Ex de Yiddá Eslava niega deberle S/6 mil y responde por la cama y TV: “Nunca le he pedido ni un sol prestado”

El fotógrafo respondió a los cuestionamientos en ‘Magaly TV La Firme’ y negó tener alguna deuda con Yiddá. Además, aseguró que cada uno se quedó con sus pertenencias tras terminar la relación. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

La separación entre Yiddá Eslava y Ángel Fernández continúa generando repercusiones luego de que una amiga cercana de la actriz revelara detalles sobre el final de la relación y lanzara una fuerte acusación contra el fotógrafo. Según Mayra, integrante del entorno cercano de Yiddá, Fernández tendría una presunta deuda de S/6 mil con la actriz y, tras la ruptura, habría retirado algunos objetos que ella había comprado durante la relación.

Los señalamientos fueron realizados en el programa de streaming ‘Sin + que decir’, donde Mayra cuestionó que la expareja de Yiddá se mostrara afectada por el final del romance sin mencionar, desde su perspectiva, otros aspectos que también habrían formado parte de la historia de la pareja. Entre ellos, mencionó una supuesta deuda económica y algunos bienes que, según su versión, fueron retirados después de la separación.

PUBLICIDAD

Las declaraciones no tardaron en generar una respuesta. Consultado por ‘Magaly TV La Firme’, Ángel Fernández negó tajantemente haberle pedido dinero a Yiddá Eslava y rechazó que exista una deuda pendiente. También respondió a la versión de que se habría llevado una cama y un televisor comprados por la actriz.

Mayra afirmó que Fernández trabajó como fotógrafo en la empresa de Yiddá Eslava y participó en proyectos de la artista. YouTube: Sin +Que Decir.

Amiga de Yiddá Eslava acusa a Ángel Fernández de deberle S/6 mil

La polémica comenzó cuando Mayra, amiga cercana de Yiddá Eslava, decidió responder a las declaraciones que Ángel Fernández había realizado sobre el final de su relación. La joven cuestionó que el fotógrafo se presentara públicamente como una persona afectada por la ruptura y sostuvo que existirían asuntos económicos que, según ella, no habían sido mencionados.

PUBLICIDAD

“Lo que pasa que eso no es de a gratis, no le termina de loca, ¿por qué no declara que le debe plata a Yiddá?, le debe 6 mil soles a Yiddá, ¿por qué no declara eso?”, señaló Mayra durante el programa.

La amiga de la actriz también cuestionó que Fernández hablara sobre la separación sin referirse, según su versión, a los bienes que quedaron en el hogar que compartían.

“No entiendo, se llevó la cama que Yiddá compró, se llevó la tele, se quiso llevar la refri, no entiendo por qué se hace la víctima... eso no dice”, afirmó.

PUBLICIDAD

Ángel Fernández responde a amiga de Yiddá Eslava tras acusación de deuda: “¿De dónde sacan los seis mil soles?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Ángel Fernández niega deberle dinero a Yiddá Eslava

Ante estas acusaciones, Ángel Fernández decidió responder y negó de manera contundente que tenga una deuda con su expareja. En declaraciones para ‘Magaly TV La Firme’, el fotógrafo aseguró que lo dicho por la amiga de Yiddá es falso.

“No, no, eso es totalmente falso. No le debo nada. Cada uno compró sus cosas, así que cuando nos separamos, cada uno tiene sus cosas”, respondió Fernández.

La explicación del fotógrafo contradice directamente la versión de Mayra, quien había asegurado que algunos de los bienes retirados después de la ruptura fueron comprados por Yiddá.

Fernández sostuvo que, al momento de terminar la relación, cada uno tomó aquello que le correspondía. De esta manera, rechazó que se haya quedado con objetos pertenecientes a la actriz. La controversia se centra especialmente en la cama y el televisor, objetos que Mayra mencionó como parte de los bienes que, según su versión, fueron retirados por el fotógrafo después de la separación.

PUBLICIDAD

Ángel Fernández responde a amiga de Yiddá Eslava tras acusación de deuda: “¿De dónde sacan los seis mil soles?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Seis mil soles?, ¿de dónde?”: Ángel Fernández cuestiona la acusación

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la respuesta de Fernández cuando fue consultado directamente por la cifra de S/6 mil.

“¿Seis mil soles? ¿De dónde? No sé de dónde saca lo de los seis mil soles, porque yo he trabajado y nunca le he pedido ni un sol prestado”, manifestó.

Ángel Fernández responde a amiga de Yiddá Eslava tras acusación de deuda: “¿De dónde sacan los seis mil soles?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Ángel Fernández trabajó para la empresa de Yiddá Eslava

Otro de los aspectos mencionados durante la polémica está relacionado con el vínculo laboral que existió entre Ángel Fernández y el entorno empresarial de Yiddá Eslava.

Mayra aseguró que el fotógrafo trabajó durante un periodo como fotógrafo para la empresa de la actriz y consideró que Yiddá le habría brindado una oportunidad laboral.

PUBLICIDAD

“Yo creo que él debería estar agradecido con Yiddá porque igual le dio trabajo, trabajó buen tiempo con nosotros, en la empresa que tenía Yiddá. Le daba trabajo, era el fotógrafo”, afirmó la amiga de la actriz.

Ángel Fernández responde a amiga de Yiddá Eslava tras acusación de deuda: “¿De dónde sacan los seis mil soles?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona a Ángel Fernández tras escuchar su versión

Después de escuchar las declaraciones del fotógrafo, Magaly Medina también se pronunció sobre el caso. La conductora cuestionó la postura de Fernández y consideró que, tras la ruptura, debería evitar continuar exponiendo públicamente el conflicto. “Creo que debe quedarse callado”, señaló Magaly.

La periodista también dio su propia interpretación sobre las razones por las que Fernández habría quedado afectado después de la separación. “Creo que más se lamentaba, no porque estaba enamorado de ella, sino porque perdió el trabajo y quizá perdió los contratos”, afirmó.

PUBLICIDAD

Ángel Fernández responde a amiga de Yiddá Eslava tras acusación de deuda: “¿De dónde sacan los seis mil soles?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Ángel Fernández asegura que Yiddá Eslava le hizo daño tras la ruptura

Antes de que surgiera la acusación por la supuesta deuda, Ángel Fernández ya había hablado sobre el final de su relación con Yiddá Eslava. El fotógrafo cuestionó la manera en que se produjo la ruptura y sostuvo que se sintió ilusionado con la posibilidad de que el vínculo pudiera continuar.

En declaraciones para ‘Magaly TV La Firme’, Fernández manifestó que, desde su perspectiva, no tenía sentido continuar generando expectativas sobre una relación que finalmente terminaría.

“Si ella se siente tan bien estando soltera, que se mantenga soltera y que no haga daño a nadie más pues, ¿no? Que no ilusione a la gente”, expresó. Al ser consultado sobre si la separación le había causado daño, respondió de manera afirmativa. “Por supuesto”, dijo.

PUBLICIDAD

Luego explicó qué fue lo que más le afectó de la ruptura. “Ilusionar a una persona, de que las cosas van a estar bien, de que las cosas van a mejorar y después, de la nada, te terminan por tonterías o por cosas que tú piensas que se pueden arreglar”, manifestó.

Ángel Fernández revela cómo terminó su relación con Yiddá Eslava: “Le metí las ganas para que durara”. Captura: Magaly TV La Firme.

Yiddá Eslava decidió tomar distancia de su expareja

La polémica continuó después de las declaraciones de Fernández y la respuesta de la amiga de Yiddá. La actriz también se pronunció mediante un audio enviado a Mayra y difundido en ‘Sin + que decir’. Yiddá explicó que había decidido aplicar contacto cero con su expareja y sostuvo que ya no desea mantenerlo dentro de su vida.

PUBLICIDAD

“Me da mucha pena que no haya podido superar, tú y yo sabemos las razones, porque también decidí hacer contacto cero... esa persona ya no la deseo en mi vida, y yo no creo que se debe mantener un contacto con alguien que no coincide en pensamientos”, manifestó la actriz.

Yiddá Eslava respondió a Ángel Fernández a través de un audio enviado al programa 'Sin +Que Decir'.