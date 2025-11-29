México

Tefi Valenzuela exige derecho de réplica a TV Azteca tras declaraciones de Eleazar Gómez en La Granja VIP

El actor mexicano aseguró que estuvo en prisión por “algo que no hizo”

Foto: Instagram / @eleazargomez333 @tefivalenzuela
Tefi Valenzuela -actriz y ex pareja de Eleazar Gómez- publicó un contundente comunicado en sus redes sociales en respuesta a las declaraciones que el actor ha hecho en La Granja VIP.

Y es que el protagonista de “Atrévete a soñar” habló sobre el proceso legal que enfrentó en 2020 por presunta violencia familiar tras una denuncia que la actriz interpuso en su contra; confesó que la situación lo afectó y negó los hechos a pesar de que fue declarado culpable.

"Estas afirmaciones, difundidas nuevamente a nivel nacional por TV Azteca a través de “La Granja VIP” y de sus plataformas digitales, me aluden directamente, son falsas o inexactas y su divulgación me causa un agravio grave en mi honor, reputación, imagen y seguridad, al revictimizarme y alentar ataques, descalificaciones y violencia digital en mi contra“, se lee en el comunicado de Valenzuela.

Tefi Valenzuela exige derecho de réplica

Con base en ello, la actriz peruana apeló a su derecho de réplica y exigió que se lea el siguiente mensaje en la gala de La Granja VIP.

"En noviembre de 2020 denuncié a Eleazar Gómez después de sufrir una agresión física dentro de mi domicilio en la Ciudad de México, cuando mis vecinos llamaron a la policía y fue detenido en flagrancia. A partir de esa denuncia, Eleazar Gómez fue detenido y se inició una carpeta de investigación y un proceso penal en su contra", comenzó.

Y continuó: “Un juez de la Ciudad de México lo vinculó a proceso y, el 25 de marzo de 2021, Eleazar Gómez aceptó su responsabilidad penal, se declaró culpable mediante un procedimiento abreviado y obtuvo una sentencia condenatoria con libertad condicional por tres años, con obligaciones de reparación del daño y otras medidas impuestas por la autoridad. No se le declaró inocente ni se calificó como injusta su detención”.

Con base en ello, Tefi Valenzuela aseguró que es falso e inexacto asegurar que estuvo en la cárcel injustamente o que fue víctima de una artimaña.

"Solicito que, al abordar este tema, se recuerde que existe una sentencia penal que reconoce la agresión que sufrí y que Eleazar Gómez se declaró culpable del delito por el que fue procesado“, concluyó.

¿Qué dijo Eleazar Gómez sobre su paso por la cárcel?

Fue en una transmisión en vivo de La Granja VIP en donde el actor contó cómo fue su paso por prisión:

“Como muchas personas saben, estuve detenido. El sentirse señalado, el sentirse juzgado... nadie quiere pasar por una situación así. ¿Cómo me hacía sentir? Completamente vulnerable. Sentí una frustración muy grande, un dolor muy, muy fuerte en el pecho que es un dolor que no te deja respirar”, comenzó.

Y añadió: “Pero no solo por mí, por lo que tuvo que pasar mi familia. La frustración que yo llegué a sentir estando en ese lugar no la puedo describir ni siquiera con palabras. O sea, el sentir que te quitan todo, tu forma de ser, tu forma de vivir, te alejan de todo lo que quieres y sabiendo que estaba ahí adentro por algo que no hice, eso siempre fue muy frustrante para mí“, dijo.

