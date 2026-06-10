Dólar experimenta volatilidad en Perú por segunda vuelta presidencial y ahora cuesta S/ 3,410

El tipo de cambio en Perú cerró la jornada con una subida frente al resultado previo, en medio de una sesión marcada por factores externos y el escenario electoral local. El dólar terminó en S/ 3,410, por encima de los S/ 3,390 registrados al cierre anterior.
La tensión internacional entre Estados Unidos e Irán influyó en los mercados, generando un avance del petróleo y presión vendedora sobre algunos activos de riesgo, principalmente acciones tecnológicas. En este contexto, los inversionistas mostraron mayor interés por instrumentos considerados de refugio.
Mercado cambiario atento al conteo electoral
Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, la coyuntura global impulsó una mayor demanda por activos defensivos, mientras que el dólar a nivel internacional finalizó la jornada prácticamente estable. “Tras la apertura por encima del cierre previo, observamos mayor oferta interbancaria en las negociaciones posteriores a las 9:00 a.m. Este escenario se dio conforme al avance de la candidata Keiko Fujimori en el conteo de votos”, explicó el especialista.
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El analista detalló que estas operaciones llevaron al billete verde a retroceder desde S/ 3.4230 hasta S/ 3.403 hacia el mediodía. Además, señaló que, con el escrutinio al 97,8% y una diferencia reducida entre los postulantes, algunas entidades financieras locales empezaron a considerar en sus proyecciones una posible victoria de la candidata naranja.
Durante la jornada, el precio del dólar se movió dentro de un rango comprendido entre S/ 3.4020 y S/ 3.4250, reflejando la volatilidad generada por la combinación de factores internacionales y las expectativas alrededor de la segunda vuelta presidencial.
¿Cómo le fue al dólar a nivel internacional?
El dólar estadounidense mostró movimientos mixtos en los mercados internacionales, con una ligera presión bajista durante la jornada del 10 de junio, mientras los inversionistas aguardaban nuevos datos de inflación en Estados Unidos. El índice dólar DXY, que mide el desempeño de la moneda frente a una canasta de divisas principales, retrocedió alrededor de 0,1% hasta ubicarse cerca de los 99,85 puntos.
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La atención del mercado estuvo enfocada en las próximas señales sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, debido a que los operadores evalúan si el banco central podría mantener tasas elevadas por más tiempo. Las expectativas de un posible ajuste al alza en las tasas han aumentado tras datos económicos sólidos, especialmente por el buen desempeño reciente del mercado laboral estadounidense.
En las sesiones previas, el billete verde había ganado impulso por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y una mayor demanda de activos considerados refugio ante tensiones geopolíticas. El DXY llegó a superar los 100 puntos el 8 de junio, alcanzando un máximo de dos meses, antes de moderar parte de ese avance.
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Los mercados ahora siguen de cerca la evolución de los precios al consumidor en Estados Unidos, ya que un dato de inflación más fuerte de lo esperado podría reforzar la expectativa de una postura monetaria más restrictiva y dar soporte al dólar. En contraste, señales de desaceleración inflacionaria podrían reducir la presión sobre la moneda estadounidense y favorecer a otras divisas internacionales.
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