Perú

Intento de feminicidio en Carabayllo: PNP habría registrado inicialmente la denuncia como accidente de tránsito

Los familiares identificaron al presunto agresor como Itamar Nina Quispe Peralta, quien deberá enfrentar la investigación por violencia en grado de tentativa

En Carabayllo, familiares de una mujer exigen justicia luego de que su expareja intentara asesinarla arrastrándola con su camioneta. El brutal ataque ocurrió cuando ella le reclamó por la pensión de alimentos de su hijo. Video: Latina Noticias
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Una mujer permanece internada tras un presunto intento de feminicidio ocurrido en Carabayllo, según denunció su familia. El hecho habría ocurrido el viernes, cuando la víctima se dirigía a recoger a su hijo y fue interceptada por su expareja, a quien acusa de haberla arrastrado con su vehículo durante varios metros.

De acuerdo con el testimonio de su hermano, el hombre conducía un automóvil cuando discutió con Natalia por la manutención del menor. La familia sostiene que, durante el intercambio, el investigado le habría dicho: “En cualquier día de estos te voy a matar”, antes de acelerar el vehículo.

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La mujer se habría sujetado de una de las puertas del auto y habría sido arrastrada hasta una esquina de la zona. El hombre señalado fue identificado por los familiares como Itamar Nina Quispe Peralta.

Familia de Natalia exige justicia tras presunta agresión de su expareja| Foto: Latina Noticias
Familia de Natalia exige justicia tras presunta agresión de su expareja| Foto: Latina Noticias

Familia denuncia que la comisaría registró inicialmente el caso como accidente de tránsito

El abogado de Natalia, Arturo Menacho, afirmó que la denuncia fue presentada el mismo viernes en la dependencia policial de Santa Isabel, en Carabayllo. Según indicó, los agentes habrían registrado inicialmente el caso como un accidente de tránsito, pese a la versión de la víctima y sus familiares.

“La denuncia se presentó el viernes en la tarde. Sin embargo, los efectivos policiales negaron la presentación de la denuncia y lo tipificaron como accidente de tránsito”, sostuvo el letrado durante una entrevista televisiva.

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Menacho señaló que recién el sábado se habría modificado la calificación del caso a feminicidio en grado de tentativa. El abogado cuestionó que el investigado no fuera detenido bajo la figura de flagrancia, pese a que la familia asegura que existieron testigos y un video del hecho.

El representante legal indicó que Natalia fue arrastrada aproximadamente seis metros. Añadió que las consecuencias pudieron haber sido mayores si el vehículo no se hubiera detenido cerca de una estructura instalada por el velorio que se realizaba en la zona.

Denuncian intento de feminicidio en Carabayllo y cuestionan actuación policial
Denuncian intento de feminicidio en Carabayllo y cuestionan actuación policial| Foto: Latina Noticias

Mujer se encuentra hospitalizada

La defensa solicitó la intervención de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Norte para que se realicen las diligencias preliminares. También pidió que se evalúe la situación del hijo de la pareja, de 12 años, quien, según la familia, presenció la agresión contra su madre.

Durante una comunicación telefónica a Latina Noticias, Natalia describió las lesiones que sufrió tras el presunto ataque. La mujer afirmó que presenta traumatismos en el cuello y la espalda, hematomas en ambos brazos y una lesión en la pierna derecha.

“Tengo la pierna derecha donde prácticamente cayó todo mi peso”, relató. También dijo que recibió siete puntos y que perdió parte de la piel de una de sus rodillas.

La víctima aseguró que no puede caminar y que permanece postrada en una cama. Su hermano afirmó que su vida no corre peligro, aunque calificó las lesiones como graves y señaló que aún no conocen cuándo recibirá el alta médica.

La familia también denunció dificultades para acceder a la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Natalia sostuvo que los familiares del investigado no habrían entregado el documento cuando llegaron los agentes policiales.

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