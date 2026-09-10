Perú

PJ programa audiencia para decidir si Magaly Medina es enviada de nuevo a prisión

La cita judicial está fijada para el miércoles 16 de septiembre a las 10:00 de la mañana, según el documento al que accedió Infobae. Es el paso previo antes de que el Juzgado resuelva pedido de Jeffersn Farfán para revocar el servicio comunitario y hacer efectiva la pena de dos años y ocho meses de prisión contra la conductora

Montaje fotográfico de Magaly Medina y Jefferson Farfán en primeros planos. Una imagen secundaria muestra a un hombre y una mujer de espaldas, con texto "JEFFERSON FARFÁN"
Un montaje fotográfico presenta a Magaly Medina y Jefferson Farfán, junto a una imagen superpuesta de un hombre interactuando con una mujer, vinculada al destape periodístico del futbolista.
Guardar

El Poder Judicial citó a Magaly Medina y al exfutbolista Jefferson Farfán para una audiencia el miércoles 16 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, en la que se evaluará si la conductora de televisión termina en prisión.

Se trata del paso previo para resolver en primera instancia el pedido de Farfán, quien asegura que Medina no cumplió con el servicio comunitario que reemplazó su condena de dos años y ocho meses de prisión por violación a la intimidad.

PUBLICIDAD

En el documento, al que accedió Infobae, el Juzgado de ejecución de sentencia proporciona el enlace al que ambas partes deberán conectarse para participar de la audiencia.

Documento judicial titulado Resolución Nro. 52 con texto mecanografiado y partes censuradas en negro sobre fondo blanco
Una resolución del Poder Judicial de Perú programa la audiencia de revocatoria de pena solicitada por Jefferson Farfán contra Magaly Medina para el 16 de septiembre.

Esta no es la primera vez que Farfán pide que Medina vaya a la cárcel. En octubre de 2025, sus abogados presentaron una solicitud similar, pero el juzgado la rechazó en abril de este año por falta de pruebas contundentes. Este diario dio cuenta de la referida decisión.

En esa oportunidad, la justicia aclaró que Medina no podía ir presa solo por no pagar la reparación civil, sino que debía corroborarse que no cumplió con las jornadas de servicio comunitario impuestas.

PUBLICIDAD

Pues bien, en junio, el exfutbolista presentó una nueva denuncia con videos que, según él, muestran a la conductora de televisión entrando y saliendo de la parroquia asignada para su servicio comunitario en apenas cinco minutos.

Antes de fijar la audiencia del 16 de septiembre, el Juzgado ya organizó una audiencia previa el 8 de septiembre para escuchar a ambas partes. Ahí, los abogados de Medina y su productor Patrick Llamo, además del representante de Farfán, tuvieron cinco minutos cada uno para dar sus posiciones.

Magaly Medina marca distancia ante posible regreso de Gisela a ATV: “La otra no me vengas”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Medina y su productor ya habían presentado sus descargos por escrito, en los que piden que se rechace el pedido de Farfán de revocar el servicio comunitario y hacer efectiva la pena de prisión. El juzgado también le pidió al INPE que confirme si hubo incumplimientos y si la presentadora de televisión justificó alguna ausencia.

Magaly Medina vs. Jefferson Farfán

El caso se remonta a 2019, cuando Magaly Medina difundió imágenes del interior del departamento de Farfán en Miraflores, grabadas desde el exterior, en las que se le veía junto a la cantante Yahaira Plasencia. Farfán denunció que esas transmisiones violaron su privacidad y llevó el caso al Poder Judicial.

En julio de 2024, el Poder Judicial le dio la razón. La jueza Eliana Tuesta condenó a Medina a dos años y ocho meses de prisión, aunque le permitió cumplir la pena a través de 138 jornadas de trabajo comunitario. También la obligó a pagar 500 mil soles de reparación civil y una multa de 100 días. Su productor, Patrick Llamo, recibió una condena parecida, aunque más corta.

Medina apeló, pero la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima confirmó que era responsable del delito. Los jueces superiores sí redujeron el monto de la reparación civil, que pasó de 500 mil a 300 mil soles.

Un año después, la Corte Suprema confirmó la sentencia y la dejó firme. Medina había intentado anular el fallo, pero los jueces rechazaron su pedido en agosto de 2025.

Temas Relacionados

Magaly MedinaJefferson FarfánPoder Judicialperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Este jueves 10 de setiembre se disputará la fecha 3 del certamen. Perú se medirá ante Venezuela en un duelo directo

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: partido en Cusco por cuartos ida de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ recibirá al equipo uruguayo a más de 3 mil 300 metros de altura, en un duelo que podría ser decisivo para su clasificación a las semifinales del torneo Conmebol. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: partido en Cusco por cuartos ida de Copa Sudamericana 2026

Detrás de PISA: Determinantes del desarrollo y aprendizaje desde la primera infancia

Las brechas que reflejan las pruebas a los 15 años se asocian con la inversión estatal en los primeros mil días y con condiciones socioeconómicas y biológicas previas, más que con la secundaria

Detrás de PISA: Determinantes del desarrollo y aprendizaje desde la primera infancia

Se filtró rival de Universitario para la Noche de las Pumas 2026: fecha de inicio de venta de entradas

La ‘U’ tiene todo listo para su presentación oficial previo al inicio de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. La fecha será el viernes 9 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador

Se filtró rival de Universitario para la Noche de las Pumas 2026: fecha de inicio de venta de entradas

Homero Cristalli regresa a la TV para conducir programa dedicado a emprendedores

El programa estrenará este sábado una nueva entrega con entrevistas, historias de emprendimiento y un especial dedicado a mujeres líderes de diversos sectores

Homero Cristalli regresa a la TV para conducir programa dedicado a emprendedores
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Marco Rubio en Perú EN VIVO: el secretario de Estado de EEUU se reunió con Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno

Marco Rubio en Perú EN VIVO: el secretario de Estado de EEUU se reunió con Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno

Keiko Fujimori luego de reunión con Marco Rubio: “El Escudo de las Américas nos permitirá obtener información contra la criminalidad”

Neutralidad estatal durante el proceso electoral: Prohibiciones y multas del JNE

Juntos por el Perú propone derogar ley de lesa humanidad y restituir los procesos archivados

“Ernesto Álvarez no tiene idea de lo que está hablando”: penalistas responden al ministro por sus críticas al Código Procesal Penal

ENTRETENIMIENTO

Homero Cristalli regresa a la TV para conducir programa dedicado a emprendedores

Homero Cristalli regresa a la TV para conducir programa dedicado a emprendedores

Carla Campos-Salazar reaparece lejos de Perú tras cancelar su matrimonio con Curwen

Pamela Franco desmiente a Melanie Martínez y explica la razón de su alejamiento: “Estoy decepcionada de ella”

The Jacksons en Perú 2026: fecha, precios y venta de entradas para su primer concierto en Lima

Ethel Pozo rompe en llanto tras escuchar promesa de Julián Alexander sobre su matrimonio

DEPORTES

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: partido en Cusco por cuartos ida de Copa Sudamericana 2026

Se filtró rival de Universitario para la Noche de las Pumas 2026: fecha de inicio de venta de entradas

Partidos de hoy, jueves 10 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo