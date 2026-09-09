Evelyn Vela arremete contra Samahara Lobatón tras su paso por ‘La Prisión de Destino 2’: “Espantoso y dejó mucho que hablar”

Evelyn Vela arremete contra Samahara Lobatón por su participación de ‘La Prisión de Destino 2’: “Espantoso y dejó mucho que hablar”. Willax TV: Amor y Fuego.

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Evelyn Vela cuestionó la participación de Samahara Lobatón en ‘La Prisión de Destino 2′, el reality que reunió a creadores de contenido en Estados Unidos y terminó antes de lo previsto. En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, la empresaria calificó de “espantoso” lo ocurrido en el programa y señaló que la presencia de la influencer generó comentarios.

La exvedette también criticó una declaración de Samahara Lobatón sobre Youna, padre de su hija. Vela consideró inapropiado que se hicieran comentarios sobre el lugar donde él vivió y envió un mensaje a los habitantes de Castilla.

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El cuestionamiento de Evelyn Vela se produjo después del regreso de Samahara Lobatón a Lima, tras una semana de grabaciones de La Prisión de Destino 2 en Miami. A su llegada, la influencer rechazó las versiones que ponían en duda su situación migratoria y aseguró que viajó con sus documentos en regla.

Evelyn Vela cuestionó la participación de Samahara Lobatón en La Prisión de Destino 2. Captura: 'Amor y Fuego'.

Evelyn Vela cuestionó la participación de Samahara Lobatón en el reality

Evelyn Vela fue consultada sobre el paso de Samahara Lobatón por La Prisión de Destino 2. La empresaria no ocultó su opinión sobre las situaciones que se expusieron durante el programa.

“De ese reality, pero de verdad que espantoso, dejó mucho que hablar. O sea, no, no, no me gustó”, expresó Vela.

La participación de Samahara Lobatón en el formato estuvo marcada por discusiones con otros integrantes y por los comentarios que surgieron después de que las transmisiones fueran suspendidas. La influencer formó parte de un elenco que incluía a Youna, con quien tiene una hija.

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Vela señaló que no estuvo de acuerdo con las declaraciones de Lobatón que, según su opinión, desmerecían a Youna por haber vivido en el Callao. La empresaria consideró que no corresponde menospreciar a una persona por su lugar de origen o residencia.

“Que nunca hay que menospreciar donde uno ha vivido, pues, ¿no? Este, me parece súper mal. Le mando un saludo a toda la gente de Castilla, que bueno, ellos son de allá de Castilla, ¿no? Es un sitio lindo”.

El comentario de Evelyn Vela sobre Youna y el Callao

El reportero de ‘Amor y Fuego’ le consultó a Evelyn Vela si consideraba que Samahara Lobatón se había expresado de forma despectiva al hablar sobre el lugar donde habría vivido Youna. La empresaria respondió que le parecía negativo que alguien reniegue de un espacio en el que creció.

“Eh, qué feo, ¿no? Qué feo que una persona se exprese así del sitio donde creció”, manifestó.

Las declaraciones de Vela se suman a los comentarios que surgieron tras la participación de Samahara Lobatón y Youna en La Prisión de Destino 2. Ambos protagonizaron discusiones durante la convivencia y, posteriormente, aparecieron versiones sobre un presunto incidente en una discoteca de Miami.

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A su regreso a Lima, Samahara Lobatón negó que hubiera existido una agresión. “No hubo golpes, no hubo escándalos, no hubo agresión”, afirmó ante las cámaras de Amor y Fuego.

La influencer relató que coincidió con Youna en un local nocturno y que conversaron sobre asuntos que se habían comentado en el reality. Según su versión, ocurrió un roce entre ambos, pero trabajadores del establecimiento solicitaron que uno de los dos se retirara para evitar que el intercambio escalara. Lobatón aseguró que decidió irse.

La empresaria criticó un comentario de Samahara Lobatón sobre Youna y el lugar donde vivió. Captura: 'Amor y Fuego'.

Samahara Lobatón negó problemas migratorios tras volver a Lima

El retorno de Samahara Lobatón al Perú ocurrió luego del final anticipado de ‘La Prisión de Destino 2′, producción que se realizaba en Miami bajo la dirección del creador de contenido Danny Pérez, conocido como ‘Destino’. La influencer fue consultada por los cuestionamientos sobre los documentos con los que ingresó a Estados Unidos.

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La polémica surgió después de que el podcaster Manuel Lima afirmara, durante una transmisión en redes sociales, que Samahara Lobatón habría presentado información falsa para trabajar en el reality. Esa versión vinculó la situación migratoria de algunos participantes con la decisión de detener las emisiones.

“Tú eres una de las personas que realmente, podría decirse, engañaste a Destino con tu documento. No hagas hablar, Samahara. Realmente, tú no sabes lo que está pasando ni la gravedad de lo que Destino decidió hacer”, afirmó Manuel Lima.

Samahara Lobatón rechazó esos cuestionamientos, aunque indicó que no podía profundizar en el tema. “Yo no puedo hablar nada de eso. Yo fui con todo en regla, con todo en orden, yo no tengo ningún problema”, declaró.

La influencer añadió que los participantes que viajaron desde otros países también contaban con la documentación necesaria. “Los que llegamos de otros países, llegamos con todo en regla”, sostuvo, sin precisar qué tipo de permiso migratorio utilizó para participar en el proyecto.

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Qué se conoce del final de ‘La Prisión de Destino 2′

Danny Pérez señaló que recibió denuncias anónimas sobre una posible presencia de participantes con problemas migratorios. Sin embargo, negó que hubiera personas indocumentadas dentro de la producción y descartó una intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en el lugar de grabación.

“Nadie estaba indocumentado. Hay personas que estaban en proceso, con parole, asilo, esperando un trámite”, sostuvo Danny Pérez al referirse a las versiones que circularon después de la suspensión del reality.

Según la explicación del productor, la decisión de interrumpir las transmisiones respondió al temor de que la exposición pública afectara procesos migratorios que algunos integrantes mantenían en curso. Esa versión contrasta con las afirmaciones de Manuel Lima, quien relacionó a Samahara Lobatón con los problemas que rodearon al programa.

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Hasta el momento, los señalamientos sobre una presunta irregularidad migratoria corresponden a declaraciones difundidas en redes sociales y programas de entretenimiento. No se conoció un pronunciamiento de autoridades migratorias de Estados Unidos ni documentación pública que confirme una irregularidad en el caso de Samahara Lobatón.

El programa de realidad "La Prisión de Destino 2", con Samahara Lobatón y Youna, fue cancelado tras denuncias ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.