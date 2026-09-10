Perú

Homero Cristalli regresa a la TV para conducir programa dedicado a emprendedores

El programa estrenará este sábado una nueva entrega con entrevistas, historias de emprendimiento y un especial dedicado a mujeres líderes de diversos sectores

Homero Cristalli conducirá la cuarta temporada de Vida y Empresa, que se estrenará este sábado a las 19:00 por ATV+ El programa contará con entrevistas a empresarios, emprendedores y figuras como Natalia Salas, Marina Mora y Rossana Fernández Maldonado La nueva temporada incluirá el especial Mujeres Poderosas, dedicado a historias de liderazgo femenino en distintos sectores
Homero Cristalli conducirá la cuarta temporada de Vida y Empresa, que se estrenará este sábado a las 19:00 por ATV+
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Homero Cristalli volverá a la conducción de Vida y Empresa, que estrenará su cuarta temporada este sábado 12 de septiembre a las 19:00 por ATV+. El espacio, producido por Blamy Morán, presentará entrevistas y secciones enfocadas en emprendimiento, negocios, innovación, gastronomía, eventos y estilo de vida.

El magazine buscará acercar las experiencias de empresarios, emprendedores y personalidades del entretenimiento a través de conversaciones sobre los procesos que atravesaron para levantar sus proyectos. La nueva entrega también incorporará contenido destinado a plataformas digitales y redes sociales.

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Cristalli explicó que el programa pondrá el foco en el componente personal que hay detrás de cada iniciativa profesional. “Queremos mostrar el lado más humano del éxito. Detrás de cada empresa, de cada emprendimiento y de cada personaje hay una historia de esfuerzo, de decisiones difíciles y de mucha perseverancia”, afirmó el conductor.

La propuesta ocupará la pantalla de ATV+ cada sábado por la noche. El equipo anticipó que la temporada combinará entrevistas con recorridos por espacios vinculados al mundo empresarial y contenidos sobre tendencias y actividades públicas.

Vida y Empresa incorporará el especial Mujeres Poderosas

La cuarta temporada de Vida y Empresa contempla un formato que amplía la entrevista tradicional. Además de los diálogos con invitados, el programa tendrá secciones dedicadas a gastronomía, ferias, eventos y tendencias de distintos sectores.

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Uno de los segmentos anunciados lleva el nombre de Mujeres Poderosas. El especial estará orientado a visibilizar experiencias de mujeres que desarrollan carreras y proyectos en ámbitos diversos, con énfasis en el liderazgo y los retos que enfrentaron durante sus trayectorias.

Esta temporada está pensada para inspirar, pero también para brindar herramientas, ideas y nuevas miradas a quienes sueñan con construir su propio camino”, señaló Cristalli al referirse al enfoque de los nuevos episodios.

El programa contará con entrevistas a empresarios, emprendedores y figuras como Natalia Salas, Marina Mora y Rossana Fernández Maldonado
El programa contará con entrevistas a empresarios, emprendedores y figuras como Natalia Salas, Marina Mora y Rossana Fernández Maldonado

La producción anticipó la participación de figuras como Natalia Salas, Marina Mora, Rossana Fernández Maldonado, Connie Chaparro, Alexandra Graña, Javier Valdés, Tito Vega, Jackie Vásquez, Diego Seyfarth y Fiorella Flores. Cada invitado compartirá aspectos de su recorrido profesional, sus proyectos actuales y las decisiones que marcaron su actividad.

El programa abordará las historias personales desde una perspectiva ligada a los negocios y al desarrollo de iniciativas. La intención es mostrar los momentos de dificultad, los cambios de rumbo y las herramientas que permitieron a los entrevistados sostener o transformar sus propuestas.

Innovación digital

La productora Blamy Morán explicó que la nueva temporada se sostendrá en una estrategia que busca dar continuidad digital a las historias que se verán en el programa. La propuesta contempla la publicación de contenidos vinculados con los invitados y las secciones de cada emisión.

Estamos apostando por una producción 360°. Queremos que cada historia tenga una segunda vida en nuestras plataformas digitales y redes sociales”, declaró Morán.

La productora sostuvo que esa distribución permitirá que las entrevistas lleguen a un público más amplio. También dijo que la finalidad es presentar el mundo empresarial desde un lenguaje accesible y vinculado a las experiencias de sus protagonistas.

“La idea es acercar el mundo empresarial a las personas desde una mirada entretenida, humana e inspiradora, mostrando que detrás de cada logro siempre existe una historia que puede motivar a otros”, añadió.

Con esa estructura, Vida y Empresa buscará articular información sobre negocios y emprendimientos con relatos personales de los invitados. La nueva temporada se estrenará este sábado 12 de septiembre, a las 19:00, por ATV+, con Homero Cristalli en la conducción y Blamy Morán en la producción

El programa contará con entrevistas a empresarios, emprendedores y figuras como Natalia Salas, Marina Mora y Rossana Fernández Maldonado La nueva temporada incluirá el especial Mujeres Poderosas, dedicado a historias de liderazgo femenino en distintos sectores
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