Cortes de luz en Lima y Callao este viernes 11 de septiembre: ¿tu zona está entre las afectadas?

Este viernes 11 de septiembre, varios puntos de Lima y Callao registrarán cortes de luz durante diferentes momentos del día. Las interrupciones fueron previstas por la empresa eléctrica y no tendrán la misma duración en todas las zonas incluidas.
Entre los lugares comprendidos figuran Lima Cercado, Callao, San Juan de Lurigancho, San Miguel, Magdalena del Mar, Ancón, Puente Piedra, San Martín de Porres y San Antonio de Chaclla. El corte será focalizado y alcanzará únicamente a las calles, urbanizaciones y manzanas señaladas en el cronograma.
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¿Qué zonas tendrán corte de luz este viernes 11 de septiembre?
Estos son los sectores incluidos en la programación:
Lima Cercado — 00:00 a 06:00
- Jr. Cuzco cuadra 6.
- Jr. Ayacucho cuadra 7.
Callao — 09:00 a 18:00
- Av. Sáenz Peña cuadras 4 y 5.
- Jr. Marco Polo cuadra 1.
San Juan de Lurigancho — 09:30 a 16:30
- Coop. Huancaray, manzanas A, B, C, D, E, F, G e I.
- A.H. Eduardo de la Pinella, manzanas C3, C4, C5, C6, C7, C8, C11, C12 y D2.
- Prog. Ciudad Mcal. Cáceres, manzanas C3, C4, C5, C6, C8, C11, C12, C13 y D2.
San Miguel / Magdalena del Mar — 08:00 a 18:00
- Av. Juan Bertolotto Negro cuadras 0, 2, 5, 6 y 7.
- Av. Alfonso Ugarte cuadras 1, 2, 3 y 4.
- Jr. Arica cuadras 4, 5, 7 y 8.
- Av. Federico Gallese Taricchi cuadras 3, 5, 6, 7 y 8.
- Jr. Gran Mcal. Ramón Castilla cuadras 1, 2, 3 y 4.
- Plaza Punkuri, edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I y J.
- Av. Lima cuadras 5, 6, 7 y 8.
- Plaza Pallca, sector B1.
- Jr. Sucre cuadras 1 y 2.
- Av. Tacna cuadras 6, 7 y 8.
- Jr. Miguel Grau cuadras 1, 2 y 3.
- Calle Francisco Bolognesi cuadras 1, 2, 3 y 5.
- Av. Simón Bolívar cuadras 1 y 2.
- Av. San Miguel cuadras 5, 6, 7 y 8.
- Plaza Principal cuadra 1.
Ancón — 08:00 a 17:30
- P.I. de Ancón, manzanas M, N, O, P y Q.
San Juan de Lurigancho — 08:00 a 19:00
- A.H. 4 Suyos Nuevo Milenio, sector 5 de Julio, manzanas 1G, 1G prima, 1H, 1H prima, 1I, 1J, 1J prima, 1K, 1L, 1M, 1N, 1N prima, 1Ñ prima, 1O, 1O prima, 1P, 1Q, 1Q prima, 1R, 1R prima, 1S, 1S prima, 1T, 1T prima, 1U prima, 1V, 1V prima, 1W, 1X, 1X prima, 1Y, 1Z, 2A, 2B, 2C, 2D, 2D prima, 2E, 2E prima, 2G, 2I y 2S.
- A.H. 4 Suyos Nuevo Milenio, sector 5 de Julio, manzanas A, A1, A1 prima, A2, B, B prima, B2, C, D, F, G, H, I, I1, J, K, K1, L, M, M1, N, P, R2, S, S2, T, U y U2.
- Agrup. Fam. 5 de Julio Primero, manzanas A y B.
- P.J. Señor de los Milagros, manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J2, K, L, M, N, P, Q y R.
- Coop. Viv. Huancaray, manzanas G, I, J, K, L, LL, M y N.
- A.H. Comerciantes y Artesanos, manzanas D1 y D2.
- A.H. Cerrito Feliz, manzanas A, B, C, D, E y H.
- Agrup. Fam. 4 de Abril Las Lomas, manzanas A, B, C, D y K.
- A.H. Santa Fe, manzanas A, B, C y D.
- A.H. Los Vencedores, manzanas A, B y C.
- Asociación de Vivienda Las Lomas San Isidro Labrador, manzanas A, B, C, D, E y G.
- Agrup. Fam. Vista Alegre, manzanas A, B, C, D, E, F, G, O1, P1 y P2.
- Agrup. Fam. Los Leones de SJL, Mz. O2.
- Asociación Pro. Viv. Ramón Castilla, manzanas D1, D2 y F5.
- Asociación PinielLite Ramón Castilla, manzanas D1, D2, F5 y F6.
Puente Piedra — 09:00 a 17:00
- Asociación de Vivienda El Dorado, manzanas A, A1, B, B1, C, C1, C2, D, E, E1, E2 y G.
San Martín de Porres — 09:30 a 18:30
- Urb. Pro. Industrial, manzanas B y C.
- Av. Gerardo Unger cuadra 82.
Lima Cercado — 10:00 a 13:00
- Av. Mariano Cornejo cuadras 15, 16 y 17.
- Av. La Alborada cuadra 17.
- Jr. Julio Rodavero, cuadras 8 y 9.
- Jr. Mercurio cuadras 5, 6 y 7.
- Jr. Neptuno cuadras 4, 5, 6 y 7.
- Jr. Saturno cuadras 3, 9 y 10.
- Jr. Plutón cuadras 8 y 9.
- Jr. Meteoro cuadras 4, 5 y 6.
- Jr. Las Orquídeas cuadras 5 y 6.
- Jr. Urano cuadra 1.
- Jr. Venus cuadras 9 y 10.
- Jr. Júpiter cuadras 1, 5 y 6.
- Jr. Marte cuadras 3, 4, 5 y 6.
- Urb. Asincoop Cipreses, manzanas G, H, I, J, K, L y M.
San Antonio de Chaclla — 09:00 a 17:00
- Asociación de Posesionarios Las Lomas, Anexo 22 Jicamarca, manzanas AK, AL, AS y AT.
¿Cómo prepararse ante un corte de luz?
Los usuarios pueden tomar algunas medidas antes del inicio de una interrupción programada. Una de las principales es cargar celulares, laptops y otros equipos necesarios para las actividades del día. También es recomendable contar con linternas y baterías disponibles.
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Asimismo, se aconseja desconectar los equipos eléctricos sensibles antes del corte para evitar posibles inconvenientes cuando se restablezca el suministro. En el caso de refrigeradoras y congeladoras, mantener las puertas cerradas ayuda a conservar la temperatura durante el periodo sin electricidad.
Los horarios corresponden únicamente a los sectores detallados en el cronograma. Esto significa que el corte no necesariamente afectará a todo el distrito, sino a las calles, urbanizaciones, asentamientos o manzanas comprendidas en la programación. El horario de reposición también puede variar de acuerdo con el desarrollo de los trabajos.
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