectar la producción y generar problemas logísticos. La exposición no se limita a los activos físicos o a la continuidad operativa: también alcanza la relación de las empresas con clientes, trabajadores, proveedores, autoridades y comunidades.

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Los eventos extremos vuelven menos previsibles los ingresos

Moody’s advirtió que la mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos puede reducir la previsibilidad de las operaciones empresariales. Entre los efectos posibles figuran mayores gastos operativos, necesidades adicionales de capital de trabajo y dificultades en el transporte de bienes e insumos.

La calificadora también señaló que este contexto puede volver más selectivo el financiamiento para las empresas expuestas a riesgos físicos o con una preparación insuficiente. Las compañías que no identifiquen sus vulnerabilidades podrían enfrentar mayores exigencias de parte de acreedores, aseguradoras e inversionistas.

Para Juan Quesada, consejero delegado de Mosaiq, la respuesta empresarial requiere una visión que contemple tanto la preservación del negocio como los efectos de sus decisiones fuera de la organización.

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Un operario con casco blanco y anteojos manipula un polipasto de cadena junto a varias estructuras metálicas grises apiladas
La gestión de una emergencia climática también requiere habilitar canales para consultas y reclamos, atender necesidades urgentes y revisar compromisos de pago, suministro y servicios.

La continuidad operativa debe incluir a clientes y comunidades

Quesada plantea que los planes frente a una contingencia climática deben ir más allá de la recuperación de las operaciones. Las empresas necesitan evaluar de qué forma una interrupción puede afectar a quienes dependen de sus servicios, productos o cadenas de pago:

Comunicar las decisiones con rapidez

  • Informar qué ocurrió y cuáles son las áreas afectadas.

- Explicar las medidas adoptadas y los plazos previstos.

- Mantener canales de actualización para los públicos involucrados.

Responder a clientes, trabajadores y proveedores

  • Habilitar vías de contacto para consultas y reclamos.

- Atender necesidades urgentes durante la contingencia.

- Revisar compromisos de pago, suministro y prestación de servicios.

Escuchar a los grupos de interés

  • Identificar las preocupaciones de autoridades, comunidades y otros públicos.

- Reconocer que un mismo evento puede tener efectos distintos para cada grupo.

- Ajustar la respuesta de la empresa según esas necesidades.

Perú mantiene ritmo de crecimiento en febrero con apoyo de exportaciones y sectores productivos. (Foto: Agencia Andina)
Reputation Day 2026 se realizará el 29 de octubre en el Hotel NHOW Lima para abordar cómo el clima, la economía y las expectativas sociales inciden en las decisiones empresariales.

Las empresas buscan evitar respuestas oportunistas ante una crisis

Las situaciones de emergencia pueden abrir espacios para que las compañías aporten recursos, infraestructura o conocimientos vinculados con su actividad. Quesada sostiene que esas iniciativas deben responder a necesidades reales y mantener una relación clara con la capacidad de la organización.

Una acción enfocada únicamente en obtener visibilidad durante una crisis puede generar cuestionamientos si no existe una contribución concreta. La reputación empresarial depende también de la coherencia entre el discurso, las decisiones y las acciones adoptadas cuando aparecen impactos sociales o climáticos.

El experto remarcó que la comunicación, las relaciones institucionales y los asuntos públicos deben formar parte de la planificación habitual. “La reputación es un valor intangible que, en algunas circunstancias, vale tanto como los activos de cualquier compañía”, afirmó Quesada.

Reputation Day 2026 reunirá a líderes empresariales en Lima

Reputation Day 2026 se realizará el 29 de octubre en el Hotel NHOW Lima. La actividad cuenta con el respaldo de Worldcom Public Relations Group, Realidades y Merco, entidades vinculadas con la comunicación estratégica y la evaluación de la reputación corporativa.

El encuentro abordará los desafíos que enfrentan las organizaciones ante un entorno donde el clima, la economía y las expectativas sociales inciden cada vez más en las decisiones empresariales.

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