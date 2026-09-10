Perú

Día de la Familia Peruana: Actividades en diversos parques de Lima hasta este domingo 13 de setiembre

La Municipalidad de Lima organizó una programación con cine, talleres, pasacalles, actividades ambientales, espectáculos y propuestas deportivas en distintos espacios de la capital. La agenda continuará hasta el domingo 13 de setiembre

Actividades por el Día de la Familia Peruana
Actividades por el Día de la Familia Peruana - MML
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) programó actividades culturales, deportivas, ambientales y recreativas para celebrar el Día de la Familia Peruana en distintos puntos de la capital hasta el domingo 13 de setiembre.

La iniciativa, denominada “Lima en familia”, incluye propuestas para niños, jóvenes y adultos en parques metropolitanos, clubes, museos, espacios naturales y vías de la ciudad. De acuerdo con la comuna, varias actividades serán de acceso gratuito, aunque otras requieren inscripción previa o pago, según la disponibilidad.

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El Día de la Familia Peruana se conmemora cada segundo domingo de setiembre. La fecha central de la programación será este domingo, con eventos simultáneos en diversos distritos y espacios administrados o promovidos por la Municipalidad de Lima.

Cine, talleres y espectáculos durante los primeros días

La agenda comenzó este jueves 10 de setiembre con una función de la película Kung Fu Panda 4 en el Parque Metropolitano Los Soldados del Perú, ubicado en la cuadra 32 de Joaquín Capello. La proyección, organizada por el Servicio de Parques de Lima (Serpar), está prevista para las 17:00.

Actividades por el Día de la Familia Peruana
Actividades por el Día de la Familia Peruana - MML

Para el viernes 11, la Gerencia de Desarrollo Económico anunció el taller de repostería “Dulces momentos juntos”, que se desarrollará entre las 10:00 y las 12:30 en el Mercado Santa Rosa de Lima. Ese día también habrá dos actividades virtuales: el webinar sobre organización de los ingresos del hogar, de 11:30 a 12:30, y una charla sobre familia y emprendimiento, entre las 15:00 y las 16:00.

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A las 17:30, el Pasaje Nicolás de Rivera recibirá el concierto del Programa de Coral Música para Crecer, presentado por la Gerencia de Cultura de la MML.

El sábado 12, el Parque Metropolitano La Muralla concentrará parte de la jornada con “Familia, Diversión y Cultura en La Muralla”, programada de 11:00 a 15:00. Al mediodía partirá desde ese lugar el “Pasacalle en Lima”, que recorrerá el centro histórico hasta la Plaza San Martín.

La agenda también llegará a Pantanos de Villa, en Chorrillos, donde se realizará a las 13:00 el “Bingo de Aves y show de Tachuris”. La actividad propone dinámicas de identificación de especies para acercar a los asistentes a la biodiversidad del humedal, reconocido como el único Sitio Ramsar de la capital.

Ese sábado habrá, además, una retreta de la Banda de Música del Ejército del Perú en la Plaza Mayor, a las 19:00. El Museo Bodega y Quadra presentará “Cuentacuentos en el MET”, con funciones a las 16:00 y 18:00.

Actividades por el Día de la Familia Peruana
Actividades por el Día de la Familia Peruana - MML

El domingo reunirá actividades en parques, clubes y la avenida Arequipa

La programación del domingo 13 incluirá la gincana “La familia recicla” en Pantanos de Villa, con una competencia de clasificación de residuos. La Municipalidad de Lima informó que los grupos familiares de más de cuatro integrantes tendrán ingreso gratuito ese día. Los grupos de más de seis personas podrán acceder a una hora de pícnic sin costo en el Embarcadero 2.

También habrá una promoción de 2x1 en actividades acuáticas y acceso libre para las primeras 20 personas. En el Parque Metropolitano Los Anillos se realizará, de 10:00 a 14:00, la jornada “Familias Unidas, Mentes Sanas: Jornada de Integración y Bienestar”.

El Parque Metropolitano Alameda Las Malvinas ofrecerá un taller de dibujo y pintura, de 15:00 a 17:00, y una presentación de la Morenada Huajsapata Puno, entre las 16:00 y las 18:00. La agenda se completa con un festival musical e infantil en el Club Metropolitano Huáscar, servicios de bienestar y belleza en Manco Cápac, una gincana en Lloque Yupanqui y el Festival Familiar Amancaes.

El Circuito Mágico del Agua tendrá un pasacalle de caporales, un show infantil y presentaciones musicales desde las 17:00 hasta las 20:00. En tanto, el Parque de las Leyendas programó talleres, espectáculos y exhibiciones en sus sedes de Huachipa y San Miguel.

La Ciclovía Recreativa de la avenida Arequipa funcionará el domingo de 7:00 a 13:00, libre de vehículos motorizados. Habrá escuela de ciclismo urbano, ajedrez gigante y auxilio mecánico gratuito para bicicletas. La MML indicó que los detalles sobre inscripciones y pagos de los recorridos turísticos estarán disponibles en el Facebook de Desarrollo Económico MML.

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