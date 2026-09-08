Perú

Escudo de las Américas: ¿en qué consiste la iniciativa de EE. UU. a la que Perú se unirá?

Marco Rubio confirmó el ingreso peruano durante una gira que también incluyó paradas en Colombia y Ecuador, previa a su encuentro con la presidenta Keiko Fujimori en Lima

El secretario de Estado calificó a Perú como un aliado extra-OTAN, en el primer viaje del funcionario al país sudamericano desde que asumió el cargo. (Crédito: Canal N)
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este martes a Lima como parte de una gira por tres países sudamericanos con la que Washington busca reforzar sus alianzas de seguridad en la región. Antes de arribar al Perú, el funcionario confirmó, en una columna publicada en El Comercio, la incorporación del país al Escudo de las Américas, iniciativa lanzada por Estados Unidos en marzo para coordinar acciones contra el crimen organizado en el hemisferio.

La visita de Rubio se extenderá hasta el jueves 10 de septiembre e incluyó previamente paradas en Colombia y Ecuador. En Lima, el funcionario se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori, quien asumió el cargo el 28 de julio. La seguridad regional y la cooperación bilateral serán algunos de los principales temas de la agenda.

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Composición con el logotipo del Escudo de las Américas, Marco Rubio ante banderas de Estados Unidos y una imagen circular de Keiko Fujimori
Marco Rubio promueve la integración de Perú en el Escudo de las Américas durante su visita a Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori. (Composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Qué es el Escudo de las Américas?

El Escudo de las Américas fue presentado por el presidente Donald Trump el 7 de marzo durante una cumbre celebrada en Miami, Florida, con la participación de mandatarios de la región. La iniciativa busca coordinar el intercambio de inteligencia, la cooperación militar y policial y el control de las rutas del narcotráfico entre los países participantes.

El mecanismo se articula mediante una coalición contra los cárteles de las Américas, denominada America’s Counter Cartel Coalition. Esta permite que los Estados participantes soliciten asistencia a sus socios, incluido Estados Unidos, para combatir la infraestructura de las organizaciones criminales y sus rutas de tráfico.

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Fotografía difundida en la cuenta en X @DanielNoboaOk del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de Noboa (d) y su homólogo de EE.UU., Donald Trump (4-d), en la foto de familia en la cumbre 'Escudo de las Américas' este sábado, en Miami (Fl, EE.UU.). EFE/ @DanielNoboaOk
Fotografía difundida en la cuenta en X @DanielNoboaOk del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de Noboa (d) y su homólogo de EE.UU., Donald Trump (4-d), en la foto de familia en la cumbre 'Escudo de las Américas' este sábado, en Miami (Fl, EE.UU.). EFE/ @DanielNoboaOk

Objetivos centrales de la alianza

Entre los principales objetivos del Escudo de las Américas figuran el intercambio de inteligencia, la coordinación de operaciones militares conjuntas, el control migratorio y la contención de amenazas a la seguridad regional. Washington plantea una respuesta coordinada frente a problemas como el narcotráfico, la migración irregular y la expansión de organizaciones criminales transnacionales.

El Departamento de Estado señaló que uno de los objetivos de la gira de Rubio por Colombia, Ecuador y Perú es “fortalecer alianzas clave de Estados Unidos en la región” y profundizar la cooperación frente a lo que la administración estadounidense denomina “narcoterrorismo”.

El presidente panameño presentó estos proyectos en el marco de la cumbre "Escudo de las Américas" (Cortesía: Casa Presidencial)
El presidente panameño presentó estos proyectos en el marco de la cumbre "Escudo de las Américas" (Cortesía: Casa Presidencial)

Importancia para Perú

Estados Unidos destacó la incorporación de Perú al mecanismo y su expectativa de fortalecer la relación bilateral con el gobierno de Keiko Fujimori. “Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo a Perú –que ahora es un importante aliado extra OTAN– en el Escudo de las Américas”, señaló Rubio.

En el ámbito económico, el secretario de Estado destacó las inversiones estadounidenses en sectores estratégicos. “Tras la firma de nuestro Memorando de Entendimiento sobre Minerales Críticos, en febrero de 2026, la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional (DFC) de Estados Unidos destinó US$5 millones de forma directa al sector minero de Perú, que generan ingresos fiscales y empleos locales en ese país”, sostuvo.

El funcionario también cuestionó las inversiones respaldadas por China y resaltó el papel del sector privado estadounidense. “Mientras los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales de Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos, el sector privado de Estados Unidos está trayendo inversiones abiertas impulsadas por el mercado, que preservan la propiedad peruana y protegen los intereses de seguridad de nuestro hemisferio”, agregó.

Primer plano de Keiko Fujimori con traje oscuro y banda rojiblanca con emblema peruano, junto a un escudo con mapa de las Américas y texto Shield of the Americas
La presidenta Keiko Fujimori, junto al emblema del Escudo de las Américas, señala el interés de Perú en la coalición contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. (Composición: Infobae Perú)

Incorporación de nuevos países

A la cumbre fundacional en Miami asistieron representantes de doce países: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Colombia se sumó posteriormente a la iniciativa tras la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente.

Perú, por su parte, había expresado previamente su intención de incorporarse al Escudo de las Américas. En agosto, el canciller Carlos Espá informó sobre la adhesión preliminar del país. Ahora, Rubio confirmó que Washington está “recibiendo al Perú” en el mecanismo, lo que marca un avance en el proceso de incorporación.

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