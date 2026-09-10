Perú

The Jacksons en Perú 2026: fecha, precios y venta de entradas para su primer concierto en Lima

La agrupación de los hermanos Jackson debutará ante el público peruano en diciembre y los boletos ya se encuentran disponibles

The Jacksons se presentarán por primera vez en Lima el martes 15 de diciembre de 2026 en Costa 21, San Miguel
The Jacksons se presentarán por primera vez en Lima el martes 15 de diciembre de 2026 en Costa 21, San Miguel
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The Jacksons se presentarán por primera vez en Lima el martes 15 de diciembre de 2026, en un concierto programado en Costa 21, en el distrito de San Miguel. La agrupación llegará al país con Jackie Jackson y Marlon Jackson, dos de los integrantes originales del grupo que alcanzó fama mundial bajo el nombre de The Jackson 5.

La presentación en Costa 21 permitirá escuchar en vivo canciones que acompañaron el inicio de la carrera de Michael Jackson, quien luego desarrolló una trayectoria solista de alcance internacional.

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El espectáculo reunirá canciones de distintas etapas de la carrera de los hermanos Jackson, con temas como ABC, I Want You Back, I’ll Be There, The Love You Save y Can You Feel It. La venta de entradas ya está habilitada a través de Teleticket.

La preventa comenzó el lunes 7 de septiembre y se extenderá hasta este viernes 11 de septiembre de 2026, o hasta agotar el stock disponible. Desde el sábado 12 de septiembre entrarán en vigencia las tarifas de venta general para las cuatro zonas habilitadas en el recinto.

El concierto estará a cargo de Sound Music Entertainment y marcará el primer encuentro de The Jacksons con el público peruano. La presentación tendrá como eje el repertorio que convirtió a la agrupación en una referencia del soul, R&B y pop desde finales de la década de 1960.

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El grupo que albergó a Michael Jackson en sus inicios

La historia de la agrupación comenzó como The Jackson 5, conjunto formado por los hermanos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael Jackson. La banda alcanzó notoriedad internacional en sus primeros años con canciones que ingresaron en las listas de popularidad y mantuvieron presencia a través de generaciones.

Después de cambios en su formación y de una nueva etapa artística, el grupo pasó a llamarse The Jacksons. Sus integrantes continuaron con una carrera que incorporó nuevos sonidos y éxitos como Can You Feel It, publicada en 1980.

Entre los temas que se esperan en el repertorio figuran I Want You Back, ABC, I’ll Be There y The Love You Save, composiciones asociadas a los primeros años de The Jackson 5. A ellas se sumará Can You Feel It, una de las canciones más reconocidas de la etapa posterior de The Jacksons.

Jackie Jackson y Marlon Jackson encabezarán el concierto con clásicos como ABC, I Want You Back y Can You Feel It
Jackie Jackson y Marlon Jackson encabezarán el concierto con clásicos como ABC, I Want You Back y Can You Feel It

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a The Jacksons?

Los precios para el concierto varían según la ubicación elegida y la etapa de venta. La preventa, vigente del 7 al 11 de septiembre, contempla montos menores que los de venta general, que empezará el 12 de septiembre.

La zona Jackson Welcome Drink tiene un costo de S/ 495 durante la preventa. Desde el 12 de septiembre, el precio será de S/ 605. Esta localidad incluye acceso prioritario al recinto y una bebida de bienvenida.

La Zona Jackson cuesta S/ 405 en preventa y S/ 495 en venta general. Esta área contará con asientos numerados, por lo que cada asistente tendrá una ubicación asignada al momento de la compra.

Para la Zona ABC, la entrada tiene un valor de S/ 315 hasta el 11 de septiembre. A partir del 12, costará S/ 385. En este sector habrá asientos sin numerar, de modo que el ingreso y la ubicación dependerán del orden de llegada.

Las entradas para el espectáculo están disponibles en Teleticket desde S/ 162 durante la etapa de preventa
Las entradas para el espectáculo están disponibles en Teleticket desde S/ 162 durante la etapa de preventa

La Zona General, destinada a asistentes de pie, tiene un precio de S/ 162 durante la preventa y de S/ 198 en venta general. Los valores aplican con cualquier medio de pago, según la información difundida para el evento.

También habrá tarifas especiales para personas con discapacidad. El acceso a Jackson Welcome Drink tendrá un costo de S/ 495, mientras que la Zona Jackson costará S/ 405. Estos valores estarán disponibles desde el 7 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta agotar el stock.

¿Dónde comprar las entradas para The Jacksons en Lima?

Las entradas para el concierto de The Jacksons en Perú se venden exclusivamente a través de la plataforma Teleticket. Los interesados deben seleccionar la zona deseada y completar el proceso de compra mediante los medios de pago aceptados por la plataforma.

La preventa concluirá el viernes 11 de septiembre o antes, si se terminan las localidades destinadas a esa fase. Desde el sábado 12 se aplicarán los precios de venta general, que estarán disponibles hasta el mismo día del concierto o hasta que se agoten las entradas.

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