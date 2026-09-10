Perú

Reniec habilita la toma gratuita de fotografía para el DNI de menores: así se puede acceder

El nuevo servicio se brinda en 391 centros con el sistema de Captura en Vivo, que registra la imagen en la oficina y elimina la exigencia de llevar una fotografía tamaño carnet

Un menor de edad sostiene su nuevo DNI electrónico, luego de que sus padres hicieran el trámite para cambiar su antiguo documento de identidad color amarillo.
Un menor de edad sostiene su nuevo DNI electrónico, luego de que sus padres hicieran el trámite para cambiar su antiguo documento de identidad color amarillo. (Andina)
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitó la toma gratuita de fotografía para el DNI de menores desde los 8 meses de edad. El servicio funciona en 391 centros de atención del país que cuentan con el sistema de Captura en Vivo, mediante el cual la imagen se obtiene de forma directa en la propia oficina.

La medida modifica el procedimiento que regía hasta ahora para los niños más pequeños. Antes, el Reniec solo tomaba fotografías a menores desde los siete años. Con la nueva disposición, los padres ya no deberán llevar una foto tamaño carnet de sus hijos para los trámites que se realicen en las sedes habilitadas.

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El personal de la entidad registral será el encargado de capturar la imagen del menor sin costo adicional. El trámite también incluye el registro gratuito de las huellas de los dos dedos índices, como parte de los datos biométricos requeridos para la identificación.

Una funcionaria del Reniec ayuda a tramitar el DNI electrónico completamente gratis a una menor en una de las campañas itinerantes.
Una funcionaria del Reniec ayuda a tramitar el DNI electrónico completamente gratis a una menor en una de las campañas itinerantes. (Composición: Infobae Perú)

Disponible en 391 oficinas

La Captura en Vivo para menores estará disponible en 391 agencias de Reniec distribuidas en el país. La institución recomendó a los padres, madres, declarantes o tutores legales revisar previamente cuáles son los centros de atención que cuentan con este sistema antes de acudir.

El servicio podrá utilizarse para tres procedimientos vinculados con el Documento Nacional de Identidad (DNI) de niños y adolescentes: la emisión del documento por primera vez, la renovación y la actualización de la fotografía.

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La fotografía no tendrá costo, aunque los responsables del menor deberán efectuar el pago que corresponde al trámite del DNI. Para la emisión, renovación o actualización de imagen, el monto es de S/16,00, bajo el código 00647.

Una vez realizado el pago, los padres o tutores deberán presentar el recibo y los documentos que acrediten su identidad. Reniec precisó que el código y el monto se aplican a los procedimientos de emisión y renovación del DNI, así como al cambio de fotografía.

Múltiples pilas de Documentos Nacionales de Identidad de Perú atados con cuerdas y etiquetas de papel sobre una mesa de madera
Múltiples Documentos Nacionales de Identidad (DNI) se encuentran apilados y listos para ser entregados durante las campañas gratuitas de documentación del Reniec en Perú. (Andina Noticias )

El pago del trámite

Los ciudadanos tienen varias alternativas para pagar los S/16,00 exigidos por el trámite. Una de ellas es la aplicación Yape, para la cual primero deberán generar un ticket de pago, elegir el código correspondiente e ingresar a la opción “Yapear servicios”, seguida de Reniec.

Después, deberán registrar el número del ticket dentro de la aplicación. El pago también puede realizarse en agentes del Banco de Crédito del Perú (BCP), en el Banco de la Nación o por medio de la plataforma Págalo.pe.

La gratuidad anunciada corresponde a la toma de fotografía y al registro de las huellas de los índices. Esos datos se incorporarán al proceso de identificación del menor cuando el trámite se realice en una oficina con el sistema de Captura en Vivo.

Con este servicio, las familias no necesitarán llevar una fotografía impresa para las gestiones de DNI de los menores que tengan al menos ocho meses. La entidad señaló que el mecanismo permitirá que los ciudadanos reciban el mismo trato y que los hogares reduzcan el tiempo y el gasto asociados a este proceso.

DNI gratis para menores de 5 años
DNI gratis para menores de 5 años | Foto: Agencia Andina

Campañas de DNI gratuito

Como subtema, Reniec informó que, desde el lunes 7 hasta el domingo 13 de setiembre, realizará campañas itinerantes de DNI gratuito en distintas regiones del país. Las jornadas se desarrollarán en municipalidades, centros de salud, instituciones educativas, locales comunales, plazas de armas y otros espacios públicos.

La programación contempla actividades en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además de la Provincia Constitucional del Callao.

Las fechas, horarios y servicios variarán de acuerdo con cada punto de atención. La información sobre las direcciones, la disponibilidad y los trámites previstos en cada localidad puede consultarse en la programación publicada por Reniec.

Estas campañas están dirigidas principalmente a menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Según la jornada asignada en cada zona, los beneficiarios podrán realizar trámites relacionados con el DNI, recoger documentos que ya fueron gestionados y recibir orientación sobre los servicios registrales.

Quienes hayan solicitado antes el DNI electrónico 3.0 podrán revisar si el documento ya está disponible mediante la plataforma “Consulta el estado de trámite del DNIe”. Cuando el sistema indique que el proceso llegó al 100%, el DNI estará listo para ser recogido. Antes de ir al punto de atención, Reniec recomienda confirmar que ese lugar ofrece la entrega de documentos.

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