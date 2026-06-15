Dólar, bonos y cobre: las claves para no naufragar en la tormenta electoral, según la BVL

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El contexto de incertidumbre electoral en el Perú ha colocado a los mercados financieros en el centro del debate sobre riesgos y oportunidades.

Durante el BVL Market Watch 2026, ejecutivos de las principales Sociedades Agentes de Bolsa (SAB), como Renta 4 SAB, Kallpa SAB e Inteligo SAB, coincidieron en la importancia de que los inversionistas eviten decisiones impulsivas y prioricen el análisis de fundamentos, apostando por horizontes de largo plazo.

No dejes que la política te saque del juego

En el panel “Mercado peruano: oportunidades, cautela y perspectiva de largo plazo”, los especialistas señalaron que el tipo de cambio, la curva de bonos soberanos y el precio de las acciones suelen anticipar el sentimiento del mercado.

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Según los panelistas, el comportamiento del dólar refleja la percepción de riesgo, los bonos anticipan expectativas de estabilidad financiera y las acciones incorporan la visión sobre el futuro de empresas y economía.

“El Perú cuenta con una ventaja competitiva importante gracias a sus reservas de cobre y al papel estratégico que este mineral desempeña en la economía mundial”, destacó Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, quien agregó que la minería aporta resiliencia en escenarios políticos cambiantes.

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¿Temor al cambio? Los brokers aconsejan no dejarse arrastrar

La evaluación de alternativas de inversión debe considerar tanto herramientas tecnológicas como el acompañamiento profesional.

“Antes de invertir debemos mirar los fundamentos de mediano y largo plazo. Hoy contamos con herramientas como la inteligencia artificial que nos permiten contrastar hipótesis y analizar escenarios, pero siempre manteniendo el criterio humano como elemento central”, subrayó Ernesto Delgado, gerente de Trading & Investment Advisory de Inteligo SAB.

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El experto, en esta línea, recomendó apoyarse en la asesoría de un bróker o una SAB para tomar decisiones informadas y evitar reacciones ante la coyuntura.

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El mercado peruano no es solo política: calma, diversificación y visión

El enfoque en la diversificación y la cautela fue reiterado por los panelistas. “La recomendación es actuar con cautela. Pese a los episodios de incertidumbre política, invertir sigue siendo una necesidad para todos a modo de preservar y hacer crecer el patrimonio en el tiempo”, afirmó Pablo Leno, gerente general de Renta 4 SAB.

Leno sugirió optar por posiciones en empresas líquidas y en dólares, así como considerar instrumentos como los ETF para protegerse ante posibles pérdidas.

Los especialistas instaron a los inversionistas a mantenerse informados, evaluar su tolerancia al riesgo y tomar decisiones alineadas con sus objetivos de largo plazo, evitando responder únicamente a los movimientos políticos del momento.

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¿Qué es la Bolsa de Valores de Lima?

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) es el principal mercado bursátil del Perú, donde se negocian acciones, bonos y otros instrumentos financieros, permitiendo a empresas obtener financiamiento y a los inversionistas acceder a oportunidades de rentabilidad y diversificación.

Las Sociedades Agentes de Bolsa (SAB), como Renta 4 SAB, Kallpa SAB e Inteligo SAB, actúan como intermediarios autorizados en la BVL, asesorando a sus clientes, ejecutando operaciones de compra y venta de valores y brindando análisis especializado sobre el comportamiento del mercado.