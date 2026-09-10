Perú

Receta de caldo de gallina

Receta tradicional de caldode gallina casera y reconfortante.

Sopas – invierno frío – Perú – salud – 25 agosto
El clásico caldo de gallina, con su aroma intenso y porciones generosas, es la sopa que más se asocia al vigor y la recuperación en las noches frías de las ciudades peruanas. (Andina)
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El caldo de gallina peruano es uno de los platos más tradicionales y reconfortantes de la gastronomía del Perú. Se prepara lentamente con gallina, fideos, papa, huevo y hierbas aromáticas, dando como resultado un caldo concentrado, sabroso y perfecto para disfrutar bien caliente.

Ingredientes para preparar caldo de gallina

Rinde: 6 porciones

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Para el caldo

  • 1 gallina de aproximadamente 1.5 kg, cortada en presas
  • 2 litros de agua
  • 1 cebolla roja
  • 3 dientes de ajo
  • 1 trozo pequeño de kion (jengibre)
  • 2 ramas de apio
  • 1 zanahoria
  • 2 ramas de hierbabuena
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto

Para servir

  • 300 g de fideos, de preferencia cabello de ángel o tallarín
  • 6 papas amarillas o blancas
  • 6 huevos
  • ½ taza de cebolla china picada
  • Hierbabuena picada
  • Limones en mitades
  • Ají amarillo o salsa de ají al gusto

Cómo hacer caldo de gallina paso a paso

1. Preparar la gallina

Lava y limpia las presas de gallina. Retira el exceso de grasa si lo deseas, aunque dejar una pequeña cantidad ayudará a darle sabor al caldo.

Coloca las presas en una olla grande junto con los 2 litros de agua.

2. Cocinar la gallina

Agrega la cebolla cortada en trozos grandes, los dientes de ajo, el kion, el apio y la zanahoria.

Cocina a fuego medio hasta que comience a hervir.

Cuando aparezca espuma en la superficie, retírala con una cuchara para conseguir un caldo más limpio.

Reduce el fuego, tapa parcialmente la olla y cocina durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos a 2 horas, o hasta que la gallina esté tierna.

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La gallina suele necesitar más tiempo de cocción que el pollo. Una cocción lenta ayuda a obtener un caldo con mayor sabor.

3. Sazonar el caldo

Cuando la gallina esté tierna, agrega sal, pimienta y orégano.

Incorpora también las ramas de hierbabuena y deja cocinar unos minutos más para que aporten su aroma.

Retira la cebolla, el apio, la zanahoria, el kion y las ramas de hierbabuena.

4. Cocinar las papas

Pela las papas y córtalas por la mitad si son grandes.

Agrégalas al caldo y cocina hasta que estén suaves, pero sin permitir que se deshagan.

5. Agregar los fideos

Incorpora los fideos cuando las papas estén casi listas.

Cocina según el tiempo indicado para el tipo de fideo utilizado, generalmente entre 5 y 10 minutos.

Evita cocinarlos demasiado para que no absorban todo el caldo.

6. Cocinar los huevos

Puedes cocinar los huevos directamente en el caldo durante los últimos minutos de preparación.

También puedes cocerlos por separado, pelarlos y colocarlos al momento de servir.

7. Servir el caldo de gallina

Coloca una presa de gallina en cada plato.

Añade caldo, fideos, una papa y un huevo.

Termina con cebolla china y hierbabuena picada.

Sirve bien caliente acompañado de limón y ají al gusto.

El secreto de un buen caldo de gallina peruano

La clave está en cocinar la gallina lentamente. A diferencia del pollo, la gallina tiene una carne más firme y necesita una cocción prolongada para quedar tierna y aportar sabor al caldo.

El kion, la hierbabuena y la cebolla china también son fundamentales para conseguir ese aroma característico del caldo de gallina peruano.

Consejos para preparar caldo de gallina

  • Utiliza gallina en lugar de pollo si buscas un sabor más tradicional.
  • Cocina a fuego bajo después del primer hervor.
  • Retira la espuma que aparece al principio para obtener un caldo más limpio.
  • No agregues los fideos demasiado temprano.
  • Si quieres un caldo más concentrado, utiliza menos agua y deja reducir durante la cocción.
  • Puedes agregar un poco de zapallo para darle más cuerpo y sabor.
  • La cebolla china y la hierbabuena deben agregarse preferentemente al final para conservar su aroma.
  • Sirve el caldo inmediatamente y bien caliente.

¿Cómo acompañar el caldo de gallina?

El caldo de gallina peruano suele servirse con:

  • Limón
  • Ají amarillo
  • Salsa de rocoto
  • Cebolla china
  • Hierbabuena
  • Cancha serrana

En algunos lugares también se sirve con arroz blanco como acompañamiento.

Preguntas frecuentes sobre el caldo de gallina

¿Cuánto tiempo debe cocinarse la gallina?

Una gallina puede necesitar entre 1 hora y 30 minutos y 2 horas, dependiendo de su tamaño y edad. Lo importante es comprobar que la carne esté tierna antes de servir.

¿Puedo preparar caldo de gallina con pollo?

Sí, aunque el resultado será diferente. El pollo necesita menos tiempo de cocción y produce un caldo generalmente más suave. Para una preparación tradicional, se recomienda utilizar gallina.

¿Qué fideos se utilizan para el caldo de gallina?

Los fideos delgados, como cabello de ángel, son una opción muy utilizada. También puedes utilizar tallarines cortos u otros fideos según tu preferencia.

¿Por qué mi caldo de gallina queda muy grasoso?

La gallina suele tener más grasa que el pollo. Puedes retirar parte de la grasa antes de cocinarla o dejar enfriar el caldo y retirar la grasa solidificada de la superficie.

¿Se puede guardar el caldo de gallina?

Sí. Guárdalo en un recipiente hermético y refrigéralo una vez que haya dejado de estar muy caliente. Para conservar mejor la textura, es recomendable guardar los fideos por separado si planeas consumirlo posteriormente.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 2 horas
  • Tiempo total: 2 horas 20 minutos
  • Porciones: 6

Información nutricional aproximada

Por porción:

  • Calorías: 430 kcal
  • Proteínas: 34 g
  • Carbohidratos: 42 g
  • Grasas: 15 g

Los valores son aproximados y pueden variar según la cantidad de grasa de la gallina, fideos y acompañamientos.

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