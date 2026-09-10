PJ programa audiencia para decidir si Magaly Medina es enviada de nuevo a prisión

Un montaje fotográfico presenta a Magaly Medina y Jefferson Farfán, junto a una imagen superpuesta de un hombre interactuando con una mujer, vinculada al destape periodístico del futbolista.

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El Poder Judicial citó a Magaly Medina y al exfutbolista Jefferson Farfán para una audiencia el miércoles 16 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, en la que se evaluará si la conductora de televisión termina en prisión.

Se trata del paso previo para resolver en primera instancia el pedido de Farfán, quien asegura que Medina no cumplió con el servicio comunitario que reemplazó su condena de dos años y ocho meses de prisión por violación a la intimidad.

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En el documento, al que accedió Infobae, el Juzgado de ejecución de sentencia proporciona el enlace al que ambas partes deberán conectarse para participar de la audiencia.

Una resolución del Poder Judicial de Perú programa la audiencia de revocatoria de pena solicitada por Jefferson Farfán contra Magaly Medina para el 16 de septiembre.

Esta no es la primera vez que Farfán pide que Medina vaya a la cárcel. En octubre de 2025, sus abogados presentaron una solicitud similar, pero el juzgado la rechazó en abril de este año por falta de pruebas contundentes. Este diario dio cuenta de la referida decisión.

En esa oportunidad, la justicia aclaró que Medina no podía ir presa solo por no pagar la reparación civil, sino que debía corroborarse que no cumplió con las jornadas de servicio comunitario impuestas.

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Pues bien, en junio, el exfutbolista presentó una nueva denuncia con videos que, según él, muestran a la conductora de televisión entrando y saliendo de la parroquia asignada para su servicio comunitario en apenas cinco minutos.

Antes de fijar la audiencia del 16 de septiembre, el Juzgado ya organizó una audiencia previa el 8 de septiembre para escuchar a ambas partes. Ahí, los abogados de Medina y su productor Patrick Llamo, además del representante de Farfán, tuvieron cinco minutos cada uno para dar sus posiciones.

Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Medina y su productor ya habían presentado sus descargos por escrito, en los que piden que se rechace el pedido de Farfán de revocar el servicio comunitario y hacer efectiva la pena de prisión. El juzgado también le pidió al INPE que confirme si hubo incumplimientos y si la presentadora de televisión justificó alguna ausencia.

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Magaly Medina vs. Jefferson Farfán

El caso se remonta a 2019, cuando Magaly Medina difundió imágenes del interior del departamento de Farfán en Miraflores, grabadas desde el exterior, en las que se le veía junto a la cantante Yahaira Plasencia. Farfán denunció que esas transmisiones violaron su privacidad y llevó el caso al Poder Judicial.

En julio de 2024, el Poder Judicial le dio la razón. La jueza Eliana Tuesta condenó a Medina a dos años y ocho meses de prisión, aunque le permitió cumplir la pena a través de 138 jornadas de trabajo comunitario. También la obligó a pagar 500 mil soles de reparación civil y una multa de 100 días. Su productor, Patrick Llamo, recibió una condena parecida, aunque más corta.

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Medina apeló, pero la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima confirmó que era responsable del delito. Los jueces superiores sí redujeron el monto de la reparación civil, que pasó de 500 mil a 300 mil soles.

Un año después, la Corte Suprema confirmó la sentencia y la dejó firme. Medina había intentado anular el fallo, pero los jueces rechazaron su pedido en agosto de 2025.