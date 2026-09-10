Niños con labio fisurado y paladar hendido podrán acceder a cirugías gratuitas: ¿Cómo inscribirlos?

La atención no se limitará a la cirugía, pues contempla un seguimiento multidisciplinario con especialistas de distintas áreas - Créditos: INSN Breña.

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El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña abrió la convocatoria para la “Sonrisatón”, campaña gratuita que brindará cirugías de labio fisurado y paladar hendido a niños y adolescentes de todo el Perú. La jornada médica se realizará del 16 al 18 de octubre y busca facilitar el acceso a tratamiento especializado para pacientes de entre seis meses y 17 años.

La iniciativa no está limitada a quienes reciben atención habitual en el establecimiento. También podrán participar menores provenientes de sanidades, clínicas y otros centros particulares, incluidos aquellos que no cuentan con el Seguro Integral de Salud (SIS). En estos casos, las Damas de Rojo asumirán los costos quirúrgicos, con el objetivo de reducir las barreras económicas que pueden impedir el acceso a una intervención especializada.

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Las familias interesadas deberán completar una evaluación previa antes de la intervención. En Lima, este proceso podrá realizarse mediante el servicio de consulta externa del INSN Breña donde los especialistas determinarán las condiciones de cada paciente y establecerán la atención que corresponda. Las inscripciones estarán disponibles desde el 7 de septiembre hasta el 15 de octubre.

La jornada médica se desarrollará del 16 al 18 de octubre y está dirigida a menores de seis meses a 17 años - Créditos: INSN Breña.

Para solicitar información o coordinar la evaluación, los responsables podrán comunicarse mediante WhatsApp al 923 701 124 o realizar llamadas al 923 700 338. Estos canales permitirán orientar a las familias sobre el proceso de convocatoria y las condiciones necesarias para acceder a la campaña.

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El viernes 16 de octubre será una fecha clave dentro de la programación. Ese día, un equipo médico realizará una valoración integral y multidisciplinaria de los menores inscritos. A partir de los resultados, se determinará quiénes se encuentran aptos para una intervención durante la campaña y qué pacientes requieren terapias, seguimiento especializado o una cirugía programada posteriormente.

La atención tendrá además una consideración especial para quienes lleguen desde otras regiones. Los menores procedentes de distintas provincias serán evaluados el 16 de octubre y pasarán por los exámenes médicos correspondientes. Si presentan condiciones adecuadas para el procedimiento, podrán ser intervenidos el sábado 17 o el domingo 18, una medida orientada a facilitar el acceso oportuno a servicios especializados sin que las familias deban realizar múltiples desplazamientos.

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La convocatoria incluye a pacientes con y sin SIS, por lo que también podrán acceder niños atendidos en clínicas, sanidades y establecimientos particulares - Créditos: INSN Breña.

El doctor Luis Paredes Aponte, director de Cirugía del INSN y vocero oficial de la campaña, explicó que el trabajo del instituto no se limita al acto quirúrgico. Según señaló, la institución cuenta con más de seis décadas de experiencia y ofrece acompañamiento durante las diferentes etapas del crecimiento de los pacientes.

El abordaje contempla diversas especialidades para atender las necesidades funcionales y emocionales asociadas con esta condición. El grupo estará integrado por profesionales de Cirugía Plástica, Terapia de Lenguaje, Ortodoncia, Ortopedia, Odontopediatría, Anestesiología, Genética, Otorrinolaringología y Psicología, entre otras áreas.

De acuerdo con el especialista, el tratamiento puede extenderse desde el nacimiento hasta los 17 años, dependiendo de las necesidades de cada menor. La intervención médica forma parte de un proceso más amplio que puede incluir atención odontológica, terapias del lenguaje, controles especializados y soporte psicológico.

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Con esta convocatoria, el INSN Breña busca acercar la atención quirúrgica y multidisciplinaria a menores de distintas partes del país. Las familias que cumplan con el rango de edad establecido podrán iniciar el proceso durante el periodo de inscripciones y recibir orientación para determinar las alternativas de tratamiento disponibles.