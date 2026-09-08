Convocatoria laboral con más de 350 vacantes para este 09 de septiembre: conoce el lugar y el horario

Los asistentes deberán llevar su CV impreso y actualizado, documento necesario para presentar su perfil ante los potenciales empleadores - Créditos: MTPE.

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció una nueva oportunidad para quienes buscan incorporarse al mercado laboral formal. Este miércoles 9 de septiembre se desarrollará una gran convocatoria que pondrá a disposición de los postulantes más de 350 vacantes laborales.

La actividad se realizará desde las 9:00 a. m. hasta las 12:30 p. m. en el Centro de Empleo Villa El Salvador, ubicado en la avenida Solidaridad, Parcela II, manzana F, lote 11, en el Parque Industrial. Como referencia, el local se encuentra al costado del CITE MADERA.

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La iniciativa busca acercar las oportunidades de contratación a los vecinos del distrito y de otros sectores de Lima Sur que se encuentren en búsqueda de una plaza laboral. Los asistentes podrán conocer las opciones disponibles y participar en los procesos de selección correspondientes, según los perfiles requeridos por las empresas participantes.

Los postulantes podrán participar en procesos de selección de acuerdo con los perfiles y requisitos solicitados por las empresas participantes - Créditos: MTPE.

Certificado Único Laboral gratuito

Uno de los servicios que ofrecerá esta jornada será la posibilidad de obtener de manera gratuita el Certificado Único Laboral (CUL), documento que reúne información oficial de utilidad para los procesos de búsqueda de trabajo.

El certificado permite acreditar determinados datos personales y antecedentes relevantes para una postulación, por lo que constituye una herramienta que puede facilitar la presentación de documentos ante potenciales empleadores.

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Las personas interesadas deberán acudir con su currículum vitae (CV) impreso actualizado y documento de identidad (DNI), ya que estos elementos serán necesarios para participar en la jornada y presentar su información ante los empleadores.

El MTPE promueve este tipo de actividades como parte de sus acciones para conectar a las personas que buscan trabajo con empresas que requieren personal. La atención presencial también permite que los interesados reciban orientación vinculada con su inserción laboral y el acceso a empleos formales.

La convocatoria se realizará en Villa El Salvador, en el Centro de Empleo ubicado en el Parque Industrial, de 9 a. m. a 12:30 p. m. - Créditos: MTPE.

¿Cuáles son las claves de una buena entrevista?

Preparación: Investiga previamente al entrevistado, su trayectoria y el tema que abordarás. Esto permite formular preguntas pertinentes y evitar datos ya conocidos.

Objetivo claro: Define qué información quieres obtener y cuál será el enfoque de la entrevista antes de comenzar.

Preguntas precisas: Utiliza interrogantes breves, concretas y fáciles de comprender. Prioriza las preguntas abiertas para obtener respuestas desarrolladas.

Escucha activa: Presta atención a cada respuesta. Una buena entrevista no consiste solo en leer preguntas, sino en identificar elementos que permitan realizar repreguntas.

Repreguntas: Profundiza cuando aparezca un dato relevante, una contradicción o una afirmación que necesite mayor explicación.

Imparcialidad: Mantén una postura objetiva y evita preguntas que sugieran una respuesta determinada.

Contexto: Formula preguntas que ayuden al público a comprender el problema, sus causas, consecuencias y posibles soluciones.

Control del tiempo: Organiza las preguntas según su importancia y evita desviarte del tema central.

Registro adecuado: Si se trata de una entrevista periodística, verifica nombres, cargos, cifras y declaraciones para evitar errores en la publicación.

Cierre: Termina con una pregunta que permita al entrevistado aportar una conclusión, mensaje final o información que no haya sido abordada.

Clave principal: Una buena entrevista surge de la combinación de investigación, escucha, precisión, repregunta y criterio periodístico.