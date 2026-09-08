Perú

¿Cómo estará el clima en Lima este 8 de septiembre?

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Guardar

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante:el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

PUBLICIDAD

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Lima este martes 8 de septiembre:

La probabilidad de lluvia para este 8 de septiembre en Lima es de 15% durante el día y del 12% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 43% en el transcurso del día y del 79% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 26.5 grados y un mínimo de 22.0 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 11.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 18.5 kilómetros por hora en el día y los 22.2 kilómetros por hora por la noche

La predicción del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentando principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

PUBLICIDAD

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en LimaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Magaly Medina comparó reparación civil por la muerte de Paul Flores con sentencia favorable a Jefferson Farfán: “¿Cuál es la justicia?”

Medina respaldó una reflexión de Rosario Sasieta sobre el valor de la vida en el Perú y cuestionó que una reparación civil pueda resultar insuficiente para una familia que perdió a un ser querido: “La vida no vale nada”

Magaly Medina comparó reparación civil por la muerte de Paul Flores con sentencia favorable a Jefferson Farfán: “¿Cuál es la justicia?”

PISA 2025: Perú cae 9 puntos en Matemática y 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel básico

La evaluación internacional organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide las competencias de estudiantes de 15 años, registró además retrocesos nacionales en Lectura y Ciencias

PISA 2025: Perú cae 9 puntos en Matemática y 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel básico

A qué hora juega Perú vs Argentina HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ buscará revertir los resultados de sus recientes amistosos ante las ‘panteras’, unas de las favoritas para hacerse con el certamen internacional. Conoce los detalles del compromiso

A qué hora juega Perú vs Argentina HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Magaly Medina se burló de críticas a Alejandra Baigorria tras viajar a Japón con Said Palao: “Sonreía más en el yate que contigo”

“No tiene un marido, tiene un roommate”. La modelo respondió en los comentarios a los usuarios que cuestionaron su viaje con su esposo y aseguró que la critican por culpa de la conductora de Magaly TV La Firme. La conductora de ATV mostró los mensajes y se burló de las reacciones, mientras cuestionó nuevamente la relación de la empresaria con el chico reality

Magaly Medina se burló de críticas a Alejandra Baigorria tras viajar a Japón con Said Palao: “Sonreía más en el yate que contigo”

Resultados ganadores del Gana Diario de este lunes 7 de setiembre

¿Se rompió el pozo millonario este lunes? Revise si se convirtió en el afortunado ganador del último sorteo

Resultados ganadores del Gana Diario de este lunes 7 de setiembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

“¿Cómo hago para leer esa huev**a?”: ministro César Astudillo deja su micro abierto y se queja al exponer sobre criminalidad

López Aliaga insiste en que “la flojonaza y vaga de Dina Boluarte” gobernaba mejor que Keiko Fujimori

Óscar Arriola sobre lo que hará tras dejar la PNP: “Voy a seguir viviendo mi vida, rogando para que esto mejore”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burló de críticas a Alejandra Baigorria tras viajar a Japón con Said Palao: “Sonreía más en el yate que contigo”

Magaly Medina se burló de críticas a Alejandra Baigorria tras viajar a Japón con Said Palao: “Sonreía más en el yate que contigo”

Ex de Yiddá Eslava niega deberle S/6 mil y responde por la cama y TV: “Nunca le he pedido ni un sol prestado”

Tilsa Lozano admitió que a los 43 sigue siendo ingenua en el amor y Gabriel Calvo le advierte: “No prestes plata”

Gregorio Pernía, ‘el Titi’ se sube al Corredor Azul en Lima y les muestra a sus fans cómo vive el transporte público peruano

BTS en Lima: Ticketmaster habilita la transferencia de entradas por Quentro, ¿cómo hacerlo?

DEPORTES

A qué hora juega Perú vs Argentina HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Argentina HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Alianza Lima expresa su profunda “preocupación y rechazo” por los polémicos arbitrajes “en el campo de juego y VAR” durante el Torneo Clausura 2026

Caminos del Inca 2026 celebra 60 años en ruta: ya hay más de 80 pilotos escritos para la edición 54

Cienciano da inicio a una semana crucial en Copa Sudamericana 2026: al frente Montevideo City y con una ausencia que obliga a modificar estrategia

Así le fue a Adrián Ugarriza en su debut con la camiseta del Hapoel Beer Sheva en la liga de Israel