Tefi Valenzuela se defiende tras declaraciones de Eleazar Gómez en La Granja VIP: “Intentaste matarme”

Tefi Valenzuela reaccionó a las declaraciones que Eleazar Gómez ha hecho en La Granja VIP sobre la agresión física y verbal que cometió en su contra en noviembre de 2020 y que lo llevó a pasar alrededor de 6 meses en prisión por violencia familiar.

La modelo peruana publicó un video en su cuenta de TikTok, donde su ex se deslinda de lo ocurrido y señala que le pudieron un 4.

“Era de otro país, me la aplicaron bien duro. Se siente culero, porque la gente siempre tiene una versión, yo pasé medio año ahí injustamente, me pusieron el 4 culero”, dijo Eleazar en conversación con El Patrón.

La modelo aseguró que está preocupada porque su ex aparentemente no cambió tras agredirla TikTok: @tefivalenzuela

Las declaraciones del actor desconcertaron a Tefi Valenzuela, quien no dudó en defenderse.

"Este video es de 6 noviembre 2025 en TV Azteca donde mi agresor vuelve a mencionarme. Tú, Eleazar, en la corte el 2021 cuando te dieron tu condena después de ser vinculado a proceso por las pruebas, aceptaste frente al juez haberme golpeado brutalmente y se te encontró CULPABLE. Ahora te inventas que te pusimos un 4, como si fuera un chiste que intentaras M@TARME“, escribió.

La también cantante perdonó a Eleazar y se enfocó en crecer como persona, pero no está dispuesta a permitir que, cuatro años después de lo sucedido, niegue lo que hizo.

Estas fueron las controversiales fotos del caso de Eleazar, publicadas en su momento por Carlos Jiménez (Foto X/c4jimenez)

"Yo a ti decidí interpretarte como un maestro en mi vida, perdonarte, y después de eso yo me convertí en una mejor persona y si eso tenía que pasar para que yo mejore, no me quejo, se lo agradezco a Dios, pero no voy a permitir que te victimices, ni que engañes, para lavar tu imagen, no eres y nunca serás una víctima. ¿Dónde quedaron tus disculpas y tu disque arrepentimiento? Tú estás reviviendo un pasado que yo había dejado de lado. Ya déjame en paz y sigue tu camino lejos de mí“, añadió.

Eso no fue todo. Y es que antes de que Eleazar Gómez hiciera esas declaraciones, Tefi Valenzuela compartió otro video en su cuenta de TikTok en donde aseguró que no tiene nada que demostrar, pues ya se dictó condena, pero se dijo preocupada porque cree que su ex no aprendió de lo sucedido.

“Lo que me preocupa es que él no ha entendido que todo esto que nos pasó, que puede haber sido de las cosas más dolorosas de nuestra vida, porque él pudo haber arruinado su vida completa, si yo me moría ese día, sí iba preso de por vida. Tú no sabes cómo puedes desgraciarte tu vida en un segundo. Nosotros, por llevar una relación así tóxica, una relación donde él demostró su narcisismo y que es un psicópata, porque eso es lo que es, porque él ha golpeado múltiples veces a muchas mujeres, no haya entendido que tenía algo que cambiar”, comentó.

Tefi Valenzuela cerró su video con un llamado para todas las personas que sufren violencia o saben de alguien que esté pasando por esa situación: “No lo normalicen, no es un juego, no va a mejorar”.