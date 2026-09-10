Pamela Franco desmiente a Melanie Martínez y explica la razón de su alejamiento: “Estoy decepcionada de ella”

Pamela Franco brinda declaraciones sobre las recientes versiones de Melanie Martínez, quien reveló que la cumbiambera dejó de seguirla en redes luego de haber compartido una canción juntas. Además, contó que ya no tiene apoyo legal en su proceso con Christian Domínguez, el mismo que había sido proporcionado por Franco. Pamela aclara la situación

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Las declaraciones surgieron después de que Martínez hablara en exclusiva con América Hoy sobre su vínculo con Franco. Ante las cámaras del mismo programa, la intérprete de cumbia sostuvo que nunca actuó con mala intención ni buscó obtener algún beneficio de la situación personal de Melanie.

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Franco respondió al deseo de Martínez de mantener lejos a las personas que considere falsas o hipócritas. “Está bien, ¿no? Nadie desea personas falsas ni hipócritas en su vida. Lo que ella está pidiendo, le deseo también que eso no tenga en su vida, porque nadie lo quiere tener”, manifestó.

Pamela Franco habla en una entrevista televisiva sobre los motivos que la llevaron a distanciarse de Melanie Martínez.

La actual pareja de Christian Cueva negó también que haya bloqueado a Martínez en alguna plataforma. Explicó que nunca la siguió en Instagram y que el contacto en TikTok se produjo únicamente por motivos laborales, luego de la transmisión en vivo que realizaron para promocionar la canción que grabaron juntas.

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“A ella nadie le bloqueó. A ella nunca le he seguido en Instagram, pero siempre se le ha hecho etiquetas”, señaló Franco en declaraciones recogidas por América Hoy.

La artista contó que, tras las recientes acusaciones, revisó sus conversaciones y consultó con su equipo para comprobar si existía algún intercambio que pudiera generar confusión. Según dijo, no encontró mensajes directos ni un vínculo frecuente con Martínez fuera de las actividades relacionadas con la colaboración musical.

La cantante Pamela Franco responde a preguntas de la prensa sobre las causas de su distanciamiento de Melanie Martínez.

“La sigo en TikTok por un live que hicimos y que fue muy popular. A raíz de eso yo la sigo”, explicó. Además, indicó que no tiene el número de WhatsApp de Martínez y que el último contacto entre ambas ocurrió cuando la invitó a su cumpleaños.

Pamela Franco explica el apoyo legal que recibía Melanie Martínez

La cantante también se refirió a la ayuda que ofreció a Melanie Martínez durante el proceso legal que esta mantenía con Christian Domínguez. Franco indicó que, al conocer que Martínez no contaba con recursos para afrontar el caso, se puso en contacto con una abogada que aceptó brindarle sus servicios.

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De acuerdo con su versión, la letrada asumió inicialmente la asesoría sin cobrar honorarios. Franco precisó que ella cubrió algunos gastos menores del trámite, como copias y otros pagos administrativos, que oscilaban entre 10 y 20 soles.

“Yo a ella le dije: ‘Oye, sí, haz algo’. No tenía los medios, entonces hablé con la abogada y la doctora gentilmente brindó sus servicios”, relató en el programa matutino.

La cantante Pamela Franco ofrece declaraciones en televisión sobre el fin de su relación de amistad con Melanie Martínez.

Franco afirmó que, con el avance del proceso, la abogada consideró que Martínez debía empezar a comunicarse directamente con ella y asumir los desembolsos propios de las gestiones legales. La cantante sostuvo que ese cambio generó incomodidad en la madre de la hija de Domínguez.

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Según detalló, Martínez no quiso continuar con la asesoría porque debía hacerse cargo de esos gastos. A ello sumó que le molestaron unas declaraciones difundidas en América Hoy, en las que, según Franco, Martínez se expresó de forma negativa sobre la profesional que la había respaldado.

“No puedes hablar mal de alguien que te está apoyando. De esa manera no son las cosas”, dijo la cumbiambera, quien sostuvo que ese episodio marcó un punto de quiebre entre ambas.

Franco descartó haber utilizado la exposición mediática de Martínez para obtener rédito personal. “Yo con ella, la verdad, sí estoy bastante decepcionada. Yo con ella no me he portado mal”, expresó.

Melanie Martínez revela que Pamela Franco la bloqueó y se quedó sin apoyo legal contra Christian Domínguez

La intérprete pidió que Martínez precise qué beneficio habría conseguido a raíz de su cercanía. “Por si acaso, porque por ahí he leído que yo he querido sacar provecho. A ver, dígame en qué he podido sacar provecho”, cuestionó.

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Al final de su descargo, Pamela Franco aclaró que no espera una disculpa pública. Su pedido fue que no se difundan versiones que, desde su perspectiva, no se ajustan a lo ocurrido. “No espero nada, hija. Solamente no quiero que nadie me moleste, que nadie hable mentiras, que no se armen películas”, concluyó.